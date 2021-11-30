中國河南使用「紅綠燈」三色系統監控記者

詹姆斯·克萊頓（James Clayton）

BBC北美科技記者

1 小时前

中國河南省正在建造一個使用面部掃描技術的監控系統，以用於監測記者和其他「關注人」。

文件表示，將對屬於「紅色」類別的記者「實施分類處置」。

河南省公安廳沒有回應置評請求。

這些文件由監控分析公司IPVM發現。它們還簡述了監視其他「關注人」的計劃，包括外國留學生和女性移民。

「該政府不需要更多權力來追蹤更多人……尤其是那些可能試圖以和平方式對其問責的人，」人權觀察（Human Rights Watch）表示。

「專題庫」

這些文件是河南省公安廳招標文件的一部分，發佈於7月29日。該文件鼓勵中國企業競標建設「河南省公安廳325平台」。東軟集團（NeuSoft）在9月17日中標。

東軟集團沒有回應BBC的置評請求。

圖像加註文字， 文件中的幻燈片概述了升級後的監視系統將如何工作。

該系統包括與河南數千個攝像頭相連接的面部識別技術。當它找到「關注人」，就會向當局發出警報。

「關注人」將被分類歸入「專題庫」，而這是一個現有的關於該省人員的信息和圖像數據庫。

該系統還將與中國國家的數據庫對接。

「重點關注人員」

記者是河南省公安廳感興趣的一類人群，包括外國記者。

「初步擬定將關注記者分為三個等級的關注人員，」文件稱。

「一級人員標注為紅色，為重點關注人員。」

「二級人員標注為黃色，為一般關注人員，錄入標凖為該關注記者在我國有違法犯罪記錄的人員（對接全國公安出入境管理數據庫）。」

「三級人員標注為綠色，為放心人員，錄入的為無危害性的一般關注記者。」

一旦被標記為「紅色」或「黃色」的「關注記者」買票前往該省，就會觸發警報。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國的人臉識別監控系統有多厲害？

該系統還將對外國留學生進行評估，並將他們劃分為三種風險等級——「優秀留學生」、「一般人員」和「重點人員或不穩定人員」。

「在日常管理上由學校提供關注留學生名單，出入境、國保、國安在依托各自信息庫基礎上，參考關注留學生日常考勤、考試成績、是否來自重點國家和校規校紀遵守情況進行安全評估，」文件稱。

學校本身需要將有安全問題的學生通知當局，而被認為需要關注的人將被追蹤。

在諸如「全國兩會」等敏感時期，「戰時預警機制」將被激活，對「關注留學生」的追蹤也將加強，包括對他們進行手機定位。

文件簡述了當局希望該系統包含以下信息來源：

手機

社交媒體（比如微信和微博）

車輛細節

酒店住宿

購票信息

房產信息

照片（來自現有資料庫）

該系統還應關注「滯留婦女」，即無權在中國居住的非法移民女性。

有相當數量的女性前往中國找工作，還有一些人被從鄰國販運至中國。

該系統將與國家移民局、公安部和河南省公安廳數據庫進行「對接」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 該文件的發佈正值中國政府批評外國媒體對河南洪災的報道。

這些文件是在中國政府批評外國媒體對河南洪災相關報道的前後發佈的。

IPVM公司的政府主管康納·希利（Conor Healy）說：「（外界）對中國大規模監視的技術架構仍知之甚少……但建立定制化的監視技術以提高國家對記者的打壓效率是一項新工作。」

「這些文件揭示了中國公安官員想從大規模監控中得到什麼，」他說。

中國的面部識別系統被認為已在全國範圍內投入使用。