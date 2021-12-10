尼加拉瓜與台灣斷交轉而承認北京 美國批評違背人民意願

2021年12月10日凌晨2点41分 最近更新： 1 小时前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 台灣外交部大樓內的邦交國旗幟。台灣在拉丁美洲盟國近年接連倒向北京。

中美洲國家尼加拉瓜宣佈與台北斷交，轉而承認北京。這讓台灣邦交國減少至14個。

台灣外交部星期五（12月10日）形容尼加拉瓜「片面終止」對台外交關係，中華民國台北政府「至感痛心與遺憾」。美國批評奧爾特加並非妥為當選，不能代表尼加拉瓜人民意願。

過去五年，三個中美洲國家——巴拿馬、薩爾瓦多和多米尼加共和國——先後與台北斷交，轉投北京。洪都拉斯隨著選出秀瑪拉·卡斯特羅（Xiomara Castro）為新一任總統，也有可能改變邦交。

在馬那瓜政府宣佈與台北斷交後，中國外交部發言人華春瑩在Twitter上宣佈，一支尼方使團已抵達天津與中方會談。

官方中國中央電視台其後在網上發佈片段，顯示尼加拉瓜財政部長伊萬·阿科斯塔（Ivan Acosta），還有奧爾特加總統的兩位兒子，參加了在天津的會晤。

官方新華社不久後公布，中國與尼加拉瓜在天津簽署《中華人民共和國和尼加拉瓜共和國關於恢復外交關係的聯合公報》，宣佈自即日起相互承認並恢復大使級外交關係。

公報說：「尼加拉瓜共和國政府即日斷絶同台灣的'外交關係'，並承諾不再同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。中華人民共和國政府對尼加拉瓜共和國政府的上述立場表示讚賞。"

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 尼加拉瓜宣佈與台灣斷交後數小時，中國與尼加拉瓜代表在天津簽署恢復邦交聯合公報。尼方簽署代表為奧爾特加總統之子勞雷亞諾·法昆多·奧爾特加·穆裏洛（Laureano Facundo Ortega Murillo）。

中國駐聯合國大使張軍稱：「我們高度評價尼加拉瓜政府所作出的正確決定，這符合時代潮流與人民的願望。」

「一個中國原則是國際社會廣泛接受的共識，不容挑戰。」

台北：北京打壓

台灣總統蔡英文星期五早上在一項公開活動上致辭時說：「我要告訴國人同胞，台灣的民主愈成功，國際的支持愈強，來自威權陣營的壓力也會愈大。」

「但是我們都堅信，無論是外交施壓或者是文攻武嚇，都不會改變我們堅持民主自由、堅持走向世界、堅持參與國際民主社群的決心跟努力。」

行政院長蘇貞昌則說：」大家都可以看到中國用盡各種手法讓台灣孤立，中國用盡各種手法，讓台灣孤立，我們全國更加要團結，讓台灣不要被孤立。「

」我們多少年來都和尼國有很多的合作，幫助尼國的人民，對各方面建設、生活，都給很大的協助。「

「台灣一向是尼加拉瓜忠實可靠的朋友，長期與尼國共同推動有益民生的合作，協助尼國國家的整體發展，成果與貢獻有目共睹。奧德嘉總統政府罔顧台尼兩國人民多年休戚與共的情誼，我國感到十分遺憾。」

聲明說，台灣將繼續推動「踏實外交」，拓展台灣的國際生存空間，並致力維護區域的和平與穩定，爭取台灣應有的國際地位，維護國家利益與人民福祉。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）說：「這給尋求民主與經濟增長的尼加拉瓜人民剝奪了一個堅定伙伴。」

「我們鼓勵珍視民主制度、透明度、法治與為其公民促進經濟繁榮的國家擴大與台灣接觸。」

台尼斷交「美國外交挫敗」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 曾是馬克思主義游擊隊員的奧爾特加（左）上月第四度當選總統，拜登曾批評這次選舉是一場「啞劇」。

自民進黨蔡英文就任總統以來，台北邦交國接連倒向北京，成為在野中國國民黨批評其施政失當的理由之一。

台灣官方中央社引述立法院外交及國防委員會召集委員、國民黨籍立委陳以信說，尼加拉瓜與中華民國斷交，凸顯蔡英文政府上任之後這幾年兩岸關係不穩，連帶影響對外邦交關係，成為最大傷害。

尼加拉瓜首次與中華人民共和國建交是在1985年12月7日，那是奧爾特加首次就任總統後11個月。奧爾特加在1990年4月卸任後，尼加拉瓜於11月6日與中華民國恢復邦交，北京於三天之後與馬那瓜斷交。

2007年，奧爾特加再次就任總統，但一直維持與台北邦交，直到現在決定與北京復交。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 11月，北京宣佈降級與立陶宛的外交關係，以示抗議維爾紐斯政府允許台灣在該國設立代表處。台灣駐立陶宛代表處於11月18日在該國首都維爾紐斯正式掛牌成立。

法新社引述美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）的台灣專家莊宛樺（Jessica Drun）說，雖然再次丟失邦交國，但台北也許仍會顯得從容不迫。

莊宛樺說：「我個人認為台灣的非正式外交關係比正式邦交更為關鍵。」

不過分析人士也指出，台北與馬那瓜斷交可被視為美國拜登（Joe Biden）政府的一次外交挫敗。

就在馬那瓜宣佈斷交前數小時，華盛頓宣佈對奧爾特加總統的國家安全顧問奈斯特·蒙卡達·勞（Nestor Moncada Lau）實施制裁，理由是他涉嫌經營一個進出口詐騙網絡，為奧爾特加陣營積聚民脂民膏。