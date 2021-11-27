中美關係：美國議員月內第二次訪台 北京再批台灣挾洋自重「死路一條」

48 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 訪台的美國議員獲台灣總統蔡英文接見。

五名美國國會議員從11月25日開始組團訪問台灣之際，中國大陸解放軍再次在台灣海峽進行戰備警巡，中國外交部同時批評台灣政府企圖挾洋自重，「注定是死路一條」。

趙立堅表示：「台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，絶不是國際關係的一張牌。我們奉勸美方一些人不要打『台灣牌』，因為這是一張臭牌、死牌，肯定打不贏。這些人必定要撞南牆、自食惡果。」

他還表示，「我們也正告台灣當局，企圖挾洋自重、倚美謀『獨』，注定是死路一條。」

另外，據台灣媒體報道，中國解放軍派出八架軍機進入台灣的防空預警區，其中包括可以搭載核彈頭的「轟-6」轟炸機。

這是一個月內第二次有美國國議員組團訪問台灣。這次訪台的美國議員，包括民主黨籍的眾議員高野（Mark Takano）、絲拉金（Elissa Slotkin）、歐瑞德（Colin Allred）和潔卡珀絲（Sara Jacobs），也有共和黨籍的梅絲（Nancy Mace）。

「台灣共和國」

美國共和黨籍議員梅絲隨團在周四（11月25日）乘坐行政專機飛抵台灣後，在社交網站上載在專機前的照片，又寫到自己「剛剛在台灣共和國著陸」。

他們在周五獲台灣總統蔡英文接見，率團的高野向蔡英文表示，在對方的領導下，台美關係比過去數十年都要正面和有建設性，又說美國會「堅定不移」地向台灣負責。

「台灣是個民主的成功故事，一個可靠的伙伴和一個世界上正義的力量。」

蔡英文回應說，台灣會繼續加強與美國的合作，捍衛「自由和民主這些雙方都重視的價值，同時確保地區和平穩定」。

台灣中央社報道，這些議員在台灣期間，還到訪了國防部和退伍軍人協會。

圖像來源，Getty Images

第二次訪問

另一批美國議員在11月較早時也訪問了台灣，並停留三天。當時他們前往台灣國防部聽取簡報，並有台灣國防部長邱國正在場。但台灣國防部對此不願置評。

當中包括共和黨籍的德州資深參議員約翰·科寧（John Cornyn）及愛荷華州參議員邁克·克拉波（Mike Crapo），兩人都被視為是「對華鷹派」，主張以強硬政策應對中國。