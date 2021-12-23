西安封城：中國古都因疫情按下暫停鍵，市民稱「不怕病毒怕管制」

22 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 據官方數據，西安在本輪疫情中已有227人感染。

由於新冠病例激增，中國西北重鎮西安周三（12月22日）下令1300萬居民待在家中，禁止不必要的外出。這是今年以來，中國在千萬級人口城市採取的最嚴厲的防疫封鎖措施。

據官方數據，西安在本輪疫情中已有227人感染。比數字更讓人擔心的是，當地官員稱，該市出現隱匿性傳播，形成一定規模的社區感染。西安防疫部門在周三（12月22日）晚間通報稱，該市第二輪核酸檢測發現陽性人員127例。

根據新的限制措施，每戶家庭僅被允許每兩天指派一名家庭成員外出採購生活物品，在未經當局許可的情況下不得離開該市。這一措施，幾乎等同於2020年初武漢疫情剛剛爆發不久後中國各大城市的管控力度。

突如其來的疫情似乎讓這座古城措手不及。在封城之前，當地超市和市場出現恐慌搶購；針對個人的手機健康碼程序也出現崩潰，導致數萬人無法上班和通勤。

突然封城

據中國國家衛健委的數據，全國周三（12月22日）新報告73例本土新增病例和無症狀感染者，其中有63例是在西安。

西安所在的陝西省則通報稱，截至周四（12月23日）上午，西安的累計病例已達到227例，同省的延安市和咸陽市也分別發現了4例確診病例。

西安市政府副秘書長張峰虎在周三的一場新聞發佈會上稱，數據分析表明，西安當前的疫情防控形勢依然「複雜嚴峻」。在封閉區以外也發現了確診病例，表明已經發生了社區傳播。

他表示，為了遏制疫情，全市小區和村將實行封閉式管理，每戶家庭僅被允許每兩天由一人外出採購生活物資，外出需持單位、社區開具的證明。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 西安一所大學正在進行核酸檢測。

他還宣佈西安將進一步加強社會管控，大幅減少人員流動，暫時關閉非生活必需的場所、暫停會議、演出、廟會等活動，並鼓勵企業推行在家辦公。

全市3500多所中小學校、幼兒園也暫時停課，大學生則被要求待在校園中進行封閉管理。

當地衛生官員此前表示，西安報告的病例感染的是德爾塔變異毒株，與12月4日一架從巴基斯坦入境航班的旅客攜帶的病毒「高度同源」。

兩周前，西安一家隔離酒店的一名工作人員在對境外輸入確診病例的房間進行消毒時被感染，他的同事隨後也確診。而另一條暫時不明朗的傳播鏈可能將病毒從機場帶到大學和社區。從本周開始，西安本地病例才被大規模發現。

西安已對超過1000萬人開展了兩輪核酸檢測，並即將開始第三輪全民核酸檢測。另據報道，截至周三（12月22日）中午，已有9300多名確診病例密切接觸者和2.1萬名次級接觸者被隔離。

據報道，中國國務院負責衛生工作的副總理孫春蘭前往西安，敦促「刻不容緩」地採取措施遏制疫情的蔓延。她要求當地採用快速流調排查，確保八小時內能將風險人員轉運隔離。

混亂

在封城開始之前，很多西安超市和市場出現恐慌性搶購。社交媒體上的畫面顯示，多家超市人滿為患，超市內的牛奶、蔬菜和生鮮被一掃而光。

當局呼籲市民不要恐慌，稱當地的生活必需品市場供應充足，肉菜儲備足額到位。

西安的手機健康碼系統崩潰則導致了另一場混亂。中國媒體報道說，由於西安市民上班需持48小時內核酸檢測陰性報告，這在周一（12月20日）擾亂了當地的日常生活。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 西安長安大學住宅區實行封閉管理。

據報道，作為出行必備的西安「一碼通」反復出現故障，影響到市民出行、上班等日常活動。在一些地鐵口，市民因無法掃碼進站排起長隊。還有一些人因無法出示健康碼而不被允許進入公司和商場。

當局將健康碼的崩潰歸咎於使用人數的突然增加。由於當時西安正在進行廣泛的核酸檢測，人們需要通過該程序查看檢測結果，這導致服務器遇到壓力。

當地官員在一場記者會上呼籲民眾在非必要時不要打開健康碼，而且在卡頓時，也不要頻繁刷新系統。

儘管該問題不久後得到解決，但官方的回應在網上引發了激烈的批評，許多人批評當地政府制定了相互矛盾的政策。

「誰沒事想打開健康碼？不是你們要求去哪裏都要查的嗎？解決問題外行，要求民眾內行，」一名網友評論道。

封城防疫還導致即將參加周六（12月25日）舉行的中國碩士研究生考試的學生憂心忡忡。一些學生抱怨自己預定的酒店被取消，而原計劃前往省外考試的考生也擔憂自己無法出城。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 西安是中國西北部的歷史名城。

在當地的長途汽車客運站全部停運、大批火車班次被取消後，西安機場目前飛往中國其他城市的航班也被全部取消。

根據新規，西安市民若想離開該市，不僅需要持有48小時內的核酸檢測陰性證明，還要提供所在街道或僱主的相關證明。

「大失所望」

自2020年初中國控制發生在武漢的疫情後，便持續採取「清零」政策，通過隔離封鎖和大規模核酸檢測撲滅每一次局地爆發的疫情。

但在傳播速度更快的變種毒株德爾塔（Delta）流行後，中國防疫人員篩查密切接觸者和傳播鏈更加困難，病毒常常攻破防線。本月初，中國南方的主要製造業省份浙江也爆發了大規模疫情，但目前已基本受控。

雖然中國已發現了境外輸入的奧密克戎（Omicron）變異株，但目前為止，它還未在中國蔓延。

陳先生居住在西安市南部的雁塔區，他對BBC說，很多市民對於封城仍比較擔憂，但「不是害怕病毒，而是管制」。

「現在和武漢不同了，大家都打了疫苗，所以這個病不是未知的了。但大伙慌的是隔離或抗疫的措施每天都變，你也不知道啥時候能出去，啥時候能上班，」他說道。

「生活上的不方便主要是只能待在家裏……物資什麼的不用擔心，因為外賣和快遞都還是通的，」他補充道。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 醫務人員在臨時核酸檢測實驗室工作。

西安的此次封城是武漢疫情受控後，中國鮮見地對於人口上千萬的大城市採取全方位限制措施。此前，當北京和廣州等地發生新一輪疫情後，當局只對部分地區採用封閉式管控。

一些人對於西安的疫情爆發感到意外。因為擁有兵馬俑等古蹟的歷史名城西安並不位於邊境地帶，疫情爆發以來，相比於其他大城市，西安也一直採取了更嚴厲的檢疫政策，包括要求前往該市的人進行核酸檢測。

官方媒體《中國新聞周刊》在一篇題為《拷問西安疫情，千萬人口重鎮應急表現何以如此？》的文章中罕見批評西安的疫情防控「不理想」，並質疑其應急管理系統。

「現在（的流調）根本就是一筆糊塗賬，到底是從防疫酒店漏到了社區，還是從入境時就漏在了機場，都還不清楚，」文章引述一名病毒專家的話稱。

「在全國應對疫情已有近兩年的經驗下，一座千萬級人口規模的省會城市，在壓力之下的應急表現如此，難免令人大失所望，」文章批評道。