中國防疫人員入民宅「無害化處置」寵物狗，引發眾怒

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 疫情中北京市民在遛狗（與本文無關）

中國江西的一名市民反映自己在隔離期間，家中的寵物狗被防疫人員強行撲殺，在社交媒體引發眾怒。

此前，一段私人監控攝像頭拍攝的影片在中國社交媒體上廣泛流傳。畫面顯示，兩名身穿白色防護服的工作人員在一間公寓裏追堵一隻柯基犬，兩人隨後用金屬棒擊打狗的頭部，狗痛苦尖叫並試圖逃竄。

這段視頻引發網民的憤慨，人們指責防疫人員在未經戶主同意的情況下，強行入室虐殺動物。當地街道在一份通報中承認這只狗被撲殺，儘管沒有證據證明其感染了新冠病毒。

當地政府周六（11月13日）對此道歉，並表示已將涉事人員調離崗位。

「無害化處置」

事件發生在中國東部的上饒市的金鳳花園小區。由於該小區出現了新冠肺炎確診病例，當地防疫部門要求對全小區人員進行集中隔離，並對公寓樓進行消毒。

當事人傅女士周五（11月12日）在微博發帖稱，她在當日接到通知要求去酒店隔離，由於不允許帶寵物，她只能將一隻養了五年的柯基犬栓在家中。

她表示，自己提前多次和工作人員確認寵物狗不會被處理。但在當天下午四點多，她從監控中看到兩名身著防護服的人員撬門進入家中，並直接用鐵棍毆打狗的頭部，地上出現血跡。

圖像來源，Weibo 圖像加註文字， 傅女士從監控中看到兩名防疫人員用金屬棒擊打她的柯基犬。

傅女士表示，她多次哀求兩人停止毆打，但遭到拒絶。她被告知：「領導要求就地解決」。小狗在桌腿附近掙脫，跑到了一個攝像頭範圍外的房間。幾分鐘後，兩人手持黃色塑料袋將狗帶走，但狗的生死不明。

這一事件在微博等社交媒體上迅速傳播，引發關注並登上熱門趨勢。話題「#上饒一隔離寵物狗疑似被撲殺#」的瀏覽量超過1.9億次，討論人數超過11萬人。

當地時間周六（11月13日）晚上，上饒市信州區通過官方微博發佈聲明回應稱，社區曾要求這名網民在前往隔離點時不要鎖房門，但防疫人員上門消殺時發現家門已鎖，因此在聯繫警方後打開房門。

「但現場工作人員在未與該網民進行充分溝通的情況下，將寵物狗進行了無害化處置，」通報寫道。

通報還稱，目前該街道已對相關人員進行了批評教育，調離崗位，並責令向當事人道歉。通報還強調，傅女士已對此表示「諒解」。

眾怒

儘管官方對此表達了歉意，網民並不買賬，模糊的措辭讓很多人更加憤怒。

「視頻裏的狗狗好無助哇，都說醫者仁心，這些人人怎麼下得了手的？」一名網友說道。

還有網民表示，相比於撲殺寵物，這件事中更值得關注的問題是公共權力對私人財產的侵害。

「這是完完全全的非法入室……在沒有明確法律規定，沒有明確與主人溝通，沒有得到明確的同意的時候，把狗殺掉或傷害，這是損害私人財產的違法行為，」另一名網友評論道。

此外，有多名網友聲稱，在同一個社區，至少還分別有一隻貓和狗遭到撲殺。在本文發稿時，這一說法尚未得到官方的證實。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國有超過一億隻寵物狗和貓。

香港大學生物醫學學院的金冬雁教授對BBC表示，撲殺家庭中的貓、狗不僅違反動物倫理，在科學上也沒有必要。

「貓和狗作為人的伴侶動物，已經失去了（動物的）社會性，成為人的家庭成員，因此到現在也沒有看到狗或貓的群體相互傳播或傳染給人類的案例，」他說道。「這和丹麥之前撲殺養殖場裏的水貂情況完全不同，因為水貂是群體內部發生活躍的傳播，並且產生了新的適應性的毒株。」

根據美國疾病控制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）提供的指引，目前世界範圍內有包括貓狗在內的少量寵物感染新冠病毒，但主要發生在和新冠確診患者密切接觸後，動物將新冠病毒傳播給人類的風險「被認為是低的」。

在短暫沉默後，中國的一些官方媒體也開始發聲，批評了上饒當局的做法。

中國中央電視台所屬的「央視網」在周一（11月15日）評論稱，人們應該摒棄舊思維，「寵物不能被當成畜生，呼之即來、揮之即去，而是活脫脫的生命，是我們的『幸福共同體』」。

《環球時報》總編輯胡錫進也撰文稱，當局用「無害化處置」描述打死寵物狗，令人難以接受。「即使從危機公關的角度說，這肯定也不是一篇成功的信息通報，它引起網上負面輿論實屬情理之中。」

但他呼籲網民不要因該事例而否定中國的防疫成績和「清零」政策。「我們不能因為出了具體問題而否定基層防疫工作者的整體艱辛努力，」他寫道。

然而，中國媒體《東方網》報道稱，由於事件的持續發酵，傅女士與身邊人「都受到不小的壓力」，對此，她設置隱藏了此前發佈的帖子。

一名轉發傅女士帖子的微博用戶也聲稱自己受到威脅，並公布了一段電話錄音。錄音中，一名自稱來自江西的男子建議她把帖子刪除，以避免妨礙抗疫。

「憂心忡忡」

傅女士的經歷並不是孤例。本月初，中國西南部城市成都的一名居民在社交媒體上發帖稱，她因發現與某確診患者行程重合，主動匯報並進行隔離，但當局在未經她同意的情況下，殺死了她家中的三隻貓。

今年9月，在東北城市哈爾濱，有3隻新冠病毒檢測呈陽性的寵物貓被強行執行安樂死。寵物主人希望有關部門能給貓一個治療機會，但遭到拒絶。社區工作者表示，目前對動物「沒有專業的治療方法」。

工作人員還對媒體表示，如果不處理這些貓，貓主人的居住環境也一定會呈現陽性，「陽性的居住環境，她肯定不能回來居住，她們單元，甚至整個小區也不能回來居住，這樣疫情就永遠結束不了。」

相比之下，上海和北京等城市則因採取了更人性化的政策而受到讚賞。

今年年初，上海黃浦區規定，在轉移居民到賓館集中隔離時， 家中寵物可隨行前往。而北京大興區則規定， 在對居民進行集中隔離時，如果家庭中有寵物需要飼養，可以留下一名家庭成員居家隔離以照料寵物。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一名武漢市民在遛狗。

很多家有寵物的中國家庭目前感到憂心忡忡。一名家中養了三隻貓的廣州市民對BBC說，她很擔心自己會遇到相同的經歷，因為自己而導致寵物受到牽連。

「現在都不敢看這種新聞，很難想象這些事發生在我身上會怎麼樣，可能真的會崩潰……所以我現在基本上就不出門，」她說道。

金冬雁表示，將貓狗放到固定的隔離點隔離是一個有效辦法，並不需要太多複雜的治療手段。

「即使貓和狗感染了新冠病毒，也和人是一樣的，過一段時間後就會康復。等到康復後，就不會再測出病毒，所以不存在一直陽性的問題，」他說道。

中國小動物保護協會周一（11月15日）表示，生命面前人與動物都應受到平等對待，呼籲中國政府相關部門應建立全國性的寵物隔離制度。