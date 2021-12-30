北京出台《中國的出口管制》白皮書， 或為反制美國營造「小圈子」

2021年12月30日上午10点19分 最近更新： 49 分钟前

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本周中國國務院新聞辦公室發佈該國首個《中國的出口管制》白皮書。 官員稱， 此舉是為應對國際出口管「小圈子」跡象和單邊主義抬頭帶來的挑戰。

周三（12月29日）出爐的白皮書稱，出口管制是指對兩用物項、軍品、核以及其他與維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務相關的貨物、技術、服務等物項出口，採取禁止或者限制性措施。

上述「兩用物項」是指既有民事用途，又有軍事用途或者有助於提升軍事潛力的貨物、技術和服務。

對於核技術出口，白皮書中特別指出，核出口由中國國務院指定的單位專營，並堅決貫徹核出口「保證只用於和平目的、接受國際原子能機構保障監督、未經中國政府許可不得向第三國轉讓等三項原則」。管理部門對核出口實施嚴格的審查制度，並對違法行為採取嚴厲的處罰措施。

「出口管制小圈子」

白皮書一般由政府發佈，通常指用白色封面裝幀的重要文件，用於闡述較長時期內政府在某一領域的立場。

該份白皮書9000字，在雙邊合作章節中多次提到美國，比如，「中國與美國多次舉辦出口管制物項識別研討會，增進執法技術交流。」

再比如，「在核領域，中國與美國、俄羅斯、英國、法國、德國以及歐盟機構等保持磋商與交流，並依法通過信息交流和執法合作，聯合打擊違法活動。」

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不過，中國商務部有關負責人髮文解釋說，當前，國際出口管制也面臨一些挑戰，出現濫用出口管制措施和無理實施歧視性限制措施的行為，出現營造「出口管制小圈子」、違背真正的多邊主義的跡象，出口管制國際協調合作需進一步加強。

《中國的出口管制》白皮書是中國在該領域第二次大動作。上次大動作是一年前，中國十三屆全國人大常委會表決通過《出口管制法》。 該法明確規定， 對任何國家或地區濫用出口管制措施危害中國國家安全和利益，中國可根據實際情況對其對等採取措施。

此舉被認為是為了對美國進行「以牙還牙」報復奠定法律基礎。

新加坡國立大學客座教授卡普裏（Alex Capri）此前表示，中國此舉是對不斷升級的中美科技戰爭的一種反應，中國希望保護自身的優勢。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國的稀土儲量居世界第一。中國媒體報道說，中國稀土儲量的90%集中在內蒙古的白雲鄂博稀土礦。

人工智能與稀土

《出口管制法》允許對海外組織或個人進行懲罰，這表明北京可能試圖用它來限制全球敏感技術的銷售。

卡普裏還指出，「我發現另一件非常有趣的事：中國的出口管制也包括人工智能和算法。」

「這是美國對TikTok的禁令引發的，中國政府不想共享這種人工智能。」

此外，該份出口管制白皮書的發表或許會對中國稀土出口產生影響。一年前《出口管制法》出台時，稀土價格迎來一波上漲。

中國是全球最大的稀土供應國。從智能手機等消費電子產品到風力渦輪機，都有使用稀土。