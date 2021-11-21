彭帥事件：有中國官方背景人士發佈她的「最新活動」視頻，但各界質疑聲持續

56 分钟前

圖像來源，Getty Images

中國網球名將彭帥於11月3日在微博賬號上，發佈了對75歲的前中共高官張高麗的性侵的指控，震撼國際體壇。之後她的貼文被刪，下落不明，引起世界各界對其人身安全的擔憂。

但這些視頻並沒有減少各界對彭帥的人身自由和安全的擔憂。

世界女子職業網球協會（WTA）主席賽門（Steve Simon） 表示，周六刊出的影片「並不足以」證明她的人身安全。賽門表示已寫信給中國駐美大使秦剛，要求秦剛與中國高層討論這個 「緊急問題」，希望能盡速解決。他還要求允許彭帥離開中國，或在沒有其他人在場的情況下通過現場視頻語音直接與他通話。

質疑

身為《環球時報》主編的胡錫進經常以「非官方」發言人的身份發佈一些明顯有利官方所謂的獨家信息而備受爭議。 周六，他在上傳兩段視頻到個人推特帳號的同時聲稱： 「彭帥和她的教練及友人在一家餐廳吃晚餐，視頻內容清楚顯示是於北京時間周六（20日）拍攝」。 這是繼中共官方的CGTN記者在推特張貼署名彭帥本人的「未失蹤聲明」之後的又一波令人不安的操作。因此，各界質疑遠未平息。

世界女子職業網球協會（WTA）再次發聲， 該協會的發言人對路透社說， 這些最新的視像沒有回應該機構對彭帥現狀的擔憂。

35歲的彭帥自從兩周前對中國前副總理提出性侵指控後，就沒有再與WTA直接接觸過，該機構稱。

英國外交和聯邦事務部發表聲明， 稱「極其擔憂」彭帥並呼籲中國當局「就她的個人安全和處境緊急提供可證的信息」。

目前， 中國官方仍就此事保持沉默。 中國外交部發言人趙立堅在周四（18日）例行記者會上，被外媒記者問及彭帥的人身安全，以及此事是否可能在北京冬奧前夕損害中國外交形象時稱：「這不是外交問題，我也不掌握你提到的有關情況。」

圖像來源，getty 圖像加註文字， 張高麗2013至2018年期間曾出任國務院副總理

「爆炸性」事件

2012到2017年， 張高麗是中共最高權力機關中央政治局常委一員， 2013至2018年任中國國務院副總理。

《紐約時報》評論稱，彭帥事件已經變得有爆炸性，衝擊北京政治圈。評論稱，彭帥事件正是檢視中國是否符合舉辦冬季奧運會的指標。

法新社報導，聯合國人權事務高級專員公署呼籲，應對彭帥提出的性侵指控進行充分透明調查：「我們務必要見到她的下落及是否平安的證據。我們也要求對她的性侵指控進行充分、透明調查。」

根據台媒聯合新聞網，胡錫進發佈彭帥用餐的視頻後，許多推特網友對這些視頻能否證明彭帥人身自由及安全持疑。

一位推特網友問：「在北京周六？應該很容易出面和世界上這麼多關心網球的朋友說兩句吧？非要用編輯的電子郵件，借人之手的視頻。世界這麼大，見個真人真難。」

BBC中國媒體分析記者凱瑞·艾倫（Kerry Allen）也對這些視頻的真實性提出質疑。她說，視頻中的一個日期似乎被模糊掉了。

費德勒加入聲援

彭帥是前世界頭號雙打選手，曾贏得兩個大滿貫冠軍，包含2013年的溫布爾登和2014年的法國公開賽，都是與台灣的好手謝淑薇一起拿下。

她還在2011年取得了職業生涯最高的單打排名14位，並在2014年進入美國公開賽的單打半決賽。

據台媒報導，曾與彭帥合作多年的謝淑薇，面對包含大陸網友在社交帳號詢問其對彭帥一事的看法，仍沒有回應。兩人過去因故不再合作，彭帥幾年前曾發帖稱，與謝淑薇兩人20年的友誼已經終結。

全球網球界，包括現任和退休的球員、教練和記者，一直在追問彭帥的下落，其他知名的體育明星、演員和政治家也是如此。

周六，瑞士網球巨星費德勒(Roger Federer)也加入了對彭帥安全的關注。這是繼小威廉姆斯(Serena Williams)、大坂直美（Naomi Osaka）、喬科維奇（Novak Djokovic）等其他許多頂尖網球選手發生之後，另一位網壇巨星表達對她的關注。

費德勒說：「我希望她是安全的，全球網球界為她團結起來。我盼望很快能傳來她的好消息。」

同時，許多人在推特上發起#WhereIsPengShuai （彭帥在哪裏）的行動，並附上彭帥照片。