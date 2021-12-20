香港立法會選舉建制派近乎「清一色」全勝 勝選者敗選者及各方有何反應

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 90個議席中，89席由建制派奪得。

香港立法會選舉結果周一（12月20日）出爐，90席中89席均由被視為是建制派的候選人當選，僅社會福利界功能界別議席由自稱非建制派的候選人當選。

這次立法會選舉中，決定20個議席的地區直選投票率創新低，只有30.2%，比2016年的選舉大跌28個百分點；決定30個議席、代表專業或個別界別的功能組別議席投票率亦只有32%；決定40個議席的由1488人組成的選舉委員會投票率則高達98%，選委會原本職能是提名和投票選特首，這是首次具有選舉立法會議員的權力。

這是香港推行《國安法》以及大幅度修改選舉制度落實「愛國者治港」的首次選舉。

有落選的非建制派候選人批評，此次選舉是「清一色」，而非北京官員所指的「五光十色」。流亡海外的香港前立法會議員羅冠聰對BBC表示，地區直選投票率低顯示民眾「杯葛」選舉，是對國際社會發出強烈的訊號，展示出香港人並沒有自由和公平的選舉。

香港行政長官林鄭月娥周一表示，港府沒有就投票率定下目標，並指選民考慮的因素很多，包括選舉氣候和候選人質素等等，今次投票率雖然比以往低，但仍有135萬人投票，不能說這是不重要的選舉，相信他們支持「完善」選舉制度。她特別提到，高投票率如果是建基於政治劣質化、社會兩極化，甚至有人想爭奪政權和危害國家安全，這不是值得認同的高投票率。

她表示，當選人中有些人未參加過政治體制的工作，顯示選舉結果「具廣泛代表性」。她周一晚（20日）將會親身前往北京述職，預料本周稍後會與中國國家主席習近平會面。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 林鄭月娥周一晚上京述職。

為何投票率這樣低？

香港最大建制派政黨民建聯合共奪得19席，將會是新一屆立法會的第一大黨。主席李慧琼說，地區選舉3成投票率屬預期之內，不認同3成投票率代表市民不認同制度，認為市民需要時間適應。她相信新制度下，「愛國者」之間如何推動變革和政策辯論上會有不同的意見，相信能百花齊放。

在港島東地區直選中落敗、自稱立場「偏黃」（親民主派）的候選人潘焯鴻批評，今次投票率低是因為選舉制度本身的不足，以及政府在選舉日推行免費乘車措施，導致他落敗。他形容這次選舉自己除了面對建制派候選人，亦要面對「一股反對選舉的氣氛」。他指出今次選舉結果很明顯是「清一色」，而非別人所指的「五光十色」，相信未來未必會再參選，又指香港人好快會看到，如果不參與選舉而全讓給建制派，會付上一定代價。

另一名非建制派的候選人馮檢基在九龍西地區直選中落敗，他認為落敗原因是投票率不足，他擔心立法會變成「一言堂」，社會日後難以把議題帶入議會討論，或是向政府施壓作出改善。

行政會議成員湯家驊領導主張走「第三路線」的「民主思路」參選人全數落敗，他對BBC中文說，這是「因為香港的兩極政治，令到部分選民對選舉卻步」。他說：「我希望接下來的日子，香港人對於香港政治的看法，也許會漸漸轉為溫和。」

行政會議成員、民建聯的葉國謙則批評，非建制派支持者採取消極態度，才令到結果出現「清一色」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港首次推出投票日免費乘坐公共交通，令多個車站有人龍，但票站則人煙疏落。

這次選舉中唯一一名自稱非建制派當選的狄志遠在社會福利界功能組別贏得議席，該界別的投票率由上屆的83%大跌至本屆的18%。狄志遠被問到低投票率是否有足夠認受性，他表示，勝出就有認受性，現在是「1對89」，「有一把聲音總比沒有聲音好」，相信非建制派仍有重要角色，會堅持爭取民主和監察政府，不排除與建制派在民生議題上合作。

他過往政治立場與民主派相距甚遠，選前被民主派陣營批評是偽裝非建制派去為選舉增添氣氛。

美國喬治城大學亞洲法中心香港法學人黎恩灝對BBC中文表示，這次地區直選低投票率是預期之內，因為民主派支持者並沒有心儀的候選人。

「真正的反對派人士要不坐牢、要不流亡，他們根本沒有辦法參與現有體制，即使部分人未被起訴仍然留在香港，但只要他們提出真誠反對主張，其實一定會被資格審查委員會取消他們的參選資格，」他說。

「《國安法》和選舉改制，是把社會的矛盾用法律和政治權力大幅壓低，」他說，「在一個完全排拒反對派參選的制度，這對長遠的管治一定有負面影響，因為這體制無辦法吸納和接收社會大多數的意見，甚至是異議的聲音。」

香港中文大學政治與行政學系兼任講師、北京港澳研究中心理事林朝暉對BBC中文表示，是次投票率低是因為欠缺清晰的選舉議題，選舉的認受性（legitimacy）並非以投票率去衡量，而是議會的組成以及議會將來做的決定，如果將來他們做到良政善治，相信新制度的認受性會提升。

新選舉制度下，香港立法會議席由70席增加至90席，20席是地區直選議席，30席是代表專業和個別領域的功能組別議席。另外40席則是由1488人組成的選舉委員會選出的選委會議席。

林朝暉認為，「五光十色」的體現並非單純的建制與非建制之爭，而是候選人的背景，他指出，以前立法會大多是全職政治人，或是代表行業利益的人，現在立法會中最大的比例，則是有40席的選委界別，當中22個首次參選的人當選，27.5%有博士學歷，有學者、智庫、工會、商界翹楚等，而非傳統政客。

選委會亦有提名和投票選特首的權力，林朝暉表示，值得關注他們未來是否會是支持政府的鐵票，以及會如何影響特首參選人的政綱。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 北京「完善」香港選舉制度後首次立法會選舉，選民顯得猶豫。

白皮書再提「雙普選」

中聯辦發表聲明，指這次選舉可擺脫以往多年的亂象，告別對抗撕裂的惡性競爭，呈現理性建設的選舉文化，預可預見新一屆立法會將徹底擺脫「攬炒」、「拉布」的政治泥沼，行政主導體制優勢將進一步發揮，香港「必將掀開良政善治新篇章」。

中國國務院港澳辦發言人稱，「愛國者治國」不意味不允許不同政見或主張者存在，也不意味著壓制批評政府的聲音，香港的民主具有充分包容不同政見和不同政治派別的空間，不存在「清一色」，而是「五光十色」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 立法會議事廳內的香港區徽近日換成國徽。

立法會選舉結束翌日，中國國務院發表了《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，回顧了香港特區民主產生和發展歷程。白皮書指，香港在英國殖民統治下「沒有民主」，《中英聯合聲明》有關香港選舉問題的內容並沒有「普選」、「民主」的字眼，強調香港回歸後實行什麼樣的政治體制「完全是中國內政」，中央有「決定香港實行什麼樣民主制度的權力」。

白皮書稱，香港《基本法》中訂明香港特首和立法會全體議員最終由普選產生的目標，是中國「從國家全局和香港長遠發展著眼主動規定」的，並非英國為香港爭取，而《基本法》讓非中國籍香港永久性居民享有選舉權和被選舉權等政治權利，顯示香港的「民主開放程度世所罕見」。