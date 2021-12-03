彭帥事件：國際奧委會二次通話約定會晤 男子網球未叫停中國賽事遭抨擊

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圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 國際奧委會已兩度與彭帥通話。

中國女子網球名將彭帥指控退休中共中央政治局常務委員兼中國副總理張高麗性侵害事件滿月，國際奧林匹克委員會（IOC）證實與彭帥第二次通話。

國際奧委會的聲明稱，35歲的彭帥看起來安全無虞，雙方並約定於2022年1月舉行「私人會晤」。聲明強調，國際奧委會認為透過「靜默外交」來處理此類人道主義問題最為有效。

在IOC披露新一次會面前，國際女子網球協會（WTA）稱基於擔憂彭帥安危，宣佈立即暫停所有在中國包括中國香港特區舉辦的賽事。管理全球男子網球運動的職業網球聯合會（ATP）因未宣佈跟隨而招致罵名。

ATP發表聲明稱，該機構相信維持全球業務讓其有「創造機會與造成影響的最佳機會」。

中國外交部發言人汪文斌星期四（12月2日）回應WTA的決定說：「中方一貫堅決反對將體育運動政治化的行為。」

汪文斌在每日例行記者會上所作出的這項表態，在當天記者會的逐字稿中被省略。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 圍繞這一事件，還有許多問題未得到解答。

國際奧委會處理彭帥事件：「靜默外交帶來首次通話」

彭帥曾獲得2013年溫布頓網球公開賽和2014年法國網球公開賽女雙冠軍。她在11月2日透過微博發表長文指控張高麗性侵和與其發展不倫關係後，行蹤一直成疑。「小威」塞琳娜·威廉姆斯（Serena Williams，威廉絲）、大坂直美與諾瓦克·德約科維奇（Novak Djokovic，喬科維奇／祖高域）等紛紛高調聲援，要求有關方面交代彭帥下落。

「我們在她的處境上採取了非常人性化和個人為中心的手法。我們採用了『靜默外交』，在此人道主義事宜上，根據已知狀況，同時基於不同政府與組織的經驗，這顯得最為有效。」

國際奧委會稱，正因為他們同樣關注彭帥的人身安全與福祉，一支IOC團隊星期三（1日）再次與彭帥視像通話。

「我們向她提供了範圍廣泛的支援，我們將與她定期接觸，並已同意於1月份舉行私人會晤。」

國際奧委會拒絶發放最新一次通話的任何視像畫面、照片或引語。

11月21日，IOC與曾經三度參與奧運會的彭帥舉行過一次視像通話。同一周內，中國媒體與互聯網流傳著一段影片，顯示彭帥似乎出席了北京舉行的一場表演賽。

國際奧委會稱，彭帥在11月的通話中看來安全無虞，這在星期三的二次通話中「再次得到確認」。

圖像來源，IOC / Greg Martin 圖像加註文字， 國際奧委會主席巴赫與彭帥通話未能釋除網球界對其人身安全的擔憂。

分析：「更強硬」的二次通話

白洛賓（Robin Brant）

BBC駐上海記者

才不過一星期多以前，托馬斯·巴赫（Thomas Bach）與彭帥透過Zoom通話。最新的這份聲明內容比那次通話來得強硬。

國際奧委會似乎在為其中介人角色辯護。在最初的Zoom通話後，國際奧委會被廣泛批評為中國的附庸。

國際奧委會想方設法保持非政治形象，但與此同時，國際奧委會與北京當局都希望2月份舉行的北京冬季奧運會開個好頭，再次向世界證明中國有能力主辦這樣的比賽。

然而，事實上，中國當前最大憂慮是新冠病毒疫情，以及與美國為首的不同國家之間的談判甚或採取某形式的外交抵制的威脅。

WTA為彭帥喊停賽 ATP不跟隨遭非議

WTA認為，IOC與彭帥的首次通話「不足以」證明她安全。WTA主席史蒂夫·賽門（Steve Simon）表示，他對彭帥個人安危感到「嚴重憂慮」，這也延伸到要是繼續在2022年舉行中國各站賽事時，網球選手與賽會工作人員將要面對何等風險。

史蒂夫·賽門對BBC體育部說，他擔心不在中國比賽會給WTA造成多大的財政衝擊，但彭帥事件「比生意更重要」。

圖像來源，NurPhoto/Getty Images 圖像加註文字， 彭帥的處境還受到世界各地女權活動人士關注。

WTA星期三宣佈暫停在華賽事後，外界期待ATP跟隨停賽的聲音漸次高漲。然而ATP星期四的最新表態並未回應此要求。

ATP主席安德里亞·高登齊（Andrea Gaudenzi）說：「涉及彭帥的事態繼續在本運動內外引起莫大關注，但對這些憂慮的反應未盡如人意。」

「我們將繼續與會員洽商，並監察任何事態發展。」

這份聲明被一些網球界人物批評為軟弱無力。

十八屆大滿貫冠軍瑪蒂娜·納芙拉蒂洛娃（Martina Navratilova）透過Twitter說：「我們是否該認為即使那是一位男子選手，ATP還是會發這樣的一份聲明？我看不會。」

前世界排名第一，美國網球手安迪·羅迪克（Andy Roddick）形容ATP的聲明演示了「如何雄辯滔滔卻空無一物」。另一位美國選手馬爾迪·費什（Mardy Fish）質問：「這都叫聲明？」

英國網球手利亞姆·布羅迪（Liam Broady）星期四在Twitter上呼籲網球界在彭帥事件上採取「統一陣線」。他也對ATP的聲明感到不滿。