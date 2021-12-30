立場新聞案：兩名總編輯被起訴，布林肯敦促釋放被捕人員

53 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港警察國安處凍結了《立場新聞》6100萬港元資產。

香港警察國家安全處起訴《立場新聞》及其兩名新舊編採人員「串謀發佈煽動刊物」罪。英美等國政府和國際組織持續表達對香港《立場新聞》遭搜查後倒閉事件的關切。

被告人是52歲的《立場新聞》前董事暨前總編輯鐘沛權，34歲的前署理總編輯林紹桐，與《立場新聞》公司。被告人星期四（12月30日）被帶到西九龍裁判法院提堂，一旦被判有罪，將面臨最多兩年監禁和罰款5000港元（641美元；4084元人民幣）。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）敦促香港特區當局釋放有關被捕人員。香港特區行政長官林鄭月娥批評西方國家官員的評論「踐踏法治」，中國外交部駐港公署警告西方國家「多行不義必自斃」。

「串謀發佈煽動刊物」罪並非《香港國安法》下罪行，而是《刑事罪行條例》下之罪行，最早可以追溯至英屬香港制定的《1938年煽動條例》。但在去年《香港國安法》頒布實施後，已有數人被香港國安警察起訴「串謀發佈煽動刊物」罪。

在《立場新聞》被搜查前一天，原《蘋果日報》創辦人黎智英等七名報社高層也被香港律政司加控「串謀發佈煽動刊物」罪。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 《立場新聞》署理總編輯林紹桐（中）被捕後當場辭職。

《立場新聞》在搜捕行動後宣佈即時結束運營，並遣散所有員工。《立場》網站與旗下一切社交媒體平台在星期三23:00（格林尼治標凖時間15:00）關機清空，其英國分社也自行宣佈解散。

香港警察國安處高級警司李桂華星期三宣佈，警方引據《香港國安法》凍結6100萬港元（782萬美元；4985萬元人民幣）資產。他質疑為何《立場》「有那麼多錢」，且有需要而又能支持一個英國分社運作，質疑其是否用於「勾結外國勢力」——這是《香港國安法》中的其中一項罪行。

身兼香港記者協會主席的《立場新聞》原副採訪主任陳朗昇星期四出席商業電台政論節目時哽咽著說，這是記者們在2019年」反送中「示威期間持續在街頭為讀者提供現場直播，讓市民覺得他們值得支持，才會贊助他們，「但到昨天這樣給人說得好像有什麼『勾當』，我覺得真的很不公道」。

各界反應

布林肯說：「新聞工作並非煽動。我們呼籲中華人民共和國與香港當局停止針對香港自由與獨立的媒體，並即時釋放那些被不公正地逮捕與起訴的新聞工作者與媒體管理人員。」

布林肯又在Twitter上說：「一個自信、無懼於真相的政府會擁抱自由的媒體。」

英國外交部亞洲事務國務大臣阿曼達·米林（Amanda Milling；繆敏婷）也透過Twitter表示，香港警方搜捕《立場新聞》及其人員「進一步蠶食香港的言論自由」，英國此前已跟國際伙伴一道譴責發生在香港的打壓媒體自由行為，也將繼續為世界各地新聞自由問題發聲。

歐盟對外行動署、德國外交部、加拿大外長梅拉妮·若利（Melanie Joly；趙美蘭）與聯合國人權事務高級專員辦公室（UN OHCHR）也對搜查《立場新聞》事件提出譴責。

台灣總統蔡英文星期三（29日）晚間表示：「我們很遺憾再次看到，中共當局再次撕毀一國兩制的承諾，再次打壓鉗制香港的言論自由。」

林鄭月娥回應布林肯聲明

香港特首林鄭月娥星期四早上召集記者會回顧過去一年工作，被媒體記者追問搜捕《立場新聞》人員行動。林鄭月娥說：「我們不是像你說的在針對一些媒體，而且是針對某些立場的媒體，但這些媒體做了什麼行動涉嫌違法，那我們便要採取行動。採取了的行動一定是基於法律，基於長時間的調查搜證，然後再由律政司作出獨立的檢控決定，交給享有司法獨立權的法庭來作出裁決。」

「我也留意到……有些西方機構、組織、媒體，甚至外國政府，都在不了解香港法律，也不了解那些證據的情況下妄下定論，甚至要求特區政府把被捕人員全釋放掉。我覺得講這些話的人，包括某些政府的高級官員，他本身便是在踐踏著法治。」

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 林鄭月娥不點名指責布林肯等人「踐踏法治」。

林鄭月娥還專門回應布林肯的聲明說：「我同意新聞工作並非煽動，但以新聞報道為幌子的煽動行為和活動，以及透過公開手段與活動煽動他人，罪無可恕。」