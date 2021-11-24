蘋果起訴以色列公司NSO，稱其間諜軟件攻擊iPhone用戶並協助監控維權人士

13 分钟前

圖像來源，getty 圖像加註文字， NSO聲稱它只與具有良好人權記錄的機構合作。

蘋果公司（Apple）對以色列NSO Group及其母公司提出訴訟，要求對方就針對Apple用戶作出監控的行為負責。

蘋果公司稱，NSO Group使用名為「Pegasus」的間諜軟件（software; 台灣稱軟體）入侵iPhone使用者，該訴訟旨在尋求禁止NSO Group進一步利用蘋果的產品及服務傷害個人；蘋果同時亦申請永久禁制令，以禁止NSO Group使用任何蘋果軟件、服務或裝置。

NSO集團則全然否認蘋果指控，稱該公司只向擁有「良好人權記錄」的國家的軍事、執法和情報機關提供有關軟件。

針對維權人士？

「Pegasus」軟件被指可以入侵iPhone和安卓設備，允許軟件操作者提取受害者用戶的手機簡訊、照片和電子郵件、記錄通話內容並秘密啟動手機麥克風和鏡頭。

NSO集團表示，有關軟件工具是針對恐怖分子和犯罪分子而設計的。但據稱它也被用來針對於維權人士、政治家和記者。

然而，本月早些時候，美國官員將該公司列入貿易黑名單，稱該軟件「使外國政府能夠進行跨國鎮壓，稱這是專制政府針對持不同政見者、記者和活動人士的做法」。

在蘋果公司提出訴訟前，其他科技公司也提出了相關批評，包括微軟、Meta Platforms（前身即為臉書）、谷歌母公司Alphabet和思科系統。在一篇博文中，蘋果公司稱，它要求NSO集團及其母公司OSY Technologies 「對監視和針對蘋果用戶的行為負責」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 「Pegasus」軟件被指可以入侵iPhone和安卓設備，允許軟件操作者提取受害者用戶的手機簡訊、照片和電子郵件、記錄通話內容並秘密啟動手機麥克風和鏡頭。

文章又說：「為了防止對其用戶的進一步濫用和傷害，蘋果還會尋求一項永久禁令，禁止NSO集團使用任何蘋果軟件、服務或設備。」

在提交給美國北加州地方法院的訴訟中，蘋果說NSO的工具被用於 「2021年精心設計的計劃去鎖定和攻擊蘋果用戶」，「美國公民已經被NSO生產的間諜軟件監視，這些監視可以，而且確實跨越了國界使用」。

蘋果表示，NSO集團還偽造了100多個蘋果ID用戶憑證攻擊蘋果系統。這家科技巨頭稱，其服務器沒有被遭到黑客入侵，但NSO濫用和操縱了服務器，用以攻擊蘋果用戶。

蘋果又指控說，NSO集團直接參與了為間諜軟件提供諮詢服務。但是，NSO堅稱它只向客戶出售其工具。

蘋果繼續表示，它被迫與NSO進行持續的軍備競賽，稱這家以色列公司 「不斷更新他們的惡意軟件和漏洞，以克服蘋果自己的安全升級」。這家iPhone製造商說，它將向網絡監視研究小組捐贈1000萬美元以及在訴訟中追回的任何損失，其中包括首次發現 NSO攻擊的多倫多大學公民實驗室。

但是，NSO集團回應說，「由於其客戶使用NSO集團的技術，全世界有數千人的生命得到了拯救」。

「戀童癖者和恐怖分子可以通過使用科技，在網上行動自如，我們為政府提供合法的工具來打擊他們。」

NSO集團還說，它「將繼續倡導追求真相」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 電話內置相機就像一雙眼睛，能看到鏡頭前的一切。

分析

BBC北美科技記者詹姆斯•克萊頓（James Clayton）

蘋果公司以其隱私為榮。這是其產品設備的主要賣點之一。因此，一家據稱試圖繞過蘋果安全功能的公司，可能會激怒這家巨頭，這並不完全令人驚訝。

但這並不是蘋果表明立場的唯一原因。

不是所有的黑客都被認為是平等的：NSO集團擁有政府客戶，或者如蘋果所說，是「國家資助」的客戶。

但是，NSO聲稱它只與具有「良好人權記錄」的機構合作。通過這種說法，該公司宣稱自己與從事邪惡活動的黑客區分開來。但蘋果通過起訴NSO集團，拒絶了後者的宣稱。

蘋果正在表明，你是誰並不重要，如果你是一個試圖入侵蘋果產品的團體，他們會採取行動，無論你的動機如何。