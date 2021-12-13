台灣「潛艦國造」被指獲多國技術協助：計劃背後的國際外交角力

本尼

BBC中文

29 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 台北目標是計劃在2025年向台灣海軍交付八艘潛艦中的首艘。

台海緊繃情勢持續，因此兩岸的軍事活動一直是各界矚目焦點。自蔡英文2016年上任宣佈啟動「潛艦國造」政策，並在2020年出席自製柴動力潛艦動工儀式後，台灣與許多國家的技術合作就開始受到矚目。

有分析稱，新冠疫情爆發後，中國與歐洲、美國和澳大利亞等國的關係逐漸變化，加上美中競爭及貿易戰持續的背景下，台灣自製潛艦有來自澳英美安全聯盟（AUKUS）及印太國家涉入，可說是全球國際關係變化的縮影。

台灣國防部智庫「國防安全研究院」蘇紫雲博士對BBC中文說，國際間防衛盟友集團在軍武建造方面合作並非罕見之事。他舉例說，美國新一代「星座級」巡防艦（Constellation-class frigate）便是美國與意大利合作的產物，而跨國合作的好處是降低成本及研發風險。

蘇紫雲認為，此次潛艦合作對台灣的戰略意義主要在於突破以往敏感技術的封鎖，包括各類硬體設備，「以及最珍貴的設計人員與工程人員的協助。這象徵歐洲國家對於台灣的認同。」

據台灣官方聲明，台北目標是計劃在2025年向台灣海軍交付八艘潛艦中的首艘。但台灣國防部副部長王信龍周一（12月6日）在台灣立法院說，自製潛艦正按照計劃正常執行。他又補充說，「外界有很多臆測，國防部不作評論」。

中國外交部則批評稱台灣「潛艦國造」計劃是「『台獨』分子玩火自焚」，又呼籲「相關國家應該避免參與台灣的潛艇自製項目，停止支持『台獨』勢力」。

圖像來源，Military News Agency, Taiwan 圖像加註文字， 台灣茄比級潛艇「海獅號」是世界現在服役潛艇中的老前輩，從下水服役到現在已經七十多年。

台灣「潛艦國造」計劃

「潛艦國造」計劃是2016年台灣總統蔡英文上台之後宣佈啟動，是其任內最重要的國防戰略之一。計劃始於2017年，由台灣官營背景的「台灣造船公司」（台船）負責建造。根據資料，該計劃打算建造八艘潛艇，預算為160億美元。

在2020年11月的動工典禮上，時任美國在台協會（AIT）處長酈英傑（William Brent Christensen）高調出席，蔡英文當時致詞強調，潛艦動工旨在彰顯台灣保衛海疆的決心，是「打破外界不實謠言及質疑政府決心的行動。」 而擔任這項計劃的的台軍舵手，是海軍出身、今年剛退役的台灣前參謀總長黃曙光。

根據公開資料，柴電動力潛艇的特點為在水面下噪音低，因為只有電動機運作，核潛艇則有反應爐泵浦、氣機、電動機等持續運作，噪音相對較大。

圖像來源，Office of the President, ROC（Taiwan） 圖像加註文字， 台灣「潛艦國造」官方代號為「海昌計劃」，始於2017年，由台灣官營背景的「台灣造船公司」（圖所在大樓）負責建造。

但是蘇紫雲分析，柴電動力潛艦缺點則是需要定時浮航，以柴油發動機充電，連續潛航能力比核動力潛艦短，因此柴電潛艦較適合防禦作戰時使用：「在台灣周邊水下低速潛航、或於海牀坐底埋伏，約可持續一周不用上浮，搭配至少20發的『重型魚雷』與『潛射反艦飛彈』，將對敵方大型水面艦造成有效威脅，發揮最大伏擊效果。」

值得注意的是， 外界評論若該潛艦開始服役，應該是會在台灣東部西太平洋地區，而非台灣海峽或南海。軍事專家紀永添說，因為潛艦出海後可以立刻潛入太平洋深水區藏匿，極難偵測。 不像黃海、台灣海峽、南海等，都是大陸棚內的淺海地區，極不利於潛艦活動。

「外國協助」

事實上，台灣自製潛艦有外國協助，並非首次聽聞。曾經出口兩艘」劍龍級「潛艦給台灣的荷蘭，就因中國壓力而不願批准台灣增購同級潛艦的提案。

但2020年開始傳出美國願意提供台灣潛艦關鍵技術，亦即「紅區」的零組件協助，包括聲納、指揮和戰鬥系統聲納等。此次媒體再次將更多細節披露，並將此事的戰略意義上升，稱多國共同協助台灣抵禦北京。

路透社調查報導引述台北知情人士稱，除美英外，台灣建造計劃已經聘用來自澳大利亞、韓國、印度等其他五國的工程師與退役軍官，並以台灣海軍重鎮高雄港為基地，向台灣海軍與負責潛艦計劃的台灣國際造船股份有限公司（CSBC）提供工程建議。

報導又稱，招募各國工程師工作的關鍵人物是英國皇家海軍潛艇艦隊退役准將伊恩·麥吉（Commodore Ian McGhie）；他正協助一家設在直布羅陀的公司招募工程師，其中包括皇家海軍退役人員參與相關計劃。

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）向路透社證實，台灣正在向全世界招募潛艇建造人才。韓儒伯比喻台灣正在「將蛋糕切成小塊」，以便了解哪些技術必須獲得外援。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 台灣總統蔡英文在訪問高雄海軍基地期間登上"海龍級"潛艇（SS-794）（2017年3月21日資料照片）。

事實上，台灣前參謀總長黃曙光在今年中便向《聯合報》說過「某國退役海軍少將......經過民間人士安排來台，與他在高雄會面」。黃曙光說，雙方會談後，「對方願協助台灣設計潛艦，但不希望涉及他的國家，這家公司非常熟悉潛艦生產製造的國際市場，能提出許多裝備的商源，台灣才能突破許多困境。」

台灣軍事評論者、前台灣海軍「新江艦」少校艦長呂禮詩對BBC分析稱，現在的軍事產業型態早擺脫過去的「一條龍」生產模式，進化為零組件分工的全球供應鏈模式，潛艦亦然。呂禮詩解釋，對台灣而言，多國的知識技術（know-how）及供應鏈建構合作，能避免單一來源可能受到的外在干擾，且有助於壓縮內隱知識（tacit knowledge）與技術之獲得。

蘇紫雲則說，從科技層面上看，台灣基礎工業的煉鋼、電動機以及精密金屬等產業可以應對潛艦的製造需要，但卻乏整合經驗，有多國協助可降低台灣自行研發的風險與時程。

針對有關報道，目前英國方面、退役准將伊恩·麥吉以及台船都沒有作出回應。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， AUKUS：澳英美三國首腦簽署新安全協議如何表態

呂禮詩在分析「台灣「潛艦國造」計劃的國際分工時說，這包含三大塊，亦即澳英美安全聯盟（AUKUS）成員國協助構型設計及輸出「紅區裝備」，接著是印太（Indo-Pacific）國家亦即印度及韓國提供技術支援，最後是使用柴電潛艦的加拿大及西班牙國家作為「技術合作伙伴」，提供諮詢。呂禮詩提到，以韓國的自製潛艦來看，其實是德國「手把手地」訓練韓國建造完成。

台灣《聯合報》隨後刊出調查報導稱，參與台灣潛艦計劃的人員總共來自14個國家，不只有7個。該報導強調，除了美國之外，其他國家的政府與台灣生產製造潛艦，並沒有任何直接關係，「只是私人聘僱關係，而有些國家只是行單純銷售裝備的商業行為」。

事實上，台灣前參謀總長黃曙光在今年退役後，也告訴了《聯合報》相關細節。

黃曙光當時批評，台灣多次採購潛艦裝備原本已得到對方政府的同意給予輸出許可，但是最後簽約總是變卦，除了來自中共的壓力，還有台灣「自己人的阻擾」。黃曙光又稱台灣內部有軍火商「刻意爆料扭曲」，原因是因為沒有拿到合同，便故意放假消息破壞台灣潛艦的國際採購。他補充說，有關裝備採購是原廠、台船公司、台灣中科院與台灣海軍四方代表共同談判，沒有民間人士參與。

圖像來源，Office of the President, ROC（Taiwan） 圖像加註文字， 台灣前參謀總長黃曙光在今年年中曾向《聯合報》透露，有關裝備採購是原廠、台船公司、台灣中科院與台灣海軍四方代表共同談判，沒有民間人士參與。

但根據台灣媒體報道，台灣推動「潛艦國造」亦引起他國情報單位關注，憂心其設計被台灣取得。《聯合報》報導指，有某國情治人員「滲透台灣」，於今年2月「赴高雄尋找參與設計的工程師，要求其說明工作情況，但不堪外力施壓，這批工程師陸續申請解除境管回國。」 國民黨立委馬文君當時說，在高雄美術館附近韓國餐館，曾有韓國人的談天內容，與來台協助建造潛艦有關，有引發諜報戰及洩密風險。

北京促「停止支持台獨分裂勢力」

有分析稱，此次台灣自製潛艦有多國涉入，可以看作近年來兩岸，乃至中國大陸在國際關係上的變遷。

港媒《香港01》稱，台灣自製潛艦能夠從多國成功採購到所需設備及技術，「反映出不少國家對這些年中國軍力不斷增加的擔憂」，即便這些國家與台北沒有正式外交關係。

但北京對此並非沒有反應。過去，北京便一直對台灣自製潛艦有嚴厲批評。此次相關消息披露後，中國外交部再次回應稱台灣與境外勢力勾結，並稱「相關國家應該避免參與台灣的潛艇自製項目，停止與台灣的軍事關係，停止支持『台獨』分裂勢力，否則必會玩火自焚。」

​​中國大陸一位不願具名的教授便向BBC中文抨擊台北推出自製潛艦計劃是徹底錯誤。他說，在台灣面臨嚴重的經濟和財政挑戰時，此舉完全是浪費財政資源。而其他國家人士協助台灣，無非是想拿到高額薪酬，在道德上說不過去。他抨擊說：「從美國等採購非常昂貴但基本過時的武器，不過是死路一條。」

台灣「潛艦國造」歷史