台灣立委高嘉瑜遭男友「家暴」 女權團體促加快立法防止性別暴力

1 小时前

圖像來源，Kao Chia-yu Facebook 圖像加註文字， 高嘉瑜事件再次引發婦女團體關注台灣的家暴問題。

台灣立法委員高嘉瑜被指遭男友暴力打傷，引發台灣社會高度關注家庭暴力與婦女權益問題。相關法律是否足以處理新型態的網路性犯罪及保護被害者，亦再度成為輿論討論話題。

周二（12月1日）高嘉瑜驗傷時傷痕累累的照片經本人同意在網媒刊出，引發輿論沸騰並譴責暴力，高嘉瑜報警後其林姓男友也於凌晨在台北被台灣警方逮捕。

台灣不分黨派的政治人物都對高嘉瑜表達關心之意，並痛斥施暴者暴力行為。

1980年出生的高嘉瑜，是台灣最具知名度的民意代表之一。就讀台灣大學法律系時接觸政壇，代表民進黨參選台北市議員之後連任三屆，知名度水漲船高，並於2020年以台北市最高得票之姿，拿下立委。

但即便是擁有高學歷與知名度的的政治人物，高嘉瑜也自稱在一開始遭受男友暴力之後，仍因各種顧慮沒有報警。原因之一是其男友曾稱，如果報警，將公布兩人親密影片及照片，因此讓高嘉瑜心生恐懼；根據媒體報導，她被暴打之後被男友軟禁在旅館數日。

高嘉瑜周二在台灣立法院召開記者會說：「識人不明非常抱歉，自己真的很蠢。」高嘉瑜又說自己一直以來都希望呈現出比較正面陽光的形象，因此發生此事「一開始感覺到丟臉、難堪，身為公眾人物也不知道該怎麼處理，也沒讓家人知道。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一旦影片被上傳至網絡，就很難控制其傳播。

家庭暴力

高嘉瑜事件再次引發婦女團體關注台灣家庭暴力的問題。

依據聯合國開發計劃署（UNDP）最新編製的2019年性別不平等指數（Gender Inequality Index），將台灣資料代入計算後，台灣在2021年的性別平等表現比為全球第6名，是亞洲第一。但根據台灣衛福部統計，2020年台灣政府收到家庭暴力通報的案件高達17.8萬件。

台灣婦幼團體勵馨基金會顧問、現任台灣監察院監察委員紀惠容對台灣媒體說，像高嘉瑜這樣的名人勇敢地站出來，可以對其他受害者起到鼓勵作用。

紀惠容說，社經地位較高的女性遭受家暴後往往更不敢出面：「因為他們有太多考量，首先她們會先譴責自己，會害怕外界給更多的批評，像是怎麼這麼笨、怎麼這麼不聰明等，但這些對受害者來說太沉重了。」 她補充說：「但要是不站出來，就會出現更多的受害者」。

台北市議員許淑華也說，她常受理市民家暴陳情，她調閲台北市2020年家暴通報資料16992件中，發現來自親密關係（配偶或交往對象）的暴力就佔8314件；​但在申請保護令的件數只有3058件，不到四分之一。​其中申請通過的案件數量僅有1598件，約一半沒有通過。​

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， "我的孩子長大後會在這兒看到母親"

加速立法？

台灣雖然在1998公布亞洲第一部家庭暴力防治法，公權力就開始介入私人領域保護家庭暴力受害者，但是新型態的家庭暴力或性霸凌，也開始浮現，譬如在網路上的性威脅或暴力，開始成為全球關注的新型態暴力。

譬如，高嘉瑜稱被攻擊時，她的手機被林姓男子搶走，而林男會威脅要將親密影片曝光，因而在她在被軟禁期間一開始不知所措。她說自己並非唯一的被害人。

高嘉瑜解釋說：「從昨天之後，我接到一些林姓男子之前的受害者，她們也試圖跟我聯絡，讓我知道在這過程中，林姓男子不是只有對我一個人，幾乎很多交往過女朋友都用類似手法，去恐嚇、脅迫必須要順從他的意思照他話去做，受害者不是我一個人，如果我是最後一個，也算是在這事情上有一個貢獻。」

紀惠容強調，台灣立法院制定《侵害個人性私密影像防制條例》有其迫切性。尤其，鑒於過去有許多因伴侶在分手後遭對方將親密影片或照片傳上網作為報復的惡行頻傳。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 復仇式色情片對受害者可能構成毀滅性的影響，儘管有些影片是多年之前拍攝的。

台灣「時代力量」立委王婉諭也強調加速立法的重要性。她說，對高嘉瑜施暴的林男「之所以有恃無恐，正是知道這是所有被害人心中最大的恐懼，這也是親密關係中常見的數位性別暴力「性勒索（sextortion）」。

現行台灣法規幾乎無法處理新型態的網路性暴力（譬如報復色情），沒有法規能事先要求擁有私密影像的加害人交出或銷毀影片。王婉諭說：「因此往往會讓被害人心生畏懼，不敢離開加害人、更不敢報警處理」。