彭帥事件：國際女子網球協會宣佈暫停所有中國賽事

20 分钟前

圖像來源，Getty Images

出於對中國網球運動員彭帥的擔憂，國際女子網球協會（WTA）宣佈立即暫停所有在中國舉辦的賽事。

35歲的彭帥此前對中國前副總理張高麗提出性侵犯指控，她隨後從公眾視野消失了近三周。

WTA主席史蒂夫·賽門（Steve Simon）表示，他對彭帥是否「自由、安全且沒有受到恐嚇」感到「嚴重憂慮」。

「憑良心說，我不明白我如何能要求我們的運動員去那裏比賽，」他說道。

該機構一再呼籲對彭帥的指控進行全面調查。

彭帥於11月3日在中國社交平台微博的認證賬號上，發佈了一篇約1600字的文章，指責75歲的前中共中央政治局常委、國務院副總理張高麗在三年前強迫與她發生性關係。

這是中國高級領導人首次受到這樣的指控。她的帖子和很多與她有關的新聞頁面很快就被屏蔽，很多人對她的人身安全感到擔憂。

她在11月21日與國際奧委會主席托馬斯·巴赫（Thomas Bach）進行了視頻通話，她表示自己「安全無虞」。

然而，WTA表示，該視頻「不足以證明」彭帥的安全。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2018年，彭帥在WTA馬德里公開賽上。

賽門在一份長篇聲明中表示，如果2022年在中國舉辦賽事，他「非常擔心」運動員和工作人員可能面臨的風險。

「中國領導人沒有以任何可信的方式解決這一非常嚴重的問題，」他寫道。「如果有權勢的人能夠壓制女性的聲音，並掩蓋性侵指控，那麼WTA成立的基礎，即婦女平等，將遭受巨大的挫折。」

「我不會也不能讓這種情況發生在WTA及其球員身上，」他稱。

停賽決定也包括在香港舉行的比賽。

WTA創始人、前世界排名第一的女網運動員比利·簡·金（Billie Jean King）稱讚該組織採取的強硬立場。

「這是女子網球在女子體育中領先的另一個原因，」她在推特上寫道。「WTA在支持我們的球員方面，站在歷史的正確一邊。」

包括兩屆溫網冠軍彼得拉·克維托娃（Petra Kvitova）和美網四分之一決賽選手謝爾比·羅傑斯（Shelby Rogers）在內的很多運動員，都在推特上支持WTA的決定。

英國數字化、文化、媒體和體育委員會（Digital, Culture, Media and Sport Committee）主席、議員朱利安·耐特（Julian Knight）表示，他對這一立場表示歡迎，並補充稱：「要是其他體育運動也能表現出這種團結並在道德上擁有清晰的界限就好了」。

賽門：彭帥事件「比生意更重要」

由於新冠疫情，中國在過去兩年裏都沒有舉辦WTA賽事。而近年來，WTA嚴重依賴中國對其巡迴賽的投資，因此在中國舉辦了很多利潤豐厚的賽事。

2019年，WTA在中國舉辦了九場比賽，包括年終的巡迴賽決賽，總獎金達3040萬美元。

賽門對BBC體育說，他擔憂不能在中國舉辦賽事帶來的財務影響，但彭帥事件「比生意更重要」。「這是我們根本無法迴避的問題，」他說。

「如果我們放棄我們的要求，相當於我們在告訴全世界，不以應有的尊重和嚴肅態度來處理性侵犯問題是可以的，這是不對的。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， WTA主席史蒂夫·賽門（Steve Simon）

「這是我們不能允許發生的事，我們不能逃避，」他說道。

彭帥事件發生後，聯合國和美國要求中國提供她的行蹤。包括塞雷娜·威廉姆斯（Serena Williams）、大坂直美（Naomi Osaka）和諾瓦克·德約科維奇（Novak Djokovic）在內的眾多體育明星也表示關注。

許多網球運動員在推特上使用「#彭帥在哪裏」（#WhereisPengShuai）的標籤來吸引人們對該問題的關注。

賽門表示，他不會要求職業網球聯合會（ATP）在男網比賽中做出類似表態，但表示該機構支持他們的立場。

「我不認為（ATP不暫停比賽）會有損我們的立場，」他說。「其他人會做出他們認為適合自己的決定。」

他補充說，他仍然對中國當局採取措施「依法解決」彭帥的指控抱有希望。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2019年，WTA巡迴賽總決賽在深圳舉行。

「別無選擇」

「我非常遺憾事情發展到這一步，但中國領導人已經讓WTA別無選擇，」賽門說。

「除非中國採取我們要求的措施，否則我們不能在中國舉辦賽事，從而使我們的球員和員工處於危險之中。」

在2013至2018年擔任中國副總理的張高麗目前尚未對此事作出任何回應。這名在任時以不苟言笑和樸素著稱的高級官員還曾主導北京冬奧會的籌備工作。

在連續多日避談此事後，中國外交部發言人趙立堅11月23日首度開腔，他稱該事件「不應被政治化」，並希望「某些人停止惡意炒作此事」。

2022年北京冬奧會和冬殘奧會將於明年2月和3月在北京舉行。

分析

BBC網球記者拉塞爾·富勒（Russell Fuller）

史蒂夫·賽門堅定地認為，這不是一個可以妥協的問題。

48年前，平等是國際女子網球協會的奠基石。他給出的理由是，如果嚴重的性侵犯指控被允許雪藏，那麼所有的辛苦工作又有何意義？

賽門承諾明年將致力於兩手凖備。如果中國當局「妥善處理」，停賽將告一段落。但該組織也將開始與那些可能舉辦WTA賽事的替代城市進行對話。

他承認永久撤離中國可能會給WTA帶來財務災難。他稱自己每天從早到晚都在擔心此事，但他表示，該事件「比生意更重要」。