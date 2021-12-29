香港國安法：200警察搜查《立場新聞》拘捕六名前任現任高層

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港警察國安處清晨動員200餘人搜查《立場新聞》報社。

香港警察國家安全處以「串謀發佈煽動刊物」罪為由搜查獨立網媒《立場新聞》辦公室，以及該網媒副採訪主任兼香港記者協會主席陳朗昇住所。這是繼搜查壹傳媒與《蘋果日報》報社以來，再次有媒體遭香港國安警察高調大規模搜查。

香港警察證實，國安處動員200多人，星期三（12月29日）清晨持根據《香港國安法第43條實施細則》發出的法庭首領，搜查九龍觀塘區一網媒公司辦公室。搜查令包括授權警方搜查及檢取新聞材料的權力。《立場新聞》則證實了陳朗昇住所被搜查。

警察同時證實拘捕六名網媒公司高層人員或前高層人員，涉嫌違反《刑事罪行條例》下的「串謀發佈煽動刊物」罪。據香港媒體報道，被捕者包括前總編輯及前董事鐘沛權，前董事周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩，以及署理總編輯林紹桐。

《立場新聞》於2014年年底成立，以非牟利方式營運新聞網站，2019年香港示威期間，以直播前線衝突和示威者相關報道而得到民主派陣營的支持和贊助，被視為《蘋果日報》結業後最大型的民主派網媒。

在《立場新聞》被搜查前一天，原《蘋果日報》創辦人黎智英等七名報社高層也被香港律政司加控「串謀發佈煽動刊物」罪。

但在去年北京頒布《香港國安法》，已有數人被香港國安警察起訴「串謀發佈煽動刊物」罪。

香港記者協會29日發聲明，稱對警方在一年內多次拘捕傳媒高層及搜查藏有大量新聞材料的新聞機構辦公室表示深切關注，促請政府按照《基本法》保障新聞自由。

圖像來源，BBC News Chinese 圖像加註文字， 《立場新聞》是《蘋果日報》倒閉後僅餘少數立場親近民主派的媒體之一。

《立場新聞》遭搜查前一晚，陳朗昇主持了香港記者協會週年晚宴。他在晚宴上致辭說，過去幾個月，「是香港新聞界翻天覆地、滔天巨浪的日子」。

陳朗昇說：「《蘋果日報》六名編採管理層被捕，控方指控他們的罪行，包括他們的文章、評論，甚至一般的編務工作。被捕幾位都是傳媒界內經驗甚豐、備受尊敬的新聞工作者，一夜之間淪為階下因，不能保釋，喪失自由，事件震撼全港，對每天仍在打拼的新聞工作者不無影響。」

「香港始終需要真相，亦需要記者；前路再難行，記協會戳力不倒下。面對不明的前路，此刻我們別無他求，只望一向支持記協的朋友及伙伴，繼續給我們微弱的鼓勵。」