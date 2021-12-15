周鵬之死：一個被斥為「娘炮」的霸凌受害者引發的討論

葉慧儀（Waiyee Yip）

BBC記者

16 分钟前

圖像來源，Weibo 圖像加註文字， 周鵬的死在中國引起一場關於性別成見的討論。

中國一名年輕男子說自己曾經因為「看起來像女孩子」而被霸凌，他的死亡在中國國內引起一場關於性別標凖的討論。有專家擔心，在中國政府繼續鼓吹批評所謂「娘炮」形象的環境下，改變將會很難發生。

「男孩子就應該調皮搗蛋，打架鬥毆順便出口成髒才能叫男孩子。太安靜的人就是女的，要被叫娘炮。」

那是26歲的周鵬在網上一篇似乎是遺書的文章中寫下的話，幾天后，他的屍體在中國浙江省東部被發現。

文中也提到，他小時候是個農村的「留守兒童」，父母移居大城市工作。

但是，在中國真正引發很多人共鳴的是，他對自己被霸凌經歷的描述。

「我正常穿著，我行為舉止也沒有去模仿女生，」筆名「鹿道森」的攝影師周鵬在文中這樣寫道。

「只是因為小的時候看起來像女孩子，我在學校裏就要被霸凌，語言暴力。被排擠，被欺負，讓下跪，被威脅……從小就起各種外號，假妹、假姑娘……」

警方未有透露關於他死亡的細節，只表示已經排除他殺。而對於在微博上轉發這篇5000字文章的數十萬社交媒體用戶來說，這似乎是一場自殺悲劇。

除了關於精神健康和霸凌問題的熱烈討論之外，這篇帖文還對一個中國男人應該是什麼樣子，以及行為舉止應該如何的問題，提出了質疑。

「他長得精緻，而且看得出來是個性格溫柔的人。這些都是優點，但是卻因為不符合傳統的男性特質而被霸凌，」微博上一條評論寫道。

「多少男孩都因為長得柔弱，聲音柔軟就被取笑了？我們有什麼資格去定義什麼才是對的——他們什麼也沒做錯。」

另一條評論則表示，這件事令他想起了一些「可恥」的記憶，他和班上的同學也曾經因為覺得一個男生「娘炮」就在整個上學時期不停地取笑他。

「回想起來，我覺得很羞恥。我們當時只是開玩笑，但是可能真的造成了傷害，」這條帖文說。

該論文還表示，身為男性、在寄宿學校就讀、學習表現不佳以及與父母關係差等等，都是造成被霸凌的主要因素。

「遏制『娘炮』」

「女性化」的男性不被接受的既定觀念並非中國文化獨有，但是中國政府卻公開地支持這種立場，甚至積極地鼓勵它。

教育部的文件提出，要招募退役運動員、有體育特長的人擔任體育教師，幫助培養學生們的「陽剛之氣」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 今年較早前，中國推行教育改革試圖讓男性青少年更有「陽剛之氣」。

教育部的文件是回應幾個月前斯澤夫的提案，他對中國男性青少年有「女性化」趨勢表示擔憂，稱如果得不到「有效的治理」，「必將危害中華民族的生存發展」。

中國廣電總局在通知中稱，廣播機構必須「杜絶『娘炮』等「畸形審美」。

阿姆斯特丹大學的數字文化專家王帥帥博士向BBC表示，當他看到官方的傳播當中使用到這樣的字眼時，他感到「震驚」。

「現在，年輕人將會覺得使用這些性別詆譭字眼來攻擊他人是可以的，」他說，「因為如果政府都容許這種措辭，還有誰能說在學校裏用這些字眼是錯的？」

「戰狼」

專家向BBC表示，在習近平主席強勢的國際外交模式下，中國強調男性陽剛之氣的論調並非巧合。

「當你製造出一種『我們在對抗世界』，與世界各國角力，強勢地擺出『自給自足』的姿態和政策時，這與柔軟的都會美型男是不相符的，」諾丁漢大學亞洲研究院的中國項目負責人喬納森·蘇利文博士（Dr Jonathan Sullivan）說。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 專家指，中國對男性氣質的強調與習近平強硬的外交姿態相契合。

這個名字來自一個票房大片系列。片中的中國精英部隊對抗美國領頭的僱傭兵，而以此為名的政策顯著特徵是中國外交官員採用對抗性甚至是辱罵性質的措辭。

蘇利文表示：「習近平要求顯示強大的國家姿態，與將對陽剛之氣的強調推到前台，兩者是相連的。」

觀察者們表示，這又是與習近平樹立自己的「中國特色社會主義」新中國形象有所聯繫，在這一形象中，似乎沒有位置給不受歡迎的外國影響力。

「近年很多中國最大牌的男明星都挑戰過傳統對男性氣概的定義，這很大程度上是由於韓流音樂的影響，」王帥帥說。

「他們可能帶耳環或者化妝，而年輕粉絲們就喜歡他們這樣。但是中國社會總體上仍然非常保守，而政府想要保持這一點。」

年輕男明星，比如偶像組合「TFBoys」和歌手鹿晗等，都是以面帶稚氣、五官精緻著稱，擁有數以百萬計的粉絲，這些粉絲渴望以極端的方式顯示對他們的喜愛。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 鹿晗等明星藝人挑戰了傳統的性別刻板印象。

王帥帥補充說，由於很多這些「女性化」的流量明星在視頻串流平台上出現，而這些平台又由大科技公司而不是國家電視台擁有，他們就變成了「明顯的目標」。

他說：「在這個事例中，性別又可以被看作是中國持續打壓大科技公司的另一個方面，政府將這些公司視為影響其密切監視國民的威脅因素，」

雖然這些明星或許要暫時重塑自己的形象，但王帥帥表示，他最擔心的是普通民眾的安全。

「基於性別的暴力、騷擾和霸凌很可能會上升，因為政府基本上是容許這樣做了，」他說，「這實在是悲哀。」

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