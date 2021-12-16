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習近平普京視訊會晤：中俄相互「打氣」 聯手應對西方
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習近平普京視訊會晤：中俄相互「打氣」 聯手應對西方
45 分钟前
習近平與普京12月15日舉行視像會晤，此次會晤正值中俄兩國均與西方國家關係緊張之際。會議上，兩國針對各自目前關鍵議題，相互「打氣」支持。習近平稱普京為「我的老朋友」，雙方約定二月北京相見。
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