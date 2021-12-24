TikTok取代谷歌成為全球最受歡迎網站

39 分钟前

圖像來源，Getty Images

抖音海外版TikTok取代谷歌成為全球最受歡迎的網站。

網絡安全公司Cloudflare稱，這款流行的視頻應用程式點擊量超過了美國搜索引擎谷歌。

排名顯示，TikTok在今年2月、3月和6月擊敗了谷歌躍居首位，從8月以來一直佔據第一的位置。

去年谷歌排名第一，TikTok、亞馬遜、蘋果、臉書、微軟和網飛等網站進入了前10名。

Cloudfare表示，該公司使用其監控網絡流量的工具Cloudflare Radar來跟蹤數據。

據信，TikTok人氣飆升的原因之一是新冠疫情，封鎖意味著人們被困在家裏，尋找娛樂。

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數據公司Sensor Tower的數據顯示，截至今年7月，TikTok的下載量已超過30億。

在中國，為了遵守中國的審查規定，這款應用程序被稱為抖音，在不同的網絡上運行。

TikTok由中國公司字節跳動擁有，目前在全球有超過10億活躍用戶，而且這個數字還在繼續增長。

抖音最初發佈於2016年9月。今年中國規定，14歲以下的用戶每天使用該平台的時間不得超過40分鐘。

安全擔憂

與另一家中國社交媒體應用程式musical.ly合併後，抖音在2018年在全球推出國際版。musical.ly是一款讓用戶分享自己對口型歌曲視頻的應用程序。

這個社交媒體平台一直都有爭議。2019年，musical.ly被發現在知情的情況下保留未成年用戶發佈的內容後，它在印度得了一項臨時禁令；美國進行了一次反情報調查，抖音還被處以創紀錄的430萬英鎊罰款。

作為在國際上取得成功的中國應用程序之一，中國外的政界人士和監管機構對其安全和隱私提出了擔憂。

去年，TikTok被迫否認它由中國政府控制。

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TikTok歐洲、中東和非洲公共政策負責人西奧·伯特拉姆（Theo Bertram）表示，它會拒絶中國提出的任何交出數據的要求。

這款應用程式上有各種各樣的短視頻，包括喜劇、舞蹈和政治等。

在英國，最受歡迎的創作者是化妝師@abbyroberts，擁有1740萬粉絲。

今年擁有160萬粉絲的@Francis.Bourgeois辭去工作，成為一名全職火車觀測者。他此前在火車站發佈了一些熱門視頻，談論火車，並在火車經過時歡呼。

擴張

食物和食譜視頻已經成為TikTok成功的重要部分，廣泛傳播的視頻獲得了數百萬的點擊量。

因此，在美國，一項名為TikTok廚房（TikTok Kitchen）的新外賣服務將於3月推出，讓人們可以在熱門視頻中做菜餚下訂單。

菜單將基於該應用程序最熱門的食物趨勢，包括烤費達起司意大利面，這是2021年谷歌上搜索最多的一道菜。

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TikTok Kitchen的聯合創始人是羅伯特·厄爾（Robert Earl），他擁有美國食品連鎖店Planet Hollywood、Buca di Beppo和Bertucci's。

他說，為推出這項服務，全國計劃將有大約300家TikTok餐廳，預計到2022年底將有1000多家。