中國是否能在新的全球軍備競賽中成為獲勝者

大衛·布朗（David Brown）

BBC記者

1 小时前

中國正在迅速建立自己的武裝力量。

中國在導彈技術、核武器和人工智能方面的進步引發了許多西方觀察人士的嚴重關切，他們認為全球軍事力量平衡正在發生巨大的變化。

中國領導人習近平要求軍隊到2035年實現現代化。他說，到2049年，他們應該成為世界一流的軍事力量，「能打仗，打勝仗」。

這是一項宏偉的目標，但這個國家已朝著這個目標前進。

支出巨大

一些國際專家批評中國在國防開支方面「缺乏透明度」，而且「數據報告不一致」。

中國政府確實公布了官方開支數據，但西方國家認為，中國軍隊獲得的財政支持通常要高許多。

人們普遍認為，中國目前的軍費開支超過了除美國外的任何一個國家。

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華盛頓戰略與國際研究中心數據顯示，中國軍事預算的增長速度超過其整體經濟增長速度至少已有10年。

增加核軍備

去年11月，美國國防部預測，當前這十年結束時，中國的核武庫規模將達到現在的四倍。報告稱，中國「可能打算到2030年擁有至少1000枚導彈彈頭」。

中國官方媒體稱這一說法是「瘋狂和有偏見的猜測」，並補充說核力量被保持在「最低水平」。

但是，斯德哥爾摩國際和平研究所的專家表示，近年來中國一直在增加導彈彈頭數量。該研究所每年都會發佈對全球導彈彈頭儲備的評估報告。

美國目前擁有5550枚核彈頭，中國的核武器儲備仍遠低於美國，但其核武庫的壯大被視為對西方軍事霸權的最大威脅之一。

「中國的核武器是最重要的問題，」倫敦皇家聯合研究所（Royal United Services institute）的努文斯(Veerle Nouwens)說。

「雙方都嚴重缺乏信任，對話遠未達到所需水平。風險很大，而且很難看到出路。」

高超音速的未來

高超音速導彈的飛行速度是聲音速度的五倍以上。

它的速度不如洲際彈道導彈，但在飛行中很難被發現，因此可能會使一些防空系統失效。

「中國人明白，他們還有很長的路要走，因此他們正試圖取得重大突破超越其他強國。」倫敦大學國王學院的列奧尼（Zeno Leoni）說。

「研發高超音速導彈是他們試圖實現這一目標的手段之一。」

中國否認測試了高超音速導彈，但西方專家認為，去年夏天發射的兩枚火箭顯示，中國軍隊正順利獲得這些導彈。

目前還不清楚中國究竟在開發什麼樣的系統。有兩種主要類型:

停留在地球的大氣層中的高超音速滑翔導彈

向目標加速前在低軌道飛行的部分軌道轟擊系統

中國可能已經成功地將這兩個系統結合起來，從一個機動的部分軌道轟擊系統發射一枚高超音速導彈。

列奧尼說，雖然高超音速導彈本身可能不會改變遊戲規則，但它們會使一些目標非常容易受到攻擊。

「高超音速導彈尤其讓航空母艦更難防禦，」他說。

然而，他也表示，來自中國高超音速導彈的威脅可能被一些西方官員誇大了，這些官員熱衷為軍事空間技術爭取盡可能強勁的資金支持。

「威脅是真實的，但這有可能被誇大了。」

人工智能和網絡攻擊

美國國防部稱，中國現在正全力發展「智能化」戰爭，或基於破壞性技術尤其是利用人工智能的未來作戰方法。

中國軍事科學院已接受指令，通過「軍民融合」確保實現這一目標，換句話說，就是讓中國民營科技企業與中國國防工業結合。

有報道稱，中國可能已經在軍事機器人、導彈制導系統，以及無人機和無人軍艦上使用了人工智能。

根據最近一項專家評估，中國已經在國外開展了大規模的網絡行動。

今年7月，英國、美國和歐盟指責中國對微軟Exchange服務器進行了一次重大網絡攻擊。

這次攻擊據信影響了全球至少三萬個組織，旨在實現大規模間諜活動，包括獲取個人信息和知識產權。

海軍全球最大但並非最強

中國已經超過美國擁有世界上最大的海軍，但專家指出，簡單比較艦艇數量忽略了決定海軍能力的許多因素。

但他們說，對趨勢的研究可能有用。

目前，美國在許多海軍能力方面保持著強大領先地位，擁有11艘航空母艦，而中國只有2艘，美國還有更多的核動力潛艇、巡洋艦和驅逐艦，或更大的軍艦。

但中國可能進一步擴大其海軍力量。

清華大學前解放軍大校周波說，中國加強海軍力量以應對面臨的海基威脅是「至關重要的」。

他特別表示：「我們面臨的最突出問題是能夠感知到的美國在中國海域的挑釁行為。」

美國海軍預測，2020年至2040年，中國海軍艦艇總數將增加近40%。

不確定的未來

中國是否正從不對抗轉向更具威脅性的立場？

列奧尼表示，就目前而言，中國的方法仍然是「不戰而勝」。不過他補充說，中國可能會在未來的某個時候改變這種策略。

「成為一個完全現代化的海軍強國可能是一個引爆點。」

但是周大校堅持認為西方的擔憂沒有根據。

「與美國不同，中國無意做世界警察，」他說，「即使有一天中國變得更加強大，它也會維持其基本政策。」

1979年越戰後，中國還沒有參與過戰爭，所以中國的許多軍事能力完全未經測試。