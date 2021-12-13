阿里巴巴解僱指控上司性侵的女員工

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 阿里巴巴將一名公開發文指控上司在出差時性侵她的女員工解僱。

中國電子商務巨頭阿里巴巴將一名公開發文指控上司在出差時性侵她的女子解僱。解僱通知書稱她散佈謠言，損害了公司聲譽。

這名周姓員工8月在網上提出指控，稱自己在7月出差期間遭到上司與客戶的性侵，但她稱向阿里巴巴投訴後無果，公司沒有採取任何行動。

該起事件曾在社交媒體引發軒然大波。阿里巴巴已宣佈辭退遭到周女士指控的上司，並處理了一些高級管理人員。

警方調查後則認為，周女士的上司並沒有強姦她，僅存在「不構成犯罪」的猥褻行為，因此對她的上司處以15日行政拘留，而她提及的客戶則被以涉嫌強制猥褻罪批准逮捕。

這起廣受關注的案件凸顯了中國女性在工作場所面臨的性騷擾或性侵犯。

遭到解僱

周女士對官方報紙《大河報》說，她在上個月底被解僱了。該報還公布了周女士所說的《解除勞動合同通知》的副本。

通知稱，該員工散佈了有關上司強姦、公司知情不處理等「虛假信息」，「引發社會強烈關注，給公司造成惡劣影響」。

通知還暗示，公司曾試圖與周女士的合作，提出承擔律師費和心理諮詢費用，信中稱她沒有回應，公司也未獲得她有關溝通解決勞動合同事宜的回復，因此，公司決定將其辭退。

周女士對中國媒體表示，她在事發後沒有得到公司的任何關懷和幫助，也沒有收到補償或賠償，反而在事後遭到開除，令她感到「心涼又心寒」。

圖像來源，Getty Images

「（我）是在阿里內部反饋問題，從未對外傳播，」周女士說，「問題之所以發酵，造成了『惡劣影響』，是犯罪者的惡劣行徑，是公司相關人員的的不作為導致，並不是受害者的過錯。」

周女士還向媒體提供了她與阿里巴巴公司溝通的聊天截圖。截圖顯示她多次要求延長休假，她說這是因為她在該事件後患上了抑鬱症。

「我沒有犯任何錯，肯定是不接受這個結果的，後續會用法律手段維護自己的權益，」她說道。

周女士的律師向《紐約時報》證實了她被解僱的消息。

阿里巴巴沒有回應BBC的置評請求。

指控是什麼？

周女士於8月7日發佈了一份長達11頁的自述，在各社交媒體平台廣泛傳播。

她在文檔中寫道，7月27日，她與同事前往山東省濟南市出差，當天她的組長在與客戶開完會後約雙方一起吃飯，而她在酒桌上「不敢拒絶、不能拒絶」多次勸酒，很快醉酒失去意識。

根據這篇自述，客戶在席間曾對她進行猥褻，上司對此「放任不管」。而在酒宴結束後，她的上司還數次私自進入她的房間。

圖像來源，Getty Images

她表示，自己第二天早上在牀上赤裸著醒來，對前晚沒有完整記憶。她稱自己報警並查看監控錄像後發現，這名高管在晚上四次進入她的房間，其中最長一次持續了二十多分鐘。

周女士表示，她在返回公司後向公司報告過這件事情，並要求解僱該高管。人力資源部門最初同意處理，但幾番交涉之後沒有採取進一步行動。

為了表達不滿，周女士還在公司食堂拉起橫幅，並在公司的內部網站上發佈了抗議視頻。

有什麼回應?

在引爆網絡輿論後，許多網友對阿里巴巴起初的處理結果表示不滿。阿里巴巴隨後宣佈成立一個內部調查組來調查此事，並配合警方的調查。

董事局主席兼CEO張勇8月8日表示，他對此感到「震驚、氣憤和羞愧」，並為事件中各級主管的冷漠和沒有及時處理道歉。

隨後，阿里巴巴宣佈解僱了遭到周女士指控的上司王某。該公司表示，兩名未能對指控採取行動的高管也引咎辭職，包括周女士當時工作的零售部門總裁李永和。

張勇在一份備忘錄稱，阿里巴巴「旗幟鮮明地反對醜陋的酒桌文化」。此前，王某承認和周女士在醉酒狀態下有「過度親密行為」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 阿里巴巴董事局主席兼CEO張勇承認，事件背後折射出阿里文化問題。

今年9月，山東濟南檢方宣佈對王某做出不批准逮捕決定，警方則對其作出行政拘留15天的處罰。

據彭博社報道，阿里巴巴後來解僱了多名員工，理由是他們將周女士的控訴文章洩露到網上。

12月1日，因此事引咎辭職的前阿里巴巴零售部門總裁李永和向法院提起誹謗訴訟，稱他並未忽視周女士的投訴。他要求法院判令周女士在全國性網站顯著位置連續15日向其做出書面賠禮道歉。

這起事件在中國社交媒體引發了很大的分歧。一些網友認為，該案件體現了在中國對於性騷擾和性侵案件舉報和取證的難度，也體現了很多大公司對女性權益的漠視。