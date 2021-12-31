2021年香港回顧：那些年讓港人耳熟能詳的人、物、事

49 分钟前

圖像來源，Reuters

2021年，香港《國安法》實施一年半，為公民社會帶來翻天複地的改變。眾多存在多年的民主派組織和團體，接二連三解散，組織領袖不是身陷囹圄，就是遠走他鄉開始流亡生活， 抑或銷聲匿跡。

當局認為香港實現「由亂轉治」，為這個城市帶來新希望。批評人士則認為，人們熟悉的香港已不復存在， 過往引以為傲的言論自由、新聞自由和結社自由，所剩無幾。

BBC中文盤點了2021年那些從香港人生活中消失組織或東西。

1) 《蘋果日報》

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港《蘋果日報》停刊：和「蘋果」說再見

今年6月17日，數百名警察以《國安法》之名搜查《壹傳媒》總部暨《蘋果日報》報社，拘捕多名高層。一周後，《蘋果日報》宣佈基於員工安全考慮，停止運作，當月的24日出版最後一份實體報紙。

這家有26年歷史、香港唯一一家親民主派的實體報章走向終點。國際上， 改事件被解讀為香港新聞自由以及「一國兩制」的終結。港警的執法行動遭到歐美政府和人權組織批評。

但香港政府和警方指責《壹傳媒》是借新聞之名，從事危害國家安全的工作。

創辦人黎智英被控干犯《國安法》，一旦罪成， 面臨最高無期徒刑，而他亦正就另外兩宗「非法集結」案件服刑。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港《蘋果日報》初創時，其小報風格、大報印刷招致不少非議，但在香港主權移交後，它逐漸被視為言論自由橋頭堡。

2) 立場新聞

時隔半年，被視為香港最大親民主派網媒《立場新聞》同樣遭難。

200名港警周三（12月29日）執法搜查，拘捕多人指他們涉嫌「串謀發佈煽動刊物」，凍結6100萬港元的資產，《立場新聞》隨即宣告停運。

《立場新聞》自稱為非弁利媒體，堅持編採獨立， 運營主要依靠廣告和香港市民眾籌。在2019年·香港示威期間進行全程直播聲名雀起。 一名記者於7月21日元朗「白衣人」襲擊事件中直播時被毆打，其獨家視訊受到廣泛關注， 對民意影響深遠。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港警方以國安法搜查《立場新聞》 前任及現高層被捕

3) 支聯會

香港過去是紀念1989年天安門鎮壓事件的重要地方，也是中國領土上唯一能夠舉行大型悼念活動的地方。

但今年，主辦「六四」活動的支聯會也宣告解散。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 支聯會鄒幸彤：不能用「紅線」替代「底線」

2020年開始，警方以新冠疫情為由限制「六四」燭光集會，民主派領袖與一眾市民仍然突破封鎖， 進入維多利亞公園舉行小規模悼念。 參與其中的多名活動人士包括支聯會副主席鄒幸彤「非法集結」被判罪。

2021年，警方同樣佈防嚴密，6月4日當天早上拘捕鄒幸彤，當晚的維園燭光不再，但市民仍在維園外亮起手機燈光。

香港警方國安處在8月指控支聯會是「外國代理人」，支聯會多名高層被捕，警方同時派人到六四紀念館搜證。

支聯會多人與支聯會被指違反《國安法》。9月25日，支聯會舉行會員大會通過解散。

中聯辦發言人曾批評稱，支聯會從成立第一天起就將「顛復國家政權」作為政治綱領，過去30年從未停止煽動對中國和執政黨的仇恨，解散是「大勢使然的政治事實」。

4) 「六四」符號

紀念「六四」的活動不存在，連帶一些擺放在大學校園的「六四」藝術品也相繼被移走。

香港大學在12月22日晚，拆除校園內的「國殤之柱」，遭作者高志活批評。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 港大欲移六四雕塑「國殤之柱」，學生稱移不走共同記憶

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 港大夜拆「國殤之柱」 校委會稱「雕像已日久老化」 高志活震驚

每年6月，港大學生會都會舉辦活動，洗刷「國殤之柱」以悼念30多年前「六四」事件死去的人士。

香港中文大學則相繼移除了放在大學站出入口的民主女神像，嶺南大學也移除校內「六四」浮凋，引發外界憂慮失去香港這個守護「六四」之地。

5) 民間人權陣線

自2003年開始，香港每逢7月1日回歸日都有大型的反政府抗議，其主辦單位、由多個民間團體組成的「民間人權陣線」在今年8月宣告解散。

「民陣」在香港2019年「反送中」示威中，被視為「和理非的大台」，發動過上百萬人的遊行抗議，但隨著示威升級以及新冠疫情，「民陣」再無成功申請遊行。

今年稍早傳出消息，港警有意動用《社團條例》取締民陣，親北京媒體質疑民陣收取外國資金，多個「民陣」的成員團體和組織相繼退出。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港民間人權陣線召集人陳皓桓：「現在是高壓時期，接受坐牢是必然的事。」

加上民陣召集人身陷囹圄，秘書處實際上無人運作，「民陣」在8 月13日議決解散。

中聯辦和港澳辦都相繼發聲明，形容「民陣」是「反中亂港」組織，支持執法機關依法調查「民陣」等組織的違法活動。

但國際人權組織認為，「民陣」是被迫解散，認為這是對公民社會的攻擊。

6) 教協

香港民主派最大型的教師工會「教協」同樣在今年8月宣佈解散。

「教協」是香港最大單一行業工會，有近50年歷史，會員人數近十萬，主要推動教師勞工權益和專業發展的工作，也會與香港教育局合作，主辦一些培訓教師的課程。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 當局在香港的學校加入更多國家意識的教育。

在政治上，教協代表多年來穩立法會教育界功能組別議席。

但在今年7月31日，中國官媒指責教協是「毒癗」，在2019年香港示威中，並沒有勸止師生參加違法暴力行為。

林鄭月娥形容教協把政治立場凌駕教育專業，把反政府、反中央的情緒進入學校，「騎劫」了整個教育界。

教協最後回應稱，自創會以來關心國家民族發展，反對「港獨」。

7) 職工盟

另一個大型民主派工會「職工盟」在今年10月3日宣佈解散。這家成立30多年的工會旗下屬分會近一百個，會員人數約14.5萬人。

工會一直在勞工議題上與政府斡旋，爭取最低工資等勞工權益，曾發起不同形式的勞工抗議活動，改善勞工待遇，亦是香港僱員再培訓局其中一家委任培訓機構。

2019年反修例風波中，職工盟亦主張工人以罷工抗議，但隨著香港政治環境變化，核心成員李卓人和前主席吳敏兒捲入不同的官司。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港的工會過去組織過不少工業行動，涉及薪酬、福利待遇等問題。 （資料圖片）

親北京媒體和團體將職工盟與支聯會和教協並列一起， 指控該組織「勾結外國勢力」，違反香港《國安法》。 之後， 眾多分工會退出職工盟。

8) 民主派政治人物

香港《國安法》自2020年6月實施以來，有一百多人被捕，包括「初選案」中47名民主派人士。

《國安法》實施數月後， 民主派陣營舉行「立法會初選」，希望選出代表民主派參選的人，爭奪立法會過半議席，從而迫使政權接受他們的訴求。多位本土派人士和「反送中」抗議崛起的人獲得壓倒性勝利。

香港政府認為「初選」是「非法」，企圖「串謀顛復國家政權」，47名與案有關和參選的人在2021年年初被捕，其中多人不獲保釋至今已有近一年。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 民主派政治人物要不流亡，要不身陷囹圄，要不退出政壇，剩下來的人則有口難言。

他們只能透過友人於社交媒體發佈在獄中撰寫的信件，或是案件審理時在庭上見見親友和支持者。

在香港政治層面上， 民主派陣營已近乎絶跡，剛舉行的立法會選舉中，90個議席中只有一席是自稱「非建制派」的候選人。

區議會原本有380多名民主派區議員，但部分人因不同的官司需辭任、離任或離港，也因為後來港府要求區議員宣誓，部分人因此辭職或被裁定宣誓無效，最終僅餘幾十名民主派人士繼續擔任區議員工作。

9) 口號

隨著愈來愈多《國安法》審理，很多過往常在香港出現的口號和字句，逐步被明確定性為「違法」。

例如「光復香港，時代革命」，這一句由香港本土派領袖梁天琦提出的口號，成為2019年示威最核心的口號。

在《國安法》案件中，法官不接納辯方專家證人的看法，認定口號具「分裂國家」和「港獨」的含意。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 北京在香港推出國安法後，正逐一剝奪香港本有的自由。隨著越來越多的人在新法下接受審判，香港的政治生態已經永遠改變。

另外，支聯會喊了幾十年口號兼綱領「結束一黨專政」，也被香港官員認定其含意是要結束中共領導，意圖顛復國家政權和危害國家安全。

除了這些官方明確表態反對的口號外，民間也會自行審查一些較溫和的口號。

例如10月份，香港馬拉松賽事中，一些跑手因身穿「香港加油」的服裝而被要求換下。今年12月，維港舉行的一個聖誕市集，有檔主出售「香港人」的清酒被叫停。

而在年底的立法會選舉前，多人因為轉載海外民主派人士倡議投抗議票的文章而被捕，因為港府修改選舉法例，煽動投白票或不投票屬違法行為。

10) 藝術作品

受香港《國安法》影響的也包括文藝界別。多部與香港示威相關的電影，例如電影《少年》和紀錄片《時代革命》等，均無法在香港上映，《少年》入圍台灣金馬獎最佳新導演和最佳剪輯等獎項，《時代革命》奪得最佳紀錄片獎。

香港在十月通過了電影檢查的法例，電影需要由當局審視沒有「不利」國家安全才能上映。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 《時代革命》導演周冠威：「電影可以紀錄時代，亦可改變時代」

音樂方面，活動人士何韻詩原本想在8月舉行演員會，但在舉行前約一周，遭場方取消租場，她近期因《立場新聞》事件被捕。也有街頭歌手因演唱「反送中」歌曲《願榮光歸香港》被捕。

香港書籍方面，香港康文署繼續檢視公共圖書館內的書籍內容有沒有違反《國安法》，把一些政治書籍下架。