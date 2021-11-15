彭帥指控張高麗性侵：國際女子網球協會聲明稱「不應被審查」

46 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 彭帥是網球女雙前世界排名第一選手，2011年曾到達女單排名世界第14。

中國網球選手彭帥公開指控中國前副總理張高麗曾對她進行性侵，國際女子網球協會（WTA）表示，彭帥值得「被聽到，而不是被審查」。

本月較早前，彭帥在中國微博社交媒體平台上發帖稱，她曾被強迫與張高麗發生性關係。隨後帖文被迅速刪除，與之相關的關鍵詞搜索亦被屏蔽。

「有關彭帥的事件令人深刻關注，」國際女子網球協會表示。

「這些指控必須進行全面、公平、透明以及不受審查的調查。」

35歲的彭帥是世界女子網球雙打前世界排名第一，贏得過兩項大滿貫冠軍——2013年的溫布爾頓（Wimbledon）公開賽和2014年的法網公開賽（French Open），兩項冠軍的搭檔都是台灣選手謝淑薇。

她單打生涯的最高排名則是2011年的世界排名第14位，在2014年也曾打入美網公開賽單打半決賽。

彭帥事件是第一次有類似的指控公開針對中國最高政治權力領導層的成員。

75歲的張高麗未就彭帥的指控作出回應。

他在2013至2018年間擔任中國副總理，當時也是中國國家主席習近平的親密盟友。

彭帥承認，她無法提供證據，來證實自己所指控的事情。

BBC中文無法獨立核實有關網帖內容。彭帥的經紀人、中國政府有關部門至今未對事件發表任何評論，中國外交部也在例行記者會上拒絶回應有關提問。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 75歲的張高麗未就彭帥的指控作出回應。張高麗2013至2018年期間曾出任國務院副總理

「作為一個為女性而設的組織，我們仍然致力於我們的根本原因——平等、機會與尊重，」國際女子網球協會首席執行官史蒂夫·賽門（Steve Simon）說。

他表示，彭帥的事件不僅關乎運動員，而是所有的女性。

「彭帥，以及所有的女性，都值得被傾聽，而不是審查。她關於中國前領導人涉及性侵害行為的指控，必須以最嚴肅的態度來對待。」

「在所有的社會中，她聲稱曾發生過的行為，都需要被調查，而不是被默許或者無視。」

「我們表揚彭帥站出來的非凡勇氣和力量。全世界的女性正在發出她們的聲音，讓不公得以糾正。」

「我們運動員的健康和安全是我們絶對堅定不移的第一要務。我們發聲，是為了讓正義得以伸張。」

中國媒體和社交平台未對國際女子網球協會的聲明進行報道或評論。