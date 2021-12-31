中國禁止國足紋身引爭議

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國國家體育總局近日表示，嚴禁國家隊及U23國家隊運動員有新的紋身，對已有紋身者勸誡其自行清除紋身

中國國家體育總局近日表示，將加強足球運動員管理，嚴禁國家隊及U23國家隊運動員有新的紋身，對已有紋身者勸誡其自行清除紋身，引發網絡熱議。

有網友質疑這一措施，認為紋身與否與運動員表現沒有關係。 但支持者認為，國足紋身這個風氣不好，尤其是多年來中國男足成績一直上不來。

新規定

中國國家體育總局周二（12月28日）在官網發佈文件答覆《關於中國足球振興刻不容緩的提案》，其中提到中國足協已重新修訂《中國足球協會國家隊運動員管理辦法》，對各級國家隊運動員提出了明確的紀律要求。

文件稱，對各級國家隊運動員的具體要求中，國家隊及U23國家隊運動員嚴禁有新的紋身，對已有紋身者勸誡其自行清除紋身，如有特殊情況經隊伍同意後必須在訓練、比賽過程中對紋身進行遮擋；U20國家隊及以下各級國家隊，嚴禁徵調有紋身的運動員。

2019年《紐約時報》報道，中國曾發佈半正式命令，禁止國家隊和國內賽事的足球運動員在比賽中露出紋身。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國國足新任總教練李霄鵬

中國《足球報》報道，2018年3月底的中國杯上，韋世豪、郜林和何超等國足球員在比賽中，要麼手上纏著膠布，要麼穿著長袖球衣，目的就是為了遮擋文身。《足球報》隸屬於廣州日報報業集團。

報道稱：「當時，張琳芃原本入選了那屆中國杯名單，人都到了南寧（訓練基地），但突然宣佈退出，就是因為他的文身太多。有消息說，還有其他球員因為文身和頭髮問題，被剔除出了中國杯名單。」

爭議

中央電視台足球解說員韓喬生在微博上評論，三年前中國就有過類似規定，隨著歸化風潮到來，這項規定"打水漂"了。

「這次想簡單遮擋一下，可不行了。要有個前提，那就是有特殊情況，並且要國足同意，才能遮擋後繼續比賽和訓練。客觀來說，紋身不好清除，就看國腳們自己如何處理了。」他說。

他還指出，目前國足陣中，張琳芃、韋世豪、張稀哲、李可和王大雷等人也有紋身。下個月，國足會公布新一期大名單，這是國足新任總教練李霄鵬上任後的首期大名單，這些紋身球員能否入選國足引人關注。

圖像來源，Getty Images

這次的規定在網上引發了許多批評。有網民認為，紋身與否與成績表現無關，中國當局的做法不合理。

「紋身並不代表這個人不好。真正要看的是他個人的素質和個人修養。還有就是足球技術。如果禁止紋身球員進國家隊，那梅西如果是中國人應該永遠不可能被徵召了，這合理嗎？」微博網民「鞠委會老幹部」評論。

但也有網民認為，國足紋身的風氣不好。

微博網民「香蕉沒毛病」說：「國足球員普遍紋身這個風氣確實不好，再加上國家隊的成績不好，所以讓外界格外反感國腳紋身的現象（當然了，如果國足成績好的話，就另當別論了），看看日本國家隊，不但球踢的好，而且潔身自好，這才是青少年的榜樣。」