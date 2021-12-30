廣西靖西重現「遊街示眾」 懲戒式防疫引發爭議

21 分钟前

圖像來源，Zhengguan video

近日，中國網絡流傳一段四人被押解「遊街示眾」的視頻，視頻中多人身穿防護服，胸前掛有大幅照片，引發網民熱議。

事件發生在廣西百色市所轄的靖西市。鄭州報業集團主辦的正觀新聞引述廣西靖西公安稱，這是在開展走私、偷渡等涉邊違法犯罪人員「十個一律」現場懲戒警示活動，4名被押解人員涉嫌運送他人偷越國（邊）境罪。

《廣西日報》報道，當日上午8時，一輛掛有「嚴懲涉邊境犯罪行為維護邊疆和諧穩定」「靖西市2021年涉邊類案件現場懲戒活動」橫幅標語，載著由8名民警押解的4名涉嫌運送他人偷越國（邊）境罪嫌疑人的敞篷式懲戒宣傳車從城區出發，駛向懲戒活動現場。

報道還稱，通過此次懲戒活動，「有力震懾了涉邊違法犯罪，進一步提高了廣大群眾反走私、反偷渡，自覺遵守疫情防控的意識」。

對於外界對此事的各種批評之聲，靖西市公安局及安寧鄉政府回應說，這是現場懲戒警示活動，是按要求處罰，沒有不合適。

巨大爭議

這次事件在網上引發了巨大爭論，不少網民回憶起了中國文革時期的「遊街示眾」。

微博網民「青忠貴」說：「廣西百色靖西押解『遊街示眾』的做法非常錯誤。哪怕是違法犯罪的人，也有基本的人身權利和人格尊嚴，對於違法犯罪行為應該是依法處置，甚至嚴懲。"遊街示眾"的做法，是曾經給國家和國民帶來巨大傷害的動亂年代的惡劣做法。 」

但也有網民認為，這些人危害防疫，遊街示眾並非不可取。

「遊街示眾算輕了，認為不妥的人站著說話不腰疼，你們應該來靖西邊境做防疫工作！守護邊境線！」微博網民「AndyLeung33」說。

文革期間中國經常出現類似的公開羞辱行為，但這種做法近年已相當罕見。

靖西的做法引發了官方媒體新華報業網的批評。

「在科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法深入推進的情況下，靖西市一些執法機關、人員仍然停留在舊的治理思維中，令人吃驚。」評論稱，「這種踐踏、破壞法律的行為，不僅使法治蒙塵，也讓現代文明蒙羞。」

官方背景的《新京報》發文稱，即便為了防疫，也不能讓「遊街示眾」這種違背依法治國精神的舉措再次出現。文中說，早在1988年，最高法、最高檢以及公安部就已下發《關於堅決制止將已決犯、未決犯遊街示眾的通知》，明確規定：不但對死刑罪犯不准遊街、示眾，對其他已決犯、未決犯以及一切違法的人也一律不准遊街、示眾。對死刑犯尚且如此，更遑論其他類型的嫌犯。

九派新聞引述江蘇法德東恆律師事務所合伙人藍天彬稱，對於涉嫌偷越國邊境、走私等違法行為要嚴厲打擊，但目前法律法規的懲罰措施和手段裏沒有包括「遊街示眾」。

藍天彬還稱，2007年中國發佈了《關於進一步嚴格依法辦案確保辦理死刑案件質量的意見》，禁止「遊街示眾」或者其他有辱被執行人人格的行為。