新冠病毒：疫情再升溫 港澳局部封關

58 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 近日，數名國泰航空員工引發本地感染群組，導致香港疫情升溫

全球疫情再度變得嚴重，香港在連續數月「清零」後再次出現本地個案。政府推出禁堂食等嚴厲社交距離措施防止疫情蔓延。

專家稱，目前是第五波疫情臨界點，會不會再有疫情爆發要看政府收緊社交距離措施能否控制疫情。

港澳局部封關

近日，數名國泰航空員工引發本地感染群組，導致香港疫情升溫，政府再次推出嚴厲的管控措施。

周三（1月5日），香港新增38宗新冠病毒病例，34宗屬外地輸入，3宗與輸入個案有流行病學關聯，一宗為本地個案。周四，香港新增33宗新冠病毒確診，28宗為輸入，涉及機組人員和菲傭。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇周三表示，已經有源頭不明的個案出現，第五波疫情技術上可能已經開始。

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌則認為，現在是第五波疫情臨界點，會不會再有疫情爆發要看政府收緊社交距離措施能否控制疫情。

為遏制疫情，香港將實施地區性航班熔斷機制，周六（8日）起禁止來自八個國家的民航客機著陸香港，曾逗留有關國家的人士也不能登機來港，以減少輸入病例。

這八個國家包括澳大利亞、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國，措施為期14天。

香港自周五（7日）起也將收緊社交距離措施，晚上6時後禁食肆堂食，香港單車節等多項大型活動也將取消。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港自周五（7日）起將收緊社交距離措施

另外，酒吧、健身中心、遊樂場所也會關閉，本地遊和公海遊暫停。不久前香港開幕的藝術館M+也宣佈關閉兩周。

但對於收緊措施，香港市民有不少怨言，亦可能嚴重影響到餐飲行業。

香港酒店業主聯會發出聲明稱，農曆新年前後是消費黃金期，再次禁止晚市堂食對生意會帶來嚴重打擊。

聲明表示，如果未來兩周疫情不能受控，會有大量食肆結業，也將有大量員工失業。

因應疫情，澳門周三也宣佈，自1月9日零時起至1月23日，禁止民用飛機由中國以外地區搭載乘客前來澳門。

陸港通關無望？

香港與內地已封關兩年，此前有消息稱近期陸港將實現免檢疫通關。香港再度爆發疫情，讓不少焦灼與親人團聚的民眾希望落空。

12月中旬，香港政府推出港版健康碼，為通關做凖備。12月底，香港政務司司長李家超曾表示，通關已經到衝線階段。

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但面對突然來襲的疫情，香港特首林鄭月娥周三指，這次疫情涉及傳播力極強的奧密克戎變異病毒株，通關肯定受到影響，但政府早前與內地當局的凖備功夫不會白費。