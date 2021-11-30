BBC News,
中文
跳過此內容
简
分類
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
中國的千禧一代為何要逃離大都市，加入「新農人」大潮
你的器材不支持播放多媒體材料
中國的千禧一代為何要逃離大都市，加入「新農人」大潮
1 小时前
在中國，越來越多的年輕一代正在加入「新農人」的大潮。
這些曾在摩天大樓間穿梭的城市打工族放棄了激烈的競爭，轉而在鄉村和農場中尋找質樸和簡單的快樂。
更多相關內容
中國脫貧創造「人間奇蹟」 三個關鍵數據透露的玄機
2021年2月27日
中國年青一族回鄉過年發現農村生活大不同
2017年2月1日
熱播
8:06
視頻,
新冠疫情下的中港通關之困：「這麼近，那麼遠」
, 節目全長 8,06
2021年11月28日
16:32
視頻,
BBC專訪《紅色輪盤》作者沈棟：段偉紅「獲一定程度自由」
, 節目全長 16,32
2021年11月19日
2:18
視頻,
披頭士新紀錄片披露英國傳奇樂隊當年內幕
, 節目全長 2,18
2021年11月27日
7:00
視頻,
《玻璃心》創作者黃明志：無懼封殺，不願把靈魂放一旁
, 節目全長 7,00
2021年11月24日
2:03
視頻,
新冠疫苗：英文「vaccine」一詞與母牛的關係
, 節目全長 2,03
2021年9月27日
3:00
視頻,
中國的千禧一代為何要逃離大都市，加入「新農人」大潮
, 節目全長 3,00
1 小时前
6:30
收聽,
巴黎骯髒嗎？民調揭示法國國民如何看待首都市容
, 節目全長 6,30
2021年11月27日
3:50
視頻,
維吾爾人在英國倫敦傳承民族文化
, 節目全長 3,50
2021年11月17日
2:37
視頻,
北京冬奧測試賽如火如荼，BBC記者走訪賽場
, 節目全長 2,37
2021年11月27日
6:08
收聽,
意大利的「換季儀式」
, 節目全長 6,08
2021年11月27日