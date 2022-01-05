台北捷運拒登聲援人權廣告 言論審查或商業評估引發辯論

1 小时前

圖像來源，Getty Images

李明哲是台灣NGO組織工作者，長期關注中國人權民主議題，並與多名大陸維權人士友好，他在2017年3月19日從澳門進入廣東珠海後失聯，之後被中國法院以以「顛覆國家罪」判處5年刑期、褫奪政治權2年，預計2022年服刑期滿。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 李明哲之妻李凈瑜（右）2018年3月第一次前往大陸探監

廣告爭議

此次廣告事件，在台灣引發輿論關注。國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎向台媒說，該會原希望在以漫畫廣告的方式讓台灣民眾認識或持續關注李明哲的遭遇，但交出廣告稿件之後，北捷先是要求移除「中國」或「李明哲字眼才能刊登。她又說，即便後來中國字眼改成「神秘國度」、李明哲置換為「李先生」亦無法通過審查。她批評，萬萬沒想到台灣也有政治審查。

聲援國際特赦組織的台灣社運團體，「華人民主書院」專案長王興中出席說在巴黎地下鐵能刊廣告呼籲終結死刑的廣告，或在瑞士的公車站可以看到抨擊「美國虐待囚犯」的廣告，他因此說，人權廣告是超越國界與政治的，呼籲北捷不應將人權議題同所謂偏激政治立場劃上等號，也不該將「不要觸怒北京」作為政治審查依歸。

不過，批評北捷的市議員出席記者會稱，過去北捷的廣告有動物救援，婦女保護以及宗教等各大廣告，不解為何此次批評中國大陸人權相關議題以及聲援李明哲的廣告不被接受。他們批評，北捷該盡速建立透明的廣告審查標凖、改善審查相關人權倡議廣告之機制。無黨籍的台北市市議員議員黃鬱芬批評，北捷也刊登過台北市長柯文哲與媒體合作的廣告，疑北捷是否針對政治有雙重標凖。」

圖像來源，Amnesty International 圖像加註文字， 此次北捷拒絶刊登聲援李明哲的廣告

事實上，根據資料，台北捷運公司由台北市出資73.75%，加上台灣行政院交通部持有17.14%）、新北市政府8.75% 股份，等於超過99%的股份都由地方及中央政府持有。

此次事件引發台灣輿論討論。

北捷雖然曾在去年底致電台灣國際特赦組織稱，可以放上李明哲一詞，但「神秘國度」及「中國」兩詞仍不能出現在廣告版面，否則不能上架。回應此事件，北捷發佈新聞稿強調，有關捷運廣告刊登，該公司已設置完善審議制度，「針對政治、選舉、違反法令規定和善良風俗，以及社會未達共識恐釀爭議之廣告，均善盡把關責任。」

北捷又說，有關聲援李明哲的廣告刊登，是經過該公司廣告審議委員會的獨立審議意見，除了與廣告商協調可行方式，該公司並積極與該國際特赦組織人員聯繫溝通，後者評估效益因素後，表示先不上刊廣告。

根據台灣民間團體依照起訴書內容推算，李明哲應於2022年4月刑滿，但他在台灣的家屬一直沒有收到判決書，也未收到大陸當局提及任何釋放日期。李明哲妻子李凈瑜去年初在記者會說，自2020年1月便無法到中國探獄，她說李明哲也無法與外界聯繫。她說，只有在2020年5月收到一封李明哲的書信。台灣陸委會主委邱太三則在當時回應立法院質詢時稱，2021年初李明哲跟他的母親有過一次書信往來。