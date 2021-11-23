前「港獨」青年鍾翰林因《國安法》被判囚3年7個月

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 鍾翰林被捕前據稱擬進入美國駐香港總領事館尋求庇護。（29/10/2020）

香港前「港獨」組織「學生動源」召集人鍾翰林因「分裂國家」和「洗錢」罪，周二（11月23日）被香港區域法院判監3年7個月，是香港第三宗《國安法》的判刑，年僅20歲的他是《國安法》案件中最年輕的被告之一。

鍾翰林被控於去年7月1日至10月27日期間，與其他人積極組織、策劃、實施或參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，他亦被控在2018年1月至去年10月洗錢罪，涉及約13萬5千元。

根據香港媒體報導，辯方在求情時提交了其母親的求情信，指被告有不愉快的童年，並非來自良好的環境，生活少許坎坷，但算是孝順的兒子，辯方律師稱，判刑時應考慮他的背景、年紀以及社會氣氛。

鍾翰林本月初在法院認罪時稱自己「問心無愧」，而一度遭法官警告不能再作政治宣言。他另外面對的一項洗黑錢罪，以及一項串謀發表煽動性刊物罪則存檔法庭。

此前兩宗《國安法》案件，唐英傑在高等法院被判囚9年，馬俊文則在區域法院被判囚5年9個月。唐英傑就定罪及判刑提出上訴，將於本周五（11月26日）進行指示聆訊。

疑前往美國領事館尋求庇護被拒

鍾翰林在2016年成立「學生動源」，以爭取「香港獨立」和捍衛本土權益為政綱，曾經在學校外派發宣傳單脈宣傳「港獨」主張而遭政府強烈批評。

「港獨」原本是香港民主派中被邊緣化的派系，「港獨」組織一直無法與主流民主派政黨相提並論，在民間得到的支持度並不高，「學生動源」規模較小，成員人數高峰時期只有幾十人。

《國安法》實施前，即2020年6月，「學生動源」跟隨一眾本土派組織宣佈解散，只留下海外分部。

但控方指，雖然被告聲稱「學生動源」停止香港事務，但在專頁介紹中仍然有「分裂國家」的表述、收取捐贈的PayPal連結以及義工招募的連結。他涉及的「洗錢」罪就是與他利用PayPal收取資助有關，控方指他在2018年1月19日至去年10月27日收取款項為13.5萬港元。

鍾翰林同時被指控是《國安法》實施後成立的「港獨」組織「創制獨立黨」的成員，並透過同伙在社交平台發表分裂國家的表述。

警方去年7月首次拘捕他時發現「香港獨立」相關的宣傳品和書籍，包括一些在網上出售的遊戲卡和衣服。

當時鍾翰林獲准保釋，去年10月中，他接受BBC中文專訪，他說《國安法》實施後，北京獲得「階段性勝利」，現在再談「港獨」是「有點不切實際」。

「港區《國安法》實施後，我們看到香港的民主、自由、自治，比起『反送中』爆發時，更加嚴重地被收窄，當最基本的核心價值也更細小的時候，談『港獨』對香港人來說，是很遙遠、難以接觸的事情，」他說，「街頭抗爭大幅減少，市民不敢提及政治性的口號，即使與『香港獨立』無關的口號，市民也有所避忌，的確我們暫時失敗，但爭取民主這條路是漫長的，一日未到最後也未知結果。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 鍾翰林的轉變：勇武代價太大，談「港獨」不切實際

去年10月底，他懷疑與數名活動人士前往美國駐港總領事館尋求庇護被拒，在領事館附近再度被捕，法院拒絶他的保釋申請，當時國際特赦組織批評香港警方出於政治動機拘捕鍾翰林。12月，他因另一宗侮辱國旗及非法集結案被判囚4個月。

還押和囚禁約一年，他透過朋友在社交平台發表了他在今年10月撰寫的信件，回應是否為了逃避牢獄外的世界，而不再繼續申請保釋。