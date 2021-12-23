香港大學深夜移除紀念「六四」的雕塑「國殤之柱」

40 分钟前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 港大欲移六四雕塑「國殤之柱」，學生稱移不走共同記憶

12月22日晚，香港大學拆除了校園內一座「六四」紀念雕塑。

建築工人在圍擋後連夜工作，拆除了這座8米高的銅製雕塑。

這座被稱為「國殤之柱」的雕塑展示堆積的屍體形象，以紀念1989年在天安門廣場被中國當局殺害的民主抗議者。

香港大學在10月下令拆除該雕塑，相關官員也曾表示將在本周三將其拆除。

港大在一份聲明中表示，「根據外部為大學最佳利益所做的法律建議和風險評估」做出移除的決定。

「大學也非常關注這個脆弱的雕像所帶來的潛在安全問題。」港大表示。

這件藝術品展示了幾十具扭曲的軀體和痛苦的面孔，是香港僅存的幾處對「六四」事件的公共紀念物之一。

中國一直以來禁止對「六四」事件的公開討論。北京方面最近採取行動，壓制那些反對其在香港統治的聲音。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 工人連夜移除雕塑的畫面

丹麥雕塑家高志活（Jens Galschiot）創作的這件藝術品已經在大學校園裏展出了24年。

高志活說拆除雕像是「非常殘酷的」，並將其比作對墓碑的破壞。

「這是一個關於死人的雕塑，以紀念89年在北京死去的人。因此，當你以這種方式破壞它時，就像到墓地去破壞所有的墓碑，」他向BBC表示。

高志活說，他將考慮起訴當局並要求賠償。

在本周三深夜，港大方面用塑料圍擋將雕塑圍了起來。

保安人員則阻止記者靠近，並試圖阻止記者拍攝。

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港大方面稱，將把雕像放在倉庫裏。

1989年夏天，數百名，也可能數千名示威者在北京的天安門廣場被中國軍隊殺害。

在現代中國，天安門事件仍然是一個受到嚴格審查的話題。在香港，每年都有紀念活動，直到2020年被禁止。