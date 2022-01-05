奧密克戎：台灣出現首批本土病例，均和桃源機場有關

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圖像來源，Taiwan Tauyuan Airport 圖像加註文字， 台灣桃園國際機場

根據台媒報導，台灣新增5例本土新冠確診病例，一名台灣桃園國際機場的清潔工周二（1月4日）確定感染奧密克戎（Omicron）變異株，今日（5日）再增1名該機場清潔人員確診。本土病例中包括4名清潔人員、1名防疫計程車司機共5人。今日還新增25例境外移入個案，其中11例來自美國。

此事引發台灣社會高度緊繃，特別是奧密克戎變種病毒傳播速度被認為更快，而台灣民眾對於去年夏天本土疫情爆發的餘悸猶存，擔心病毒再次進入社區，特別是人口稠密的北部縣市。台灣中央疫情指揮中心（CDC）指揮官陳時中宣佈，在桃園機場成立指揮所，由成功控制多起群聚感染危機的王必勝醫師統籌。

機場爆發疫情

新年伊始，新冠病毒再次從桃園國際機場傳播，台灣輿論除了憂心在機場工作的上千名清潔工及負責運輸的司機等員工安危，也擔心這次奧密克戎變種病毒是否會殺入台灣社區。因為有一確診的清潔工，另一份工作在北部某夜市銷售食物，引發當地周遭居民恐慌。但也有網民說，這些清潔工跟醫護人員一樣，都是防疫苦工，各界應給予支持而非怪罪。

除此之外，本土病例中，亦有一名機場防疫計程車司機確診。台灣中央疫情指揮中心周二（1月5日）除了急招數百位計程車司機進行檢測之外，又宣佈加強三大強化機場內部防疫的措施，包含防疫計程車司機每3日，就要進行PCR採檢一次、機場內工作人員每周快篩採檢一次、有症狀者立即進行鼻咽或深喉唾液的PCR採檢。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 奧密克戎變種病毒傳播速度被認為更快。

分析此次疫情，台灣大學公共衛生學院教授詹長權向台媒《NOWnews》說，所有防疫計程車司機以及第一線高風險人員都應該每日採檢。他認為，唯有盡早篩出確診者方能阻斷病毒傳播鏈，特別是春節將至，大量人口流動帶有潛在染疫風險。

也有專家說，現在機場應改用PCR找出潛在感染源，在奧密克戎病毒來勢洶洶的情況下，桃園機場應該針對所有員工及人員進行一次全面性的PCR檢測。