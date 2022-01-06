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新冠疫情：中國禹州出現三例即全城居家隔離
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新冠疫情：中國禹州出現三例即全城居家隔離
9 分钟前
在僅僅發現三例無症狀的新冠感染者後，中國當局就將禹州封城。
擁有近120萬人口的禹州，居民被禁止離開家裏。
公共交通、商店和娛樂場所都關閉，只有超市可以繼續營業，亦只有參與防疫的工作人員才能外出。
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