中國多地延長產假至半年 女性「職場歧視」或加劇

48 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 生育政策影響生育率，進而決定一個經濟體的人口結構和發展形勢。

中國多年來執行嚴格的「計劃生育」後，在今年5月底宣佈實施"三孩"政策。此後半年，中國各省的政策也隨即大轉向，紛紛出台地方性法規鼓勵生育，比如取消社會撫養費，甚至給生育三孩家庭直接髮放現金補貼。

目前，超過20個省、直轄市或自治區都出台鼓勵性政策。最引人矚目是，各地不約而同延長產假和生育假，而且幅度可觀。

按照中國全國性政策規定，法定產假為98天。各省份在此基礎上增加了生育假，比如增幅較大的河南省和海南省規定生育假為3個月，使女性在生育後的休假總天數達到190天；江西和青海為188天，即便較少的寧夏和貴州，也達到158天。

還有省份按照胎數逐級遞增。比如，浙江規定，1孩可休158天，2孩和3孩都可休188天；陝西規定，生育3孩在158天基礎上再增加15天。

除了全國性的98天的產假，各省增加的兩、三個月不等的生育假，各地還推出男性配偶15天至30天不等的護理假，以及子女3歲前10-30天不等的育兒假。

威斯康辛大學研究員易富賢向BBC中文表示，從總體戰略層面上看是對的，日本、韓國、歐洲在產假時長上都已走在前面。

副作用

在中文社交媒體微博上，也有不少網民表達對這一政策的擔憂——「只有在體制內的女生才能真正享受到這個制度，私企的女員工處境更難了」，「女生的職業道路這下沒了」，「我修完產假，老闆直接給我砍薪一半，他覺得我肯定要分心帶孩子，以後產假更長，還不知道會怎麼樣」。

超長產假影響女性職場競爭力，在其他國家或經濟體也出現這一問題。比如，長期低生育率的日本，將女性產假增加到三年，超長產假使得女性在職場十分弱勢，不僅就業率在40%的超低位徘徊，職位水平也較男性更低。

值得注意的是，法國在解決這一問題時規定，男性配偶與產婦享有同等時長的假期，這使企業在面對男性和女性應聘者時，不必再考慮潛在的超長產假問題。

易富賢認為，日本、俄羅斯規定長產假為企業帶來的損失，是由國家財政負擔，對企業影響較小，在中國的一些省份有保險基金來提供，大部分是企業來承擔，造成企業不願招收女員工，這些副作用需要配套措施來解決，要讓企業也有意願更好地執行這些政策。

圖像來源，Getty Images

補短板

「中國的計劃生育，造成生育問題上千瘡百孔，延長產假是在補短板，但需要把各個短板都堵上，只補好一個，作用非常微小。」易富賢認為，中國在生育問題上有兩大短板——高房價和低收入。

亞洲金融危機後，接任中國總理的朱鎔基，著手房地產市場改革，摒棄福利分房制度。

之後十多年，房地產市場成為拉動中國內需的火車頭，但也伴生了「房價暴漲」「土地財政」等頑疾，甚至產生「強拆」等嚴重的次生問題，但房地產市場一舉「放活」，狂飆突進的發展成為中國經濟的重要動力。

這一過程中，中國房地產企業賺的盆滿缽滿；地方政府也在這一過程中大舉賣地，充實財政；居民買房「上車」，在不斷上漲的房價下實現資產增值，似乎實現了一個難得的多贏局面。

問題在於沒有在當年買房「上車」的年輕夫妻，房價成為橫檔在生育選項面前的高牆。

易富賢稱，中國現在房價壓力非常大，高房價下年輕人根本生不了孩子。問題在於，現在在說「房住不炒」，但是減不下來，一旦減下來，地方經濟資金鏈就斷了，地方政府害怕房價跌，如果中國政府真有勇氣把房價一下降下來，也會引發經濟上的危機。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 北京望京地區的高樓大廈。包括學區房在內的高房價，成為橫亘在生育生育計劃前的高牆。

另一個短板是居民收入。易富賢介紹，居民可支配收入大概只有GDP的43%，以前中國主要是獨生子女，消費結構有限，43%的比例沒問題還能湊活，如果兩三個小孩，根本養不活。

似乎為了應對這一短板，三胎政策推出後不久，中國提出「共同富裕」，要加強對高收入的規範和調節，依法保護合法收入，合理調節過高收入。

但也有反對聲音認為，中國當局所謂的「共同富裕」意在鞏固社會底層民眾對中共執政合法性的支持，而下一步或向大型私企開刀，通過「綁架式」慈善助當局解決貧富不均的問題。

此外，中國今年施行嚴厲的「雙減」政策，打擊「教培」行業，也被認為是為了降低父母的養育成本。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 除了放寬限制外，政府能夠提供什麼樣的保障或者獎勵，也可能影響生育意願。

他國經驗與教訓

在發達國家，生育率低已是多年頑疾，老齡化也成為「現代化病」。各國也推行多種政策，然而實際效果不佳。

美國布魯金斯中國經濟資深研究員杜大偉（David Dollar） 認為，中國改變這種人口狀況的辦法有限，因為增加生育率的措施往往效果不大，中國也不具備接收大規模移民的條件，不過目前退休年齡比較低，還有提升的空間。

歐洲多國推出高福利政策補貼養育成本，以提升生育率。但易富賢提醒，北歐的政策也有很強的副作用，比如高福利政策下，非婚生子比例很高，冰島甚至高到70%，這種方式短期能提升生育率，但長期來看不可持續，而且造成孩子成長過程父親角色缺失。

「高福利補貼生育，提高女性就業率，看似幫助女性的政策，實則把父親的經濟責任轉嫁給全社會，也加重了女性在家庭中的負擔，女性會越來越辛苦，這不公平，也不合理。」