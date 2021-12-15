中國被奧密克戎變異株攻陷 多地政府再號召民眾「就地過年」

14 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 上海民眾戴著防護口罩走在街上。

中國天津和廣州兩地相繼發現了新冠病毒奧密克戎（Omicron）變異株，為此，當局進一步收緊防疫措施，期望在農曆新年和北京冬奧會到來之前控制疫情。

隨著新冠疫情在中國多個省份捲土重來，很多地方都在進行大規模核酸檢測和封城防疫。目前，疫情最嚴重的內蒙古仍有超過500例確診病例，而南方的主要製造業省份浙江則有逾200例。

為了避免春運大規模人員遷移中潛在的感染風險，多地政府連續第二年號召民眾「就地過年」。

中國北方港口城市天津周一（12月13日）報告了中國大陸的首個奧密克戎病例。據官方媒體報道，該病例是一名12月9日從歐洲入境的旅行者，被發現時處於閉環管控之內。

報道稱，有關部門對此人的呼吸道標本進行了新冠病毒全基因組測序和序列分析，經中國疾病預防控制中心覆核，確認檢出新冠病毒奧密克戎變異株，目前其正在醫院接受隔離治療。

在一天之後，南方城市廣州也報告了一例奧密克戎陽性病例。央視新聞報道稱，這名67歲的男子同樣是國外入境人員。

據報道，他在14天隔離期中接受多次核酸檢測，結果均呈陰性，直到在越秀區的家中居家隔離時，才被發現攜帶奧密克戎毒株，但目前沒有出現嚴重症狀。

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與此同時，該男子住所附近居民有四人在大規模檢測中結果呈陽性，但尚不清楚他們是否也感染了奧密克戎。

11月下旬，香港發現了南非以外首批奧密克戎變異株感染病例之一。患者是一名36歲男子，他當時從南非抵達香港後，住在一家指定隔離酒店。

香港特區政府衛生署周二（12月14日）通報稱，香港至今共錄得8例新冠病毒奧密克戎變異株病例，但沒有出現社區傳播。

世衛組織上周日（12月12日）表示，目前已在70多個國家發現的奧密克戎變異株對全球有「非常高」的風險，並稱初步證據表明奧密克戎可能會削弱疫苗效力，但較不易引發重症。

就地過年

除了奧密克戎變異株入侵，中國也在應對新一輪疫情的爆發。據中國國家衛健委數據，該國周二（12月14日）新增確診病例91例，其中境外輸入病例39例，本土病例52例。

11月，與蒙古國接壤的內蒙古滿洲里市出現疫情，隨後當地進行了多次全民核酸檢測，篩查出了500多例確診病例。當局將疫情源頭歸咎於境外流入。

東部的浙江省也成為重災區，報告了超過230例確診病例。當地媒體報道稱，一家艾灸館和一場葬禮分別成為了該省寧波市和紹興市聚集性疫情的中心。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 上海虹橋火車站一名安檢員指示人們掃描健康碼。

據報道，此輪流行的主要是德爾塔變體。衛生官員稱，該變體病毒載量更高、致病性更強，並且可能存在免疫逃逸。

為了控制疫情，浙江多地宣佈關閉棋牌室、酒吧等娛樂場所，取消大型演出和活動，多個博物館也宣佈臨時閉館。當局還提出「喜事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦」的口號。

中國將在明年1月31日迎來農曆新年假期。預計在此之前將有數以億計的人出行。和今年春節前多地發佈的政策類似，很多地方政府已發佈政策，號召外地人明年春節（2022年2月1日）留在原處過年，以減少人員流動。

河南的開封、平頂山和三門峽等城市要求省外務工人員非必要不返鄉。西南部的廣西憑祥市則發佈通知，呼籲門店、商鋪人員就地過年、網絡拜年。

河北省張家口經開區則要求全區黨政機關、事業單位和國有企業職工率先垂範，「一律在本地過年，一律不出境」，盡量不離開當地，確有需要的要嚴格審批管理。

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浙江省寧波市鼓勵企業給春節期間上班的員工發放「留崗紅包」。當局還表示，將對部分企業在明年1月26日至2月10日期間工作的外地員工給予補貼，標凖為每人每天100元，每人最高不超過500元。

冬奧閉環

新一輪疫情還直接挑戰了明年2月4日開幕的北京冬奧會。儘管當局已宣佈了極為嚴格的防疫政策，要求運動員、裁判、記者和其他工作人員全程待在一個類似泡泡的「閉環」之中，與其他市民完全隔絶。

北京冬奧組委在周一（12月13日）發佈了2022年北京冬奧會和冬殘奧會的《防疫手冊》，進一步提供了對冬奧閉環內的中國人員的防疫措施。

根據規定，進入閉環工作的中國人在賽前14天內應嚴格限制與他人接觸，即便已接種疫苗。而居住在冬奧會閉環內的中國居民，賽後也須完成21天隔離。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 距離北京冬奧會已不足兩個月。

組委會此前表示，該機構正在高度關注奧密克戎變異株的相關情況，持續觀察和評估其可能對北京冬奧會產生的影響。

在世界範圍內，中國是少數仍在採取嚴格「清零」政策的國家，但隨著不斷爆發的疫情導致經濟活動放緩，當局不得不接受現實，轉向「動態清零」。

中國國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年在一場記者會上承認，中國現在還沒有能力不再讓一例本土病例出現， 但是他表示有信心，當發現有本土病例出現時，迅速撲滅疫情。