迪奧展出「瞇瞇眼」女性照片陷入「辱華」風波，攝影師致歉

23 分钟前

圖像來源，Chen Man/Dior 圖像加註文字， 這張照片讓很多中國網友感到憤怒。

因為一張照片，以精緻的手提包和迷人的香水而聞名的法國奢侈品牌迪奧（Dior）惹惱了很多中國網民，甚至被很多人指責「辱華」。

引發爭議的照片源自迪奧本月初在上海舉辦的《迪奧與藝術》藝術展，該展覽包含中國攝影師陳漫拍攝的一副攝影作品，照片中是一名身穿傳統服裝、手拿迪奧包的亞洲女性，她略微低頭，露出邪魅的眼神。

在這張照片被網友在社交媒體上分享後，持續引發爭議，一些網民指責其「迎合西方對華人的刻板印象」，還有一些人指責該照片是「陰間風」。

迪奧周二（11月23日）發佈聲明稱，迪奧已經在線上和線下刪除了該作品，並表示該品牌「一如既往地尊重中國人民情感」。照片作者陳漫也在同日在社交媒體道歉。

遭到批評

這張引發爭議的照片名為《傲慢的矜持》，據稱拍攝於2012年。作者陳漫是一名中國本土攝影師，曾與眾多時尚雜誌、一線明星以及國際大牌合作。

在照片中，這名年輕女模特梳著略顯誇張的劉海，臉上布滿雀斑，兩根手指戴著深色的清代護甲。不過，讓網民議論最多的，莫過於這名模特在濃重的眼影下，眼神迷離，表情似笑非笑。

在微博上，#迪奧攝影作品被指醜化亞裔#成為多日的熱搜話題，點擊量超過1.7億，迪奧和陳漫成為眾矢之的。

「一個時尚品牌有基本的審美觀嗎，這種陰間的風格很美嗎？」一名網友說道。

還有一些人則將它放到中西方文化衝突的背景中，認為這是為了「迎合西方人的刻板印象」。

「小眼睛，中國人的形象永遠都是小眼睛，瞇瞇眼。又想賺中國人的錢，又不尊重我們？」另一名網友說道。

圖像來源，Chen Man 圖像加註文字， 陳漫此前的一些照片也遭到批評。

在中國，人們往往崇尚大眼睛與皮膚白皙的形象。在西方一些年輕人中流行的雀斑妝風潮在中國接受度很低。

此外，越來越多的人反對在藝術作品中將中國人塑造成所謂「瞇瞇眼」的形象，認為這是一種對亞洲人的「種族歧視」。今年6月，中國知名高校清華大學美術學院的一組時裝表演秀就因模特多為細小狹長的眼睛而同樣遭到批評。

甚至，中國官媒也作出了類似解讀。《北京日報》以《這就是迪奧眼中的亞洲女人？》發表評論文章。評論稱，「所以問題到底出在哪裏……陳漫迎合品牌方或是說西方的審美上。」

「多年來西方審美中的亞裔女性形象總有小眼睛、雀斑等元素存在，但中國人的藝術觀、審美觀不能跟著西方跑偏，」評論寫道。

不過，也有網民提出不同看法，認為這種風格的照片在西方廣告中「很常見」，是近年來時尚界推動多元審美努力的一部分。還有網友表示，即使不認同這種風格，也沒有理由將其與「辱華」掛鉤。

回應

在沉默了十餘天后，迪奧周二（11月23日）在官方微博賬號發佈聲明稱，該幅作品是迪奧的藝術項目作品之一，並非迪奧商業廣告。

「迪奧一如既往地尊重中國人民情感，嚴格遵守中國法律法規，」聲明補充道。「迪奧對中國消費者和社會的真心誠意，堅定不移。」

陳漫也在同日發佈聲明致歉，稱「全部接受」網民們對她的此幅作品以及《少先隊員》等其他作品的批評，並表示以後將「繼續沉澱進學，時刻不忘以新時代昂揚自信的精神風貌作為創作源泉」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 迪奧（Dior）以精緻的手提包和迷人的香水而聞名。

陳漫所指的《少先隊員》是她此前創作的另一組獨立作品。圖片中，一些穿著單薄短裙的年輕女孩與一些被視為是中國成就的標誌物並列，如三峽大壩和中國第一顆探月飛行器「嫦娥一號」。

隨著迪奧事件發酵，這組由多幅照片組成的作品為她招來了更多的炮火。一些批評者指責她照片中的女孩「過度暴露」，是在「對國家陰陽怪氣」，甚至還有人稱她是「服務西方的漢奸」。

「我是一個土生土長的中國人，我深深地熱愛著我們的祖國，」她寫道。「我深深反思，為當時的稚拙無知而自責。我想我還是一定要正式向大家道歉。」

「辱華」

迪奧是全球品牌在中國折戟的最新案例。在中國與西方的地緣政治緊張局勢不斷升級之際，跨國經營的品牌正面臨著兩難境地。