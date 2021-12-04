《中國的民主》白皮書發佈 「民主峰會」前夕與美爭奪民主話語權

1 小时前

圖像來源，Getty

本周六（12月4日）上午，中國國務院新聞辦公室發佈《中國的民主》白皮書，並召開新聞發佈會。

白皮書稱中國發展的是「全過程人民民主」，使國家政治生活和社會生活各環節、各方面都體現人民意願、聽到人民聲音；而「拉票時受寵，選舉後就被冷落」的民主不是真正的民主。

發佈會上，中國官員批評美國，稱其「自身民主劣跡斑斑，國內治理一團糟，卻對別國的民主指手畫腳、橫加指責」。

白皮書，一般由政府發佈，通常指用白色封面裝幀的重要文件，用於闡述較長時期內政府在某一領域的立場。

全過程民主

白皮書指出，只有拉票時受寵，選舉後就被冷落，這樣的民主不是真正的民主。

而「中國發展全過程人民民主，既有完整的制度程序，也有完整的參與實踐……使國家政治生活和社會生活各環節、各方面都體現人民意願、聽到人民聲音，有效防止了選舉時漫天許諾、選舉後無人過問的現象。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 2019年11月2日，中國國家主席習近平在上海考察時首次提出「全過程民主」（圖為習近平在考察古北市民中心資料照片）。

2019年11月2日，中國國家主席習近平在上海考察時首次提出「全過程民主」。他當時表示，「我們走的是一條中國特色社會主義政治發展道路，人民民主是一種全過程的民主，所有的重大立法決策都是依照程序、經過民主醞釀，通過科學決策、民主決策產生的。」

中共執政以來，一直以經濟成就來強調執政的合法化，在民主、人權等方面屢遭外界詬病。在建政70週年之時，今年9月底，中國國務院發表「新中國人權事業發展70年白皮書」，將「生存權和發展權」放在人權的首要位置，忽略了天賦人權的普世價值，被批評為「中國式人權」。

習近平提出「全過程民主」，似有定義「中國式民主」之意。當時也有批評聲稱，這種定義是「空洞的口號」。

今年2月，美國總統拜登在採訪中評價習近平，「非常聰明」、「非常強硬」，「而且——我的意思不是批評而是事實——他骨子裏並無民主。」

民主是多樣的

圖像來源，Getty Images

白皮書闡述中國式的「全過程民主」的同時，還在著力表達民主的多樣性——」實現民主有多種方式，不可能千篇一律。「

「以自己的尺度評判他國，甚至迫使他國照搬自己的政治制度、民主模式，這是反民主的，是不得人心的，是注定要失敗的。」

發佈會上，有外媒在記者會上提問，美國將召開民主峰會，中國今天也發佈了這份白皮書，北京當局如何看待「中美正在陷入一場圍繞著民主話語權之爭」的觀點。

中共中央宣傳部副部長、國新辦主任徐麟回應稱，「少數國家以』同我即對、非我即錯『的霸道思維，把其他民主形式視為不民主甚至進行排斥打壓，這本身就是不民主的」。

他並反問，「他們自身民主劣跡斑斑，國內治理一團糟，卻對別國的民主指手畫腳、橫加指責，這難道就是他們標榜的民主嗎？」

徐麟又說，「美國自詡』民主領袖『，組織和操弄所謂』民主峰會『，實為以民主為幌子，對與其社會制度不同、發展模式不同的國家進行打壓遏制，這種假民主之名、行反民主之實的行徑，將是人類民主發展史上的笑話，注定是不得人心的」。

民主峰會前夕

白皮書發佈在美國的「民主峰會」前夕。美國總統拜登此前公布，12月9日及10日將在線上舉行首屆「民主峰會」（The Summit for Democracy），峰會聚焦三大主題，包括「對抗威權」、「打擊貪腐」及「促進對人權尊重」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 美國總統拜登已公布，12月9日及10日將在線上舉行首屆「民主峰會」，峰會聚焦三大主題，包括「對抗威權」、「打擊貪腐」及「促進對人權尊重」。

全球共有110個國家、公民團體與個人參加。台灣獲邀參加，但蔡英文未受邀請，而是由駐美代表蕭美琴、政務委員唐鳳出席。中國大陸、俄羅斯、新加坡、泰國、菲律賓等國都被排斥、但印度則被邀請。

澳大利亞國立大學（ANU）亞太學院講師宋文笛稱，該峰會的主要功能不是用來建立地緣政治聯盟，「相反，峰會目的是為那些志同道合的國際成員提供一個機會，為增進自由國際秩序的彈性韌性，編織一個安全網。」

在白皮書發佈前一天，中國外交部長王毅對民主峰會再批評。王毅稱，」很多國家都認為，美國已經沒有資格給別國出試題、定標凖，也沒有權利要求別國只能效仿美式民主。「

此前，針對來自中國和俄羅斯的反對聲，白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）回應稱，民主峰會目的是將各地代表不同民主經驗的政府和公民社會代表召集在一起，討論如何共同努力，在全世界支持民主。