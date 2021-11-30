中國的千禧一代為何要逃離大都市，加入「新農人」大潮

1 小时前

在中國，越來越多的年輕一代正在加入「新農人」的大潮。

這些曾在摩天大樓間穿梭的城市打工族放棄了激烈的競爭，轉而在鄉村和農場中尋找質樸和簡單的快樂。