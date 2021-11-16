新冠疫情：多國選擇「與病毒共存」 為什麼中國仍堅持「清零」

麥笛文（Stephen McDonell）

BBC駐中國記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠肺炎疫情初期，中國是最先實施嚴格防疫限制的國家，現在它也將會成為其中一個最晚放寬這種限制的國家。

隨著世界各地都開始嘗試「與病毒共存」政策，轉用疫苗接種來抵抗新冠肺炎，同時放寬社交距離限制，而中國卻還在嚴厲執行「清零」政策，每次發現有確診個案，就立即封鎖社區，同時強制所有曾經到訪的人進行檢測。

這種政策嚴厲到這種地步： 即使是途人進入一家酒店問路後，如果酒店不久有客人確診，這個人也要被納入接受兩星期的隔離。另外，一名高鐵乘務員與一名後來確診的乘客有緊密接觸，整趟列車的乘客都需要接受檢測。最著名的例子發生在上海的迪士尼，早前有訪客確診新冠肺炎，當局隨即封鎖園區，要求超過三萬名職員和遊客都需要接受檢測後才可以離開。

新冠肺炎疫情初期，中國是最先實施嚴格防疫限制的國家，現在它也將會成為其中一個最晚放寬這種限制的國家。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， Delta毒株讓萬人候檢的場面再次在中國大陸出現。

隨便在街上與途人聊天，就會發現只要能維持公眾健康，大家似乎都不介意這種嚴格限制。我問一名女士，她認為政府不應更快地放寬防疫措施，她說安全最要緊，因此等待疫情過去後才放寬比較好。

另一名剛剛下班的女士也跟我說，大家目前仍然未完全了解病毒，而等候研究員改善疫苗時，為了社會穩定著想，最好先不要放寬限制措施。

不久前，澳洲、新西蘭和新加坡等亞太地區國家都有類似的「清零」政策，實施封城，直至病毒完全停止傳播為止。

但傳播力更強的Delta變種病毒出現，加上疫苗接種率不斷上升，讓一些人即使感染新冠病毒也不用到醫院治療，令這些國家先後放棄這種政策。

因此多個國家先後開放邊境，重新讓國際旅客無需隔離就可以入境。但中國仍然採取多個政策減低出入境的人流，包括收緊向外國人發出簽證的條件，同時拒絶為當地大部份人更換過期的護照，令他們無法離境。

其他國家嘗試「與病毒共存」的時候，中國卻我行我素：它在面對Delta變種病毒爆發時使用的方法，與一年多前、未有疫苗研發時一模一樣。

官方的數字顯示，自10月以來當地已經錄得超過1000宗個案，這個數字並不是很高，但個案分佈21個省，顯示傳播範圍廣泛。對中國這十分重要，因為疫情以來，即使有單一個案，當局也會採取最嚴厲的封城措施。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 上海迪士尼早前發客有訪客確診新冠肺炎，當局隨即封鎖園區，要求所有職員和遊客都需要接受檢測後才可以離開。

另類方式

中國政府目前沒有打算要改變這種做法，但一些當地的科學家開始提出，應該換一種方式處理疫情。

香港大學公共衛生學院流感研究中心主任管軼呼籲，當局進行檢測時，應測試樣本中是否有新冠病毒抗體，而不是測試有沒有病毒，讓科學家可以更好地了解疫苗的作用。

他接受鳳凰電視訪問時說，長遠來說已經沒有機會達到清零的目標。「因為這個病毒已經長住下來了。像甲型流感病毒是一樣，不管人類高興與否，都會長期在我們人類中流行。」

這種說法對其他國家來說並不陌生，但在中國， 每次爆發個案後，政府都讓公眾行動起來以實現「零確診」。所以， 向人們傳達不同的信息並不容易。

管軼在訪問時也被問及，疫苗對變種病毒有多有效，他說這個問題應該由研發疫苗的公司回答。

除了管軼，另外還有一些專家也質疑中國政府處理疫情的方針。這包括總部在美國紐約的智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）全球衛生問題高級研究員黃延中。 他認為， 問題的關鍵在於疫苗的效能未如中國政府想像的理想。

他對BBC說，中國政府對疫苗防止感染的效果沒有信心。「奉行零確診政策的意思，就是即使只有一宗確診都不能接受，但其實即使是最好的疫苗也不能防止感染。」

黃延中形容，中國政府在向自己的人民推銷自己有多成功時，卻陷入了一個政治和意識形態的兩難局面。「清零策略是官方宣傳的一部份，即表明中國抵抗新冠肺炎模式有多成功，同時也顯示中國政治體制的優越性。如果放棄這種政策，確診數字就會上升，大眾就會質疑政府的表現。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 為擊退新冠病毒，我們必須知道它是怎麼傳播的

堅持清零

中國將迎來北京冬季奧運會和中共第二十次全國代表大會，官員希望可以在一個沒有新冠病毒的情況下舉辦這些活動。

冬奧將在2月上演，是最迫切的事情，當局希望到時候可以讓觀眾進場看比賽，而明年中共二十大時，外界預計習近平將歷史性地開始他的第三個任期。

中國的嚴厲封鎖政策也有招致一些較負面的解讀，包括習近平和他領導的政府希望減少外國對中國的影響，而新冠肺炎疫情就剛好提供了這麼一個機會。社交網站上也出現一些批評外國影響中國做事方式的說法。

中國政府的著眼點很明顯地已經從一個「改革開放」的思想，變成把共產黨奉成一切事情的中央，而習近平就是這個中央的核心。

隨著許多國家開放邊境，BBC向中國外交部發言人汪文斌提問，中國在什麼時候會放寬邊境管制。他回應指， 中國不斷觀察其他國家的經驗，而隨著變種病毒出現，在作決定時會跟隨科學。

而一些為政府高層官員提供意見的專家，也似乎沒有意思結束「清零」政策，他們的想法甚至與結束「清零」政策完全相反。

中國工程院院士鍾南山在2003年協助處理非典型肺炎疫情後，讓他家傳戶曉。他近期接受訪問時說，中國的嚴格防控措施將會維持一段時間。他又說，即使已經有新冠疫苗可用，又即使全球新冠肺炎的死亡率只有2%，對中國來說仍然太高，過快地放寬防疫措施的代價太高，但中國仍然會留意著那些採取「與新冠病毒共存」國家的經驗。

中國官員在研究防疫措施時，取態可以十分保守，他們很可能會希望「重開」國家，只是暫時沒有著急地這樣做。

而對於那些希望到訪或離開中國的人，他們只能慢慢地等候。部份中層或有錢的人可能在抱怨暫時無法到別的國家旅行，缺乏自由，但許多一般中國人來說，只要政府能保障他們的健康，他們似乎都滿足於讓政府處理情況。