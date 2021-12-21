中國直播帶貨「一姐」薇婭涉偷逃稅被罰13億 行業「半壁江山」倒下

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 薇婭的淘寶店粉絲數量為9185萬，淘寶直播賬號有超9000萬粉絲。

中國是全球直播帶貨發展最快、市場最大的地區，這個龐大市場有兩座繞不開的「大山」——薇婭和李佳琦。

10月21日，今年雙11啟動，當天上午，淘寶主播銷售榜顯示，李佳琦直播最終銷售額達到106.53億元，薇婭直播銷售額為82.52億元，兩人遙遙領先其他主播。

但薇婭遇上了大麻煩。12月20日下午，浙江省稅務局披露，網絡主播黃薇（網名：薇婭）在2019年至2020年期間，偷逃稅款6.43億元，其他少繳稅款0.6億元。

薇婭因此面臨「天價罰單」。稅務部門依法對黃薇作出稅務行政處理處罰決定，追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計13.41億元 （2.1億美元）。

發生了什麼？

杭州市稅務局稽查局表示，該局經稅收大數據分析評估發現，黃薇存在涉嫌重大偷逃稅問題，且經稅務機關多次提醒督促仍整改不徹底，遂依法依規對其進行立案並開展了全面深入的稅務檢查。

具體而言，在稅務調查過程中，薇婭配合併主動補繳稅款5億元，佔查實偷逃稅款的78%，同時主動報告少繳稅款0.31億元，具有主動減輕違法行為危害後果等情節。因此給予從輕處罰，對這一部分處0.6倍罰款，共計3.19億元。

不過，薇婭被發現隱匿收入偷稅且未主動補繳的0.27億元，性質惡劣，嚴重危害國家稅收安全，擾亂稅收徵管秩序，對其予以從重處罰，處4倍罰款，計1.09億元。

此外，虛構業務轉換收入性質而偷稅少繳的1.16億元，較隱匿收入不申報行為，違法情節和危害程度相對較輕，處1倍罰款，計1.16億元。

幾項合計再加上滯納金，薇婭需要上繳13.41億元。

關於是否會對薇婭追究刑事責任，杭州市稅務局稽查局回應稱，薇婭若其能在規定期限內繳清稅款、滯納金和罰款，則依法不予追究刑事責任；若未能，稅務機關將依法移送公安機關處理。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 薇婭在微博回應稱，完全接受處罰決定

各方反應

12月20日晚，薇婭在微博回應稱，完全接受處罰決定，並將積極籌措資金在規定時間內完成補繳稅款、滯納金和罰款。

「在自查和調查過程中，我發現自己確實在稅務上有違反稅收法律法規的行為，對此我深感愧疚，在此向公眾道歉，」薇婭在微博致歉信中稱。

隨後，薇婭的丈夫董海鋒也發佈致歉信，稱近幾年隨著直播電商行業的飛速發展，自知在稅務上並不專業，曾聘用第三方機構進行稅務統籌，後發現此類稅務統籌均存在問題並停用。自2020年11月至今，按照45%的個人所得稅率全額繳納薇婭相關稅款，並主動補繳此前不合規的稅款。

不少網友對其逃稅行為以及致歉信並不買賬，有網友在薇婭致歉信下寫到，「明明是多次提醒屢教不改」，「早幹嘛去了」。

中國官媒《人民日報》對此評論稱，「促進新經濟新業態在發展中規範、在規範中發展，法律亮劍既不會『微』也不會『啞』」。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 儘管看上去有著大好前景，但專家們對直播帶貨是否能持續刺激消費持保留態度。

薇婭最近一次直播即在12月19日進行，原定於12月20日晚的彩妝直播帶貨和12月21日的淘寶「年貨節」直播帶貨，均已取消。同時，薇婭的淘寶直播間、微博、抖音、小紅書賬號均被封禁。

據淘寶頁面顯示，薇婭的淘寶店粉絲數量為9185萬，淘寶直播賬號有超9000萬粉絲。

網經社電子商務研究中心網絡零售部主任、高級分析師莫岱青提到，這樣的粉絲量無論是對謙尋文化（薇婭丈夫董海鋒名下的公司），還是對薇婭個人來說，都潛藏巨大的流量和變現率，薇婭是謙尋文化的IP（頭部主播），雖說公司旗下有50位主播達人，但對薇婭的依賴性強，隨著薇婭被封殺，無論是她們自身，亦或是公司，都是及其大的損失。

行業通病

此前，已有帶貨主播因為偷逃稅遭到處罰。上個月，主播「雪梨」和「林珊珊」被處罰，分別被罰6,555.31萬元，林珊珊被罰2,767.25萬元。被罰後，兩人的店鋪被凍結、社交賬戶被凍結。

更早在8月底時，女明星鄭爽因偷逃稅被中國稅務部門重罰2.99億元。9月，中國國家稅務總局發佈通知稱，對存在涉稅風險的明星藝人、網絡主播進行一對一風險提示和督促整改；要定期開展對明星藝人、網絡主播的"雙隨機、一公開"稅收檢查。

中國現行個人所得稅統一適用3%—45%的超額累進稅率納稅；個人取得的經營所得單獨納稅，適用5%—35%超額累進稅率。

浙江澤大律師事務所律師馬愷濃認為, 該事件的主要處罰原因是「虛構業務，把從有關企業取得的個人工資薪金和勞務報酬所得轉換為個人獨資企業的經營所得」，這鐘做法明顯具有偷逃個人所得稅的惡意，屬於稅收徵管法規定的偷稅行為。

強監管

監管壓力不僅來自稅務部門。12月15日，中國網信辦發文督促平台依法處置違法違規「頭部賬號」，要求關閉、暫停更新的其中一類賬號，包括偷逃稅款等違法行為。

過去一年，中國監管層嚴厲打擊反壟斷違法行為，取締課外輔導班，遏制房地產開發商的債務狂潮，並在影視和網紅行業開展一系列強力監管。

分析人士預計，這些行動將延續到新的一年。

一位在北京從事互聯網行業資訊的人士向BBC中文表示，中國在20年前互聯網剛開放時，對行業的監管很鬆弛，因為整個領域都是全新的，一方面行業規模小，另一方面缺乏有效的監管手段。

「但是這兩年，互聯網已經從促進消費和創新的新興行業，變成無孔不入和巨無霸，對整個經濟開始出現負外部性，比如數據安全、金融安全、壟斷、偷逃稅等等。因此，明顯感覺到政府的大手在收緊，不斷規管這些領域。」