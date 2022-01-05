河南禹州：2022年中國第二個進入封城狀態的城市

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圖像來源，EPA 圖像加註文字， 西安市從12月23日起已經進入封城狀態。

進入2022年之後，河南禹州成為中國第二個全面封城的城市。宣佈封鎖時，該縣級市只新增了3個新冠病毒無症狀感染病例。

一夜之間，人口110萬禹州市的交通系統全面停運，所有商場和超市除「保障日常生活物資供應之外」的一切經營活動暫停。

當局在當地時間周日（1月2日）晚間宣佈封城措施，這是繼1300萬人口的西安市在12月23日開始封城之後，目前第二個進入封城狀態的中國城市。

圖像來源，xuchang government 圖像加註文字， 許昌東站。河南省內的許昌市確診病例激增，宣佈封城的禹州是其下轄的一個縣級市。

嚴厲的封鎖措施正值中國農曆新年以及北京冬季奧運會即將到來之際。

距離北京冬奧會開幕尚有大約一個月，中國外交部發言人汪文斌1月4日向媒體表示，中國在新冠抗疫上已經取得「戰略性勝利」，「形成了高效、管用的防疫體系」。

作為這個體系的一部分，數以千計的冬奧會工作人員和志願者於周二（1月4日）開始進入「閉環管理」，意味著他們在此期間不會與外界有任何實體接觸，以防止疫情散播。

冬奧會參賽者和前來報道的國際媒體在抵達中國後也會立即進入這個閉環管理，整個逗留期間不會與外界接觸。

這些管控嚴密的措施符合中國的「清零」防疫政策。過去兩年多，中國大陸一直奉行這一政策，以零感染為目標，而不是與病毒共存。

位於北京西南700公里（434英里）的禹州屬許昌轄下的縣級市。當地市委在1月3日舉行緊急會議，形容「病毒來源不明、病例底數不清、未來不可預料」，指防疫形勢「非常嚴峻」。

當地官員表示，「在最短時間內圈住封死撲滅疫情，是當前擺在全市幹部群眾面前的首要政治任務」。

根據官方發佈的通告，全市所有居民須居家隔離，「足不出戶」，所有機動車不得上路行駛，只有提供日常保障服務和防疫工作的人員和車輛能夠憑通行證出入。

中國西部的陝西省西安市從12月23日起已開始執行類似的封城措施。路透社報道，西安在周一報告新增95宗有症狀感染病例，比這一波疫情高峰時的150宗單日新增有所下降。

不過，雖然嚴厲的封鎖措施似乎減少了感染病例數目，但是卻引發了其他問題。

社交媒體上的很多帖文都反映，一些居民可能面臨糧食短缺，不得不以物物交換的形式自行換取食物。

自由亞洲電台引述一名居民稱，住在同一幢居民樓裏的人們要互相交換物品，因為已經沒有足夠的食物。

在更極端的事件中，有一名網民聲稱，由於封鎖令下醫院不接診，其父親在突發心臟病後沒有得到及時救治而死亡。醫院方面尚未就相關說法作出回應。

分析

BBC駐上海記者白洛賓（Robin Brant）

圖像來源，EPA

新冠病毒最先出現在中國，而走到一個星期前，政府一直能夠控制疫情，到了一個新增病例可以忽略不計的程度，而且大多數都來自於境外輸入。

北京所稱的「動態清零」政策，是結合了大規模接種疫苗和反覆持續進行檢測，全國性監控民眾活動、測體溫和用智能手機程式證明你沒有傳播病毒的威脅。所有這些都是為防止新一輪爆發而作出的過度警覺措施——一旦出現一個病例，就會採取非常嚴厲的措施。

中國從一開始就緊密奉行著這一做法，很可能以習近平領頭的領導層認為，任何閃失所導致的染病和死亡規模，在政治上、經濟上和社會層面上都是不可接受的。執政的共產黨強調了自己在抗疫初期控制病毒擴散的功勞——而這又發生在病毒散播到中國境外之後——同時又轉移了那些本可能影響其信譽的因素。

對於這一政策以及它可能帶來的嚴格限制，很多中國人有廣泛的接受度。數十年來，他們都覺得公共醫療系統不可靠，於是對於生病和可能失去工作甚至是生命的擔憂，是一種根本上的生存恐懼。