西安新冠管控措施升級引發「買菜難」

53 分钟前

圖像來源，Getty Images

中國陝西省西安市已經封城超過一周。但目前病例仍在增長，西安推出更加嚴格的管控措施，所有居民除了參加核酸採樣均不得外出。

據中國國家衛健委周六（1月1日）發佈的最新數據，中國12月31日本土病例有175例，其中174例在西安市。自12月25日開始，陝西新增確診病例已經連續7天超過150例。

病毒學家表示，中國政府在西安實施封城措施，能成功控制疫情，但這種嚴格的管控措施可能不是必需。

「買菜難」

自12月9日以來，全省累計報告本土確診病例1475例，其中西安市1451例。目前出院7例、在院1468例。

12月23日起，西安已經實施了封城舉措，西安市全市小區（村）、單位實行封閉式管理，每戶家庭每2天由1人外出採購生活物資，其他家庭成員除在疫情防控、城市運轉保障、居民生活密切相關行業工作外，一般不外出，外出需持單位、社區開具的證明。

措施還要求，市民非必要不離市，特殊情況需開具證明，履行審批手續。

12月26日，西安宣佈進一步升級管控措施，要求所有居民除參加核酸採樣外，均不出戶；各大專院校在校學生不出宿舍。

在過去的幾天裏，人們在社交媒體平台微博上尋求幫助，獲取食物和其他必需品。許多人說，他們還沒有收到政府的供應。「西安買菜難」一度衝上微博熱搜榜。

周五有網民說：「我聽說其他地區正在逐漸得到供應物品，但我什麼也沒拿到。我的小區禁止我們外出。我四天前在網上訂購了一些雜貨，但根本沒有收到的跡象。我已經好幾天沒吃到蔬菜了。」

另一名網民說：「分配太不均衡了。我所在的地區什麼都沒有。我們被告知要分組一起點菜。價格也非常貴。」

本周在網上流傳的一段視頻顯示，西安一個小區的居民與警方就食物短缺發生了激烈的爭論。

一名男子告訴當局，他的家人已經沒有食物了。還可以聽到一名女子說：「封了13天了，所有居民的基本生活無法保證。大家（為了買菜）排了三四個小時（的隊），現在又不讓賣了。」

對於「買菜難」，西安市商務局表示，12月27日疫情措施升級之後，確實出現了保供企業員工到崗率低、物流配送困難的情況。

社區傳播風險仍在

新華社報道，陝西省衛生健康委黨組成員、副主任楊聯昌周五（12月31日）稱，從目前情況看，從社區檢出的病例仍佔一定比例，社區傳播風險依然存在。

報道還稱，28日開始西安啟動為市民集中配送免費生活物資，但截至31日中午，有些區域的市民區域的市民還沒有收到蔬菜，一些區域由於運輸不暢等原因尚未開始配送。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 對於"買菜難"，西安市商務局表示，12月27日疫情措施升級之後，確實出現了保供企業員工到崗率低、物流配送困難的情況。

中國國務院副總理孫春蘭周三（29日）曾到西安調研。她表示，要刻不容緩落實各項防控措施，加強核酸篩查的組織，採取針對性更強更有力的防控措施。

香港大學病毒學家金冬雁對BBC表示，中國政府在西安實施封城措施，能成功控制疫情，但這種嚴格的管控措施不一定是必需，但他們會繼續這樣做，為了成功舉行冬季奧運會不惜代價。