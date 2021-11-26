彭帥事件：「友人」稱她安全在家不受監控，指責WTA無視彭帥郵件

2021年11月26日凌晨5点16分 最近更新： 27 分钟前

圖像來源，Fred Lee 圖像加註文字， 彭帥友人指控WTA無視了其發出的電郵。

一名自稱是彭帥朋友的男子對BBC說，彭帥現位於北京的家中，「活動自由」且沒有受到懲罰。他還指責國際女子網球協會（WTA）無視彭帥發出的郵件。

丁力是一家總部位於北京的體育器材公司總裁。在彭帥事件不斷發酵後，他上周在社交媒體上發佈了其與彭帥和其他多人在北京一家餐館吃飯的照片。

「完全沒有什麼監督和壓力，當然更沒有懲罰」，他在給BBC的一封電子郵件中寫道。

當BBC詢問丁先生，為何彭帥不直接通過社交媒體發聲，他重申了中國官媒記者為彭帥從公眾視野中消失的解釋，稱她「只是希望自己在家中好好休息」。

包括國際女子網球協會（WTA）和人權組織在內的很多人都對這種說法表示懷疑。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 彭帥事件引發國際網球界關注。

35歲的彭帥於11月3日在中國社交平台微博的認證賬號上，發佈了一篇約1600字的文章，指責75歲的前中共中央政治局常委、國務院副總理張高麗在三年前強迫與她發生性關係。 她在文中承認，自己無法拿出證據來證實自己的指控。

這是中國高級領導人首次受到這樣的指控。彭帥的帖子和很多與她有關的新聞頁面很快就被屏蔽， 她也在公眾視野中消失。

聯合國和美國要求中國提供她的行蹤。包括塞雷娜·威廉姆斯（Serena Williams）、大坂直美（Naomi Osaka）和諾瓦克·德約科維奇（Novak Djokovic）在內的眾多體育明星也表示關注。

國際社會的強烈反應似乎促使中國官方媒體發佈了一系列圖片和視頻，試圖證明她安全無虞。

上周日（11月21日），中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進在推特上發佈了一段視頻，顯示彭帥在北京一場青少年網球賽中亮相。影片中，她面帶微笑，與一眾出席者站在一起。

同樣出席了這場網球賽的丁力表示，他是彭帥多年的朋友。他表示，中國當局目前沒有針對彭帥的指控啟動調查，也沒有採取任何行動。他稱，原因是「彭帥本人之前給WTA的郵件中明確表示，不存在性侵問題」。

然而，在彭帥最初在微博上發佈的帖子中，她曾明確表示張高麗逼迫她與其發生性關係。

丁先生還聲稱彭帥曾給國際女子網球協會主席史蒂夫·賽門（Steve Simon）發過幾封電子郵件。他稱，彭帥「已經明確表態她是安全的，並且發了她的視頻和照片……他卻避而不談」。

當被問及為何彭帥選擇與國際奧委會（IOC）進行視頻聯絡，而非WTA時，丁力聲稱這是由於賽門將彭帥的聯繫方式告訴了10多名網球運動員和媒體機構，導致她被許多電話「打擾」。

他說，這導致彭帥的生活"受到嚴重影響"，這和她不與賽門通話「有很大關係」。

周五（11月26日），丁力在推特上公布了一份據稱是彭帥寫給WTA主席賽門的郵件截圖。在郵件中，彭帥表示自己「目前不想被打擾」。

WTA曾多次要求對彭帥的指控「進行全面、公平、透明以及不受審查的調查」，並表示事發後該組織未能直接聯絡到彭帥本人。

然而在上周日（11月21日），國際奧委會稱，該組織的主席托馬斯·巴赫（Thomas Bach）與彭帥通過視頻電話交談了30分鐘。

國際奧委會在一份聲明中稱，彭帥「安全和良好」，並「希望她的隱私在此時能得到尊重」。但一些體育界人士和人權組織表示，彭帥與國際奧委會的通話並未解決外界對這名中國知名網球運動員安全的擔憂。

圖像來源，IOC / Greg Martin 圖像加註文字， 彭帥早前與國際奧委會主席巴赫進行視頻通話。

體育權利組織全球運動員（Global Athlete）批評國際奧委會在彭帥事件中所謂「若無其事」的態度，並指責其「對性暴力和女性運動員福祉」展現了「可憎的冷漠」。

WTA周一（11月22日）再次發佈聲明表示，彭帥與奧委會的視頻通話「並未緩解或解決WTA對其健康和在沒有審查或脅迫情況下進行溝通的能力的擔憂」。

「這段視頻並沒有改變我們的呼籲，我們呼籲對她的性侵犯指控在沒有審查的情況下，進行全面、公正和透明的調查，這是引發我們最初擔憂的問題，」聲明說。

在2013至2018年擔任中國副總理的張高麗目前尚未對此事作出任何回應。這名在任時以不苟言笑和樸素著稱的高級官員還曾主導北京冬奧會的籌備工作。

在連續多日避談此事後，中國外交部發言人趙立堅周二（11月23日）首度開腔，他稱該事件「不應被政治化」，並希望「某些人停止惡意炒作此事」。

WTA主席賽門威脅要從中國撤出WTA的業務，這預計將產生重大影響。明年將有10場WTA賽事在中國舉行，包括武漢網球公開賽和在深圳舉行的WTA年終總決賽。

明年的武漢網球公開賽將是自新冠疫情爆發以來，網球運動員首次重返武漢。