新冠疫情：中國禹州出現三例即全城居家隔離

新冠疫情：中國禹州出現三例即全城居家隔離

在僅僅發現三例無症狀的新冠感染者後，中國當局就將禹州封城。

擁有近120萬人口的禹州，居民被禁止離開家裏。

公共交通、商店和娛樂場所都關閉，只有超市可以繼續營業，亦只有參與防疫的工作人員才能外出。