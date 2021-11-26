中國懲處台灣遠東集團 背後的政治和經濟考量

59 分钟前

圖像來源，Getty Images

近日中國宣佈，台灣遠東集團在大陸投資的化纖紡織、水泥企業有一系列違法違規行為，罰款近5億元人民幣。北京方面同時表示，不允許支持「台獨」、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢、「吃飯砸鍋」。

兩岸關係專家對BBC中文表示，北京的做法有經濟考量也有政治上的目的，試圖製造寒蟬效應影響台灣的政治捐贈和民進黨的金流。

懲治遠東

中國官媒新華社周一（11月22日）報道，近期，上海、江蘇等五省市執法部門開展執法檢查，發現台灣遠東集團在當地投資的化纖紡織、水泥企業在環保、土地利用、員工職業健康、安全生產及消防、稅務、產品質量等方面存在一系列違法違規行為。

報道稱，執法部門依據國家法律法規對涉事企業採取罰款、追繳稅款、限期整改等措施，並收回該企業閒置建設用地。

同日，有記者問，台灣遠東集團被查處與國台辦表示依法對「台獨」頑固分子及其關聯企業和金主實施懲戒兩件事有無關聯。

中國國台辦發言人朱鳳蓮回應稱，歡迎支持廣大台胞台企來大陸投資發展，將繼續依法保障台胞台企的合法權益，但絶不允許支持「台獨」、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢，幹「吃飯砸鍋」的事。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 遠東集團董事長徐旭東。

她還表示，廣大台商台企要明辨是非，站穩立場，與「台獨」分裂勢力劃清界限，以實際行動維護兩岸關係和平發展。

朱鳳蓮周三（11月24日）更指，已對台灣遠東集團處以罰款及追繳稅款約4.74億元人民幣，並收回其中一家企業的閒置建設用地。

在對遠東集團進行處罰前，11月5日，國台辦表示，將蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮列入「台獨」頑固分子清單。

國台辦當時表示，大陸方面對清單中的「台獨」頑固分子實施懲戒，禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絶不允許其關聯企業和金主在大陸謀利。

政治因素

對於遠東集團被罰，台灣陸委會回應說，中共製造寒蟬效應，干擾台商企業經營及台灣民主體制運作，將研議適時採取必要反制與防範措施。

陸委會表示，過去30年台商對中國大陸經濟發展及社會就業作出重要貢獻，而中共以政治為由，恫嚇威脅台商，近期更加大操作「台獨金主」清單，片面認定並採取懲戒措施，製造寒蟬效應，干擾台商企業經營及台灣民主體制運作，政府予以嚴厲譴責。

台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳對BBC中文表示，國台辦沒有否認懲治遠東是因為「台獨」，引發外界關注和聯想，這正是北京方面想要達成的效果。

「這個措施主要是想要切斷民進黨公職人員，以及一些基金會公開捐贈的資金來源，因為競選需要龐大經費。」他指出。

圖像來源，Getty Images

張五岳表示，台灣是一個自由民主的社會，政治捐贈都公布得非常清楚，這讓大陸得以利用。

台灣聯合新聞網報道，過去遠東集團被視為"偏藍"，資助的政治人物以藍營居多，不過，近年監察院公開資料顯示，遠東集團資助對象其實藍綠都有。

報道稱，在2020年台灣大選中，遠東集團藍綠陣營都有支持。最大筆是捐給國民黨總統候選人韓國瑜1000萬元，也捐給藍綠立委候選人共約40人。

張五岳解釋，因為台灣是一個政黨長期常態化輪替的地方，台灣幾乎所有的企業藍綠都會投，要「雙重押寶」，如果只投藍或只投綠，會給企業經營造成困擾。

他認為北京的做法會引發一種寒蟬效應，「讓所有企業家認為多一事不如少一事，將來不管是對綠色的政治人物的競選經費還是基金會的支持，要麼選擇不公開，要麼就選擇不投資，切斷民主社會中的資金來源」。

「北京這種做法對內可以做出強有力的交代跟宣誓，展示其對『台獨』完全有能力懲處；對台灣在中國有投資經營的台商，甚至有跟中國利益相關的一些人士，希望他們將來在很多的做法上不要公開支持民進黨。」張五岳說。

對於這些懲罰，台灣政治大學國家發展研究所助理教授黃兆年認為，北京想要通過本來就要做的經濟決策來做政治宣傳，分化台灣內部。

「就是所謂的反獨促統，想要分化台灣，想要讓這些台商不要去支持民進黨政府，要去支持比較支持統一的這些政黨。」他說。

經濟考量

黃兆年強調，北京的做法本質是經濟的決策，以往北京歡迎台商設廠時，可能會給台商一些「方便」，不落實一些管理措施和標凖要求，但現在大陸的需求變了。

他解釋，以往北京非常歡迎台商外資，依賴外來的資金和技術推動經濟增長，但最近幾年，大陸想要進行產業升級，用自主創新來取代過去需要進口的東西，用內需取代過去出口的需要，避免依賴外部經濟。

「現在一堆台商跟外資都面臨這個問題，我以前在這裏設廠生產是被歡迎的，因為中國需要，可是現在我已經不被歡迎了，因為中國已經不需要我這種產業了，又高污染又高耗能，而且我的身份是台商外資。」黃兆年說，「今天中國鼓勵的是，國內的廠商來研發生產，取代這些外資跟台商本來扮演的角色。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣藝人歐陽娜娜曾在大陸被質疑支持「台獨」。

張五岳還表示，以前對於所謂綠色台商，或是在大陸的台灣藝人，主要是看他們的言行是否主張「台獨」或傾向「台獨」來制裁。

「現在則是看企業捐贈來制裁，跟企業家的言行是否主張獨無關。只要在大陸有投資的企業對『台獨』人士有公開捐贈即受到制裁。」他說。