2022中國經濟展望： 「5時代」元年的機會與風險

Workers produce large building materials and equipment for export to countries along the Belt and Road. Hai 'an city, Jiangsu Province, China, June 15, 2020.

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AidData 表示，中國仍然是許多低收入和中等收入國家的首選融資方。

一場新冠疫情，讓全世界重新校正目標——2020年的經濟只要實現正增長，就是「奇蹟」，只要萎縮不太多，就是成功；2021年，多個經濟體強勁復蘇，迎來創紀錄增長率；而2022年，疫情爆發後第三年，經濟發展開始逐步恢復常態，後疫情時代的經濟究竟是什麼樣子？

對於中國而言，因為受疫情影響，較低增速的態勢將比預期來得更快， 經濟學家認為，明年中國也由此開啟「5」（5%）時代。「5」時代能否持續，保證中國經濟不再進一步降速不僅是經濟問題，也是核心政治問題。

「5時代」的元年

「總量來看，2022年是中國經濟'5時代'的元年。」粵開證券首席宏觀分析師羅志恆預計，明年中國經濟增速約5.2%。

這一預測與不少機構相仿。具有官方背景的中國社會科學院發佈了《經濟藍皮書：2022年中國經濟形勢分析與預測》預計，2022年增長5.3%左右。

相比中國國內，國際機構的預測要更樂觀一些。

國際貨幣基金組織、世界銀行對2022年中國GDP增速的預測值分別為5.6%、5.4%，分別高出全球增速預測值0.7個、1個百分點。

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強認為，明年逆週期寬鬆政策有望前置，重點關注樓市融資放鬆、減稅、綠色基建和促消費的舉措；再加上貨幣寬鬆、信貸反彈，明年中國經濟增速料能達到5.5%。

回顧歷史，中國在1978年改革開放後的30年，平均年增長率在10%左右的高位。2012年開始下降到7%-8%區間徘徊，「7時代」持續了四年。2016進一步減速，進入「6時代」。

根據分析師測算，2020和2021的平均經濟增速也已經跌入「5時代」，但2022年將進一步下探到5.3%左右的低位水平。

不過羅志恆對此表達樂觀，他認為，2022年開啟的是動能切換的「5時代」，是破舊立新的「5時代」，是高質量發展的「5時代」，經濟重尋中速增長平台。

植信投資首席經濟學家連平認為，中國政府可能將明年經濟增長目標設在5%以上，因為中國已提出2035年中國經濟總量和人均收入翻一番，由此推算，從現在至2035年，GDP年均增速需要達到4.8%以上才能實現該目標。再考慮到GDP增速逐年遞減規律，「十四五」作為這一遠景目標的頭五年，GDP平均增速至少達到5%以上。

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為何重提「以經濟建設為中心」？

改革開放後幾十年來，「以經濟建設為中心」被反覆提及，甚至寫入教科書。

然而從2016年經濟增速進入「6時代」後，過去五年的中央經濟工作會上，僅在2018年提到「堅持以經濟建設為中心」，其餘年份這一提法均不見提及。

「堅持以經濟建設為中心」重新出現在不久前剛剛結束的今年的經濟工作會上。會議通稿稱，「必須堅持高質量發展，堅持以經濟建設為中心是黨的基本路線的要求。」並要求2022年經濟工作要穩字當頭、穩中求進，新聞通稿全文25次提及「穩」。

分析認為，之所以如此強調「穩」，是因為當前經濟「不穩」，而明年的形勢亟需「穩下來」。

明年下半年將迎來中共二十大的召開，接著是2023年初的政府換屆；外界普遍預計習近平將在明年獲得第三個任期。路透社表示，中國換屆之年，「穩」不僅是個經濟問題，亦是個政治問題。

邢自強預計，明年中國政府的增速目標在5-6%，而且在換屆之年可能努力超越既定目標。

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中國會大舉「撒錢」和「印錢」嗎？

在這樣的背景下，市場普遍預期中國會採取更積極的財政政策和貨幣政策，也就是俗稱的「撒錢」和「印錢」。

官方也在釋放這樣的信號。剛剛開完的中央經濟工作會上指出，「2022年穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕」。

回顧往年，2015和2019年都出現「靈活適度」的表述，次年也相應出現更寬鬆的貨幣政策。

與此同時，經濟工作會次日，中央財經委員會辦公室副主任韓文秀表示，各方面要積極推出有利於經濟穩定的政策，並特意強調，要慎重出台有收縮效應的政策。

更明顯的信號是，今年歲末，中國央行下調了金融機構存款凖備金率，此舉將釋放約人民幣1.2萬億元，寬貨幣的信號強烈。

清華大學經管學院金融系主任李稻葵近期撰文表示，中國貨幣和財政政策的空間相對寬裕，積極的逆週期調控政策將有助於經濟的企穩、復蘇。

貨幣政策方面，「中美的長短期利差都仍保持歷史高位，這意味著2022年即便美元開啟加息進程，我國的貨幣政策仍然有應對的空間。」

財政政策方面，「預計2022年政府的財政和貨幣政策都將更加積極，全年一般財政赤字率約為3%，專項債的發放也將更加積極。」

概括而言，經濟學家和分析師的主流觀點，以及官方釋放的信號都表明，2022年中國將「撒錢」和「印錢」，以刺激經濟。

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2022年最壞情況會是什麼？

雖然疫情第三年經濟開始回歸常態，然而事實上新冠疫情遠未結束。

本周，中國的西安市爆發疫情，造成全城上千萬人進入封鎖狀態。嚴格的封城措施會大幅壓抑居民的消費需求，特別是旅遊、餐飲、交通等服務型消費等。

而從過去兩年來看，疫情也深刻改變了老百姓的生活和消費習慣，工業生產和出口都迎來了大幅地恢復性增長，而消費的增長則緩慢得多。如果2022年疫情繼續反覆爆發，對中國消費回暖而言，不是好消息。

不過，華創證券首席宏觀分析師張瑜則認為，大件消費作為更好的政策抓手，新能源汽車相關牌照限制的進一步放開、家電節能補貼等都可期。

2008年金融危機後，中國政府就採取「家電下鄉」的政策，通過大幅補貼刺激消費增長。

消費面臨壓力的同時，過去兩年高歌猛進的出口一直支撐著中國經濟復蘇，然而隨著疫苗普及，各國恢復產能，尤其是印度、越南、菲律賓、泰國等新興市場國家，訂單可能會回流這些國家。

這些風險如果疊加發生，連平認為，2022年中國經濟增長最悲觀的情況下，消費增長6.5%，投資增長6%，出口增長8%，經濟增長約4.9%。那麼中國經濟將提前進入「4時代」。

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2022年房地產行業會「爆雷」嗎？

除了消費和出口，經濟學家最多提及的風險來自房地產行業。2020年，中國推出強力的監管措施，以降低該行業過高的槓桿率。

多個大型房企因無法滿足監管要求，拿不到更多貸款，因而面臨資金鏈斷裂的風險。

一旦破產發生，將可能發生連鎖反應，拖累整體經濟表現。

以規模最大的恆大為例，據恆大的中期報告披露，截至6月底，集團總負債達到1.97萬億元。這一數字大略與南非全國的GDP規模相當。即便對於中國這個世界第二大經濟體，也相當於GDP的2%。

持續的政策壓力，使房企收入下滑，信貸趨近，債務壓力不斷擴大，而且將延續到2022年，為經濟前景帶來風險。

不過在「房住不炒」的嚴格政策後，中國對樓市的壓力開始有放鬆的跡象。

比如經濟工作會傳遞的信息是，要推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進房地產業健康發展和良性循環。去年只有「良性循環」的表述。

對此，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍向媒體表示，這句表述非常重要，是對房地產給予明確支持的信號。說明房地產市場的良性循環很關鍵，市場不好會引起房企的爆雷風險，房企的風險會轉嫁到購房者身上。所以此次提"良性循環"，是對房地產產業鏈的一次重要表述 ，有非常強的信號意義。

畢馬威發佈的報告則認為，雖然近期部分地區房地產政策出現一些微調，但預期明年房地產調控整體上仍將維持較緊的局面，出現大規模放鬆的可能性較小。預計明年房地產新開工和銷售可能繼續走弱，但施工和竣工有望保持穩定，房地產投資整體穩步回落。

不過畢馬威也表示，「也應看到，宏觀調控的核心目標並不是要打壓房地產市場，而是建立健全房地產長效機制，實現房地產市場平穩健康發展。」