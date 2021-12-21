台灣公投： 「萊豬」過關，美台合作及日本福島食品議題可能大步前進

56 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， CPTPP的前身是《跨太平洋伙伴關係協定》（TPP），奧巴馬時代曾力推圍繞美國構建的TPP，其中有部分為美國量身定制的條款。整個協定也被視為對抗中國經濟崛起的產物。

台灣「四大公投」剛結束，結果是提案全數沒有過關，讓台灣執政黨民進黨及總統蔡英文度過執政「提前跛腳」的政治危機。不過，國際上各界最關注，仍是此次禁止美國「萊豬」（含有瘦肉精萊克多巴胺豬肉）一案。

外界分析，台灣進口萊豬背後區域政治意涵深厚，此次禁止萊豬公投失敗，是否會加速台美經濟貿易往來，甚或協助台灣更快加入《跨太平洋伙伴全面進展協定》 （CPTPP）等議題持續成為輿論熱點。此外，台灣政府未來是否解禁日本福島等五縣食品入口，也在公投結果後成為各界焦點。

據此，澳洲國立大學（ANU）講師宋文笛告訴BBC中文說，公投結果表明，既然台灣方面已經做到其承諾的，「移除美方眼中雙邊經貿關係升級的路障，日後將雙邊經貿協議 (BIA) 落實的壓力，即將轉移到美國政府方面。」

外界分析，台灣當下的重要經貿目標是除了是持續2021年復談的台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）之外，還希望簽署台美「雙邊貿易協定」（BTA）前進。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有台灣民眾憂慮含有瘦肉精的豬肉，若流入低成本的餐飲行業，會影響收入不高的民眾或學生健康。

萊豬解禁與台美關係

此次公投「反萊豬進口由中國國民黨林為洲立委提出。公投結果，同意禁止萊豬得票為393萬6554票（約48%）、不同意413萬1203票（51%），公投案沒有過關引發台灣輿論議論紛紛。

因為，此案除國際關注之外，也被認為是四大公投案中最有可能過關的提案。除了國民黨之外，本土派的政黨「時代力量」也公開同意暫緩萊豬進口，加上民眾對於食物安全的焦慮，在民調上，此案一直最被看好通過。

但在民進黨從總統府到行政院的「府院黨」全台強勢動員游說民眾的同時，美國也不斷釋出對台經濟友好信號，一方面捍衛美國豬肉安全，另一方面則表示希望與台灣擴展經貿合作。

台灣前總統陳水扁去年便稱，雖然蔡英文說此舉是台美經濟全方面合作的重要起點。「但是蔡英文沒說的是她已經抗拒不了來自美方的政治壓力了。」

陳水扁又說，當年美國在台協會處長（AIT）楊蘇棣（Stephen Markley Young）曾告訴他「美牛不是科學問題，也不是健康問題，而是政治問題」。陳水扁稱，這是每一任台灣總統都要做的政治決定。馬英九在2008就任台灣總統後，美國對台北重新進口美國豬牛的施壓也並未停止。2012年，時任AIT處長司徒文（William A. Stanton）抨擊指與馬英九政府討論含瘦肉精美牛進口議題，就像「漫長又黑暗的隧道」，是台灣「保護主義」的代表。

2020年，在美中貿易大戰以及新冠疫情加劇兩國磨擦的背景下，台政府宣佈解禁含瘦肉精的美豬及美牛進口，代表美國利益的政府及評論者的反應甚佳，並不令人意外。

CPTPP門票到手？

分析公投結果，美國華府智庫亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute, ASPI）副會長溫蒂卡特勒（Wendy Cutler）在推特評論稱，公投結果有助於台美雙方將討論良久的雙邊問題「拋在腦後，並持續加強與台灣在供應鏈、技術與其他新興議題的經濟關係。」

各界特別關注台灣在公投後如何加入CPTPP的問題。台灣經濟部長王美花周一（12月20日）稱，公投結果對於台灣加入CPTPP有很大幫助。

「如同過去馬英九，為了加速與中國區域整合，推動台灣加入ECFA及修改服貿條例，引發太陽花運動，蔡英文在推動台灣往太平洋區域整合，加入CPTPP，也會遇到政治挑戰，」他說。

不過，台灣政黨「時代力量」過去便批評蔡政府以台美關係進展以及能否加入CPTPP「恐嚇台灣民眾」。時代力量稱，英國今年初申請加入CPTPP，9月28日進入入會談判，但英國並未開放「萊豬」。

此外，國民黨中國大陸事務部主任林祖嘉也投書台媒稱，台灣是否能加入CPTPP，取決於未來台灣能開放多少市場，「萊豬」開不開放不該是會員國在乎的事情，政府不該以犧牲民眾健康做為代價。

由11個亞太國家在2018年簽署的CPTPP是該區域最大的自由貿易協定機制，覆蓋了約5億人口，和13.5%的全球經濟。而CPTPP的前身《跨太平洋伙伴關係協定》（TPP）原本是由美前總統奧巴馬（Barack Obama ; 歐巴馬）在任時創立，被外界判定為當時其「回到亞洲」戰略的核心，目標之一是為抗衡中國在亞洲日益增加的影響力。

根據台灣官方數據，CPTPP多數成員國是台灣的主要貿易伙伴，佔台灣國際貿易的24%以上。2020年，台灣對中國出口（含香港）達到1514.5 億美元，創下歷史新高，佔台灣總出口值43.8%。

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 根據台灣官方數據，CPTPP多數成員國是台灣的主要貿易伙伴，佔島內國際貿易的24%以上。

日本福島食品

此次公投結果，引發印太（Indo-Pacific）地區區域政治關注。

譬如，美國在台商會會長韓伯儒（Rupert Hammond－Chambers）在公投後公開稱，此次台灣公投結果，意味著台灣與美國、日本和其他「志同道合」的伙伴將再進一步建立重要聯盟的途徑在貿易和安全領域上的暢通，蔡英文的新任務是繼續加強與美國、日本、歐盟和其他民主伙伴的關係，作為抵禦中國壓力的關鍵力量。

因此，除了美國之外，台灣與日本經貿整合的關係，在公投後成為焦點，特別是日本是CPTPP機制的重點國家，而日本核災區的福島周遭五縣食品，多年來無法出口台灣，一直是日台雙方磋商以久的燙手山芋。

被認為對日本執政黨仍有影響力的日本前首相安倍晉三，便在台灣公投前夕高調接受台媒專訪引發關注。本月初，安倍接受親綠的台灣《民視電視台》訪問說，他個人支持台灣參加CPTPP，但安倍稱「蔡總統已經表示會接受CPTTP的所有有關規範，重點是CPTPP設有較高的規範。」

安倍訪問播出後，日媒稱安倍高調發言，是寄望台灣能解決萊豬問題後，接著討論開放日本地震災區的食品進口。

12月18日公投結果出爐後，日媒大幅報導分析公投結果，並將焦點轉移到福島食品解禁。日本《讀賣新聞》稱公投結果對期待開放市場、與加強台美關係、推動加入CPTPP的蔡英文政府來說是實質勝利。《讀賣新聞》特別強調，此次公投案遭否決便有可能解除對福島等5縣食品的進口管制。台灣中研院副研究員吳建輝也曾對BBC中文說，加入CPTPP是台灣政府長期推動的政經戰略目標，但能否解禁日本福島食物進口，是目前台灣加入該機制的最大挑戰。

日本國際教養大學（Akita International University）中國研究助理教授陳宥樺向BBC說，加入CPTPP需要與其他11個會員國做事先的階段性協商。而對於國營企業的補貼、知識產權、數據儲存等問題這些中國大陸都尚未解決，而輪值國日本對於遵守此類規則向來有很高要求。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 北京聯合大學台灣研究朱松嶺向港媒「大公報」表示，兩岸在CPTPP在博弈「恐怕是美、日打台灣牌的延續，

藍綠繼續纏斗

此次公投也是台灣兩大政黨一次展現彼此政治實力的對壘。

台灣中央選舉委員會前主委陳英鈐在公投後的座談會上觀察稱，民進黨面對公投開始是驚慌失措，但方向確立後，全黨一致團結，氣勢如虹動員支持者出來投票。反觀國民黨在黨內團結上不夠一致。

不過，台灣中山大學政研所廖達琪特聘教授則認為，此次公投對台灣兩大黨來說，如此低投票率是個警惕，沒有人是贏家。廖達琪向台媒聯合新聞網分析，蔡政府「府院黨」全力動員，「和藍營資源天差地遠，投票結果，四大公投案都沒通過得票門檻，綠營沒能贏得風光，對蔡主席領導威信仍是警訊。」

宋文笛則告訴BBC，此次公投的結果證明民進黨政府依然擁有充沛的政治實力，並未明顯受到進入總統第二任期影響。「在早期公投議題民調相對不利的情形下，蔡英文政府依然具備足夠的政治說服力和內部政治統合及動員力，帶動開出對其有利的公投結果。」