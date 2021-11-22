彭帥現身與國際奧委會主席通話 稱自己「平安無事」

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圖像來源，IOC / Greg Martin 圖像加註文字， 中國網球明星彭帥周日與國際奧委會主席巴赫進行視頻通話。

中國網球明星彭帥周日（11月21日）與國際奧委會官員進行視頻通話，她稱自己很安全。這是她「消失」數周後首次公開與外界通話。

國際奧委會（IOC）在一份聲明中表示，主席托馬斯·巴赫（Thomas Bach）與彭帥交談了30分鐘。

參與此次視頻通話的，還有國際奧委會運動員委員會主席埃瑪·泰爾霍（Emma Terho）以及國際奧委會中國委員、中國奧委會副主席李玲蔚。

「（她）一切良好，這正是我們的主要擔憂之處，」聲明寫道。

35歲的彭帥是中國頗有名氣的體育明星，但她在本月初對中國前副總理張高麗提出性侵指控後，在公眾視野中消失了三周。

她的「消失」引起了外界的廣泛關注，多位國際體育明星和多國政府呼籲中國提供證據證明她是安全的。

「在30分鐘的電話通話開始時，彭帥感謝國際奧委會對她健康的關心，」國際奧委會在聲明中表示。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 彭帥事件引發國際網球界關注。

「她解釋說，她安全和良好，現住在北京的家裏，但希望她的隱私在此時能得到尊重，」聲明補充說。

「她現在更想和朋友與家人在一起，」聲明說。「儘管如此，她仍將繼續從事網球運動。」

國際奧委會的聲明還包括一張通話的照片，彭帥對著鏡頭微笑。

國際奧委會稱，在通話尾聲，巴赫還邀請彭帥在明年1月他抵達北京時共進晚餐，彭帥接受了邀請。

彭帥於11月3日在中國社交平台微博的認證賬號上，指責75歲的前中共中央政治局常委、國務院副總理張高麗「強迫」自己與其發生性關係，儘管她在文中承認，她無法拿出證據來證實自己的指控。

這是中國高級領導人首次受到這樣的指控。她的帖子很快就被屏蔽，她的名字也在多個社交平台遭到屏蔽。

但國際社會的強烈反應似乎促使中國官方媒體發佈了一系列圖片和視頻，試圖證明她安全無虞。

周日（11月21日）早些時候，黨報《環球時報》總編輯胡錫進在推特上發佈了一段視頻，顯示彭帥在北京一場青少年網球賽中亮相。影片中，她面帶微笑，與一眾出席者站在一起。

活動主辦方還在微博上發佈了她與球員合影的照片。

此前，胡錫進還發佈了兩段彭帥與朋友在北京西城區一家餐館用餐的影片。影片中，人們似乎刻意聊到了日期，以佐證拍攝時間。

但國際女子網球協會（WTA）的一名發言人對路透社表示，這些視頻「不足以」證明彭帥的安全，並且沒有解決該組織對她狀況的擔憂。

外界疑慮仍在

彭帥與國際奧委會通話後，一些觀察人士和網民在推特上表達了對這場並未公開細節的通話的質疑。

「這是彭帥的最新消息，但它並沒有改變任何事情，」中國體育內幕網（China Sports Insider）創辦人馬克·德雷爾（Mark Dreyer）說。

「關於她有多『自由』的問題仍然存在，尤其是在一名中國官員也陪同通話的情況下，」他評論道。

「當中共防火牆內的微信，微博可以廣泛討論彭帥的時候，我才相信彭帥是安全的，自由的！」另一名推特用戶說道。

周日（11月21日），一群華人女權主義者在紐約舉行了支持彭帥的集會。

活動組織者克里斯特·陳（Crystal Chen，化名）對BBC說，雖然已發佈的視頻和照片顯示彭帥「身體沒有受傷」，但她「並未獲得真正的自由」。

圖像來源，Reuters

「她不能在安全的情況下說自己想說的話，」克里斯特·陳說。

集會參與者還呼籲彭帥直接與國際女子網球協會對話，並要求她的性侵犯指控得到調查和解決。

WTA周一（11月22日）在一份新的聲明中表示，最新視頻「並未緩解或解決WTA對其健康和在沒有審查或脅迫情況下進行溝通的能力的擔憂」。