新冠疫情：中國西安封城兩周，限制令下的民眾擔憂

14 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 封城之後空蕩蕩的街頭

中國西安市在最新一輪新冠疫情爆發下採取的一些緊急強制措施引發民眾的不滿，亦令這個總人口近1300萬的城市的防疫狀況持續成為關注焦點。

已經封城兩個星期的陝西省會仍然持續出現各種與防疫措施相關的問題，包括受隔離民眾糧食供應不足、檢疫人員與民眾衝突等事件。

周二（1月4日），在西安全市開始新一輪核酸檢測之際，官方的疫情防控大數據手機軟件「西安一碼通」據報因流量過大而崩潰，民眾的疫情防控碼無法顯示，是最近十幾天內的第二次。

西安市政府在周一召開記者會，承認在這一輪疫情爆發當中「凖備工作不足」而導致對民眾服務不及時。之前疫情最嚴重的雁塔區區委書記和區長雙雙遭免職。

該市自12月23日開始實施封城，全市小區（村）、單位實行封閉式管理，但是連續超過一周單日新增本土確診病例破百，直至1月2日才略有下降。

在社交媒體上，不少西安居民發表評論批評當局，稱仍然不知道西安疫情是「怎麼爆發的」，「傳播鏈到現在都沒搞清楚」。

緊急措施引發各種問題

西安市是中國大陸目前新一波疫情的中心，而當局已經採取了相當激進的措施。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 西北工業大學校園內的核酸檢測點

全市1300萬居民被強制要求留在家中，甚至很難出門購買食物或者日用品。據中國媒體報道，12月23日零點西安封城以來，非重點封控小區每戶可以兩天出一個人，去採購生活物資。27日，防控措施突然加碼，取消兩天一採，徹底不讓居民出門。

西安一些居民在午夜時分被檢疫人員強制趕離家，然後送往隔離地點，在社交媒體上引發關注。

自新冠疫情全球大流行以來，中國大陸一直通過封城、局部封閉式管理、全員核酸檢測、強制隔離和大數據嚴密跟蹤等官方強制措施奉行「清零」政策，這樣做對於控制疫情傳播效果明顯，但代價時常是民眾的生活便利和個人自由。

河南省禹州市在1月2日就忽然宣佈採取全市停運、停業、停課以及只進不出等緊急措施。

當局可能希望在2月的農曆新年和北京冬季奧運會之前消除這一波爆發。

西安的狀況已經令氣氛更加緊張，很多人近日在社交媒體上發帖抱怨。

當局向居民發放免費食物，但是一些人表示，他們得到的供應非常少，有些甚至尚未接收到糧食。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 西安居民在小區門口買菜。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 自12月9日至今，西安市已報告有超過1600宗確診，是中國最新一波疫情的中心。

據報道，西安城南的明德8英里小區居民在1月1日凌晨0點過後即被要求離家轉移往隔離設施。

這被認為是由於該小區出現感染病例，而多家中國媒體報道，該小區在新冠病毒檢測的過程中已經發生了交叉感染。

未有公開消息指有多少人被轉移，但是有人在社交媒體上指，看到小區外有30輛大巴，另一人則聲稱有達千人被轉移。

一些人表示，他們被留在巴士上等候數個小時。據報道，被送往隔離地點的人當中包括長者、兒童和孕婦。一名老人在寒冷的冬夜裏獨自站著等候被轉移的圖片，在社交網絡上被瘋傳，並得到廣泛的同情。

一些人髮佈隔離點的照片，聲稱設備非常簡陋，環境太冷，以及他們沒有獲得食物。

「什麼都沒有，只有最基本的設施……沒有人來看我們，這算什麼隔離？他們夜裏轉移了一大批，超過1000人，很多是老人和小孩，都沒有任何適當安排，就隨便扔在這裏，」其中一個據稱是受影響居民發佈的評論說。

事件在社交平台微博上引發廣泛的關注，很多人質疑是否有必要轉移，因為居民已經在家隔離了大約兩周。

他們最初還能出門買食物，但是上周，西安當局進一步收緊措施，強制要求居民留在家中，只有去做新冠病毒檢測的時候才能出門。

緊張與焦慮

這些均是近日中國社交媒體上有關西安市防疫措施造成緊張和焦慮的多宗事件當中的一部分。該市自12月9日以來，已經累計報告1600宗確診。

在過去的周末，一段顯示一名男子因為離家買蒸饅頭而被檢疫工作人員毆打的視頻被廣泛傳播。西安市政府當局之後確認，相關的工作人員已經受到懲處。

上星期，政府聲稱會確保人們能得到食物。之後一些人在社交媒體上發佈照片展示他們所獲得的食物。

「謝謝政府發的方便麵，開飯啦！」一個人在微信上寫道。

但是有些人卻說，他們還是難以得到基本日用品。

有不少評論提到，隔離措施令很多女性無法得到衛生巾等基本用品。

在更極端的事件中，有民眾在社交媒體上稱，由於（住址）在大數據中處於中風險地區，西安市不少醫院不接診而導致出現病人無法及時獲得救治的情況。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 西安民眾近日一直由政府發放糧食。

西安市的新冠病人醫院也在建設中。目前已經建成了三家醫院，另有一家在建造中。

據中國官方媒體報道，新醫院將會為新冠病人提供另外3000個牀位。