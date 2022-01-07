香港高官議員參加生日會爆疫遭強制隔離 何君堯等人曾赴深圳見夏寶龍

9 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 被送往檢疫的包括香港民政事務局局長徐英偉，是目前被送檢的最高級官員。

香港幾十名高官和立法會議員1月3日（周一）在灣仔一家食肆出席中國全國人大香港代表洪為民的一場私人生日派對，但該派對出現兩名新冠患者，令派對上170人全都需要送往檢疫中心隔離。這是香港自疫情以來，涉及最多政商界人士需被隔離的群組案例。

涉及的包括民政事務局局長徐英偉、香港警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六、入境事務處處長區嘉宏、以及何君堯、邱達根、葛珮帆、林順潮、黎棟國等立法會議員。一些涉及的立法會議員在宴會後兩天，隨團到深圳與中國國務院港澳辦主人夏寶龍見面。

官員和議員在新一波疫情爆發之際出席大型聚會，被批評未能以身作則。行政長官林鄭月娥對官員行為表示失望，強調會嚴肅跟進。多名官員和議員致歉。

圖像加註文字， 香港大嶼山竹篙灣檢疫中心房間一景

發生了什麼事？

宴會日子1月3日是新一批立法會議員宣誓當天，當時香港出現Omicron變種病毒輸入個案走入社區的跡象，行政長官林鄭月娥和官員曾警告有疫情爆發風險，要避免大型聚會，政府1月5日宣佈大幅度收緊防疫措施，包括禁止晚上6點後的食肆堂食，及關閉娛樂場所等等。

香港媒體在1月6日下午開始報道有關派對一名37歲參與者初步確診，同一天傍晚，行政長官林鄭月娥召開記者會公開證實有多名官員出席了這場在1月3日舉行的派對。

當時官方認為，37歲確診者在晚上9時30分才到達會場，而絶大部份出席的官員只是簡單到場祝賀，隨即離開，因此不算密切接觸者，所以只有少數官員和議員被送往隔離中心。立法會和政府大樓清潔消毒。

1月7日，該派對群組再多一名53歲媒體工作者確診，令到該群組所有人都要送往隔離檢疫。這名確診者相信是香港電台員工。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，53歲媒體工作者在6時至8時許出現在現場，再在9時許於餐廳出入口與參與者接觸，該名37歲確診者報稱9時半到場，兩人並不認識，也不知道有沒有接觸，未能肯定53歲媒體工作者感染源頭。

這個派對約有170人參與，涉及10多名官員，除了徐英偉、蕭澤頤、白韞六、區嘉宏，出席活動的還有民政事務局副局長陳積志、財經事務及庫務局局長許正宇、財經事務及庫務局副局長陳浩濂、創新及科技局副局長鐘偉強、創新及科技局政治助理張曼莉、政制及內地事務局副局長胡健民、發展局政治助理馮英倫、教育局政治助理施俊暉。

立法會議員方面則包括何君堯、林順潮、容海恩、林琳、葛珮帆、黎棟國、霍啟剛、陳家珮等19名立法會議員。

何君堯在宴會後兩天，隨其他議員到深圳與中國國務院港澳辦主任夏寶龍見面，但梁君彥指何君堯與夏寶龍會面前多次進行病毒檢測，結果都是陰性。

新一屆立法會將在下周舉行首次會議，暫時未知會否受影響。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 近日，數名國泰航空員工引發本地感染群組，導致香港疫情升溫

林鄭月娥怎樣說？

林鄭月娥周四召開記者會公開交待事件，對官員沒有遵守政府的呼籲感到失望，尤其點名民政事務局局長徐英偉，並稱每個官員都要為自己的行為負責。

她強調會嚴肅跟進，但沒有透過會否採取進一步的行動。

被問到她作為這些官員的上司，要不要為事件負責，她說希望外界明白，問責的制度不是去到一個她「要為每一位同事個人的決定和行為負上個人的責任」。

不少人把這番說話與她針對國泰航空公司機組人員違反檢疫規定的回應作對比。

這一波疫情的源頭相信來自國泰機組人員，因沒有按規定在家中隔離去餐廳食飯引發疫情。

林鄭月娥周二對傳媒透露她對國泰事件感到十分不滿，12月31日召見國泰的主席和行政總裁訓斥對方，說雖然他們作為高層未必知道每一個員工的行為，但這並不可成為免責的理由，等如她是香港特區的首長「也要為所有事情負責」。

有人違反防疫規定嗎？

香港因應Omicron變種病毒疫情收緊防疫措施，這個派對在措施收緊前舉行。按當時的規定，這家餐廳屬於香港當局規定的「D類」餐廳，最多只可以容納240人，餐廳員工全部需要完成接種新冠疫苗，最少三分之二的客人也需要完成接種。

每張桌子最多只能坐12人，客人也需要使用香港政府推出的社交追蹤程式「安心出行」紀錄到訪行蹤，而除了進食時，客人必須戴上口罩。

但從一些香港網絡媒體發佈的照片顯示，他們曾經幾十人一起大合照，當中有人無戴口罩，而洪為民亦與女客人唱歌，相中人均沒有戴口罩。

林鄭月娥周四在記者會期間，指出席宴會的大部份官員都已經透過展示「安心出行」紀錄或其他方法，證明自己在確診者到場前已經離開，但入境事務處處長區嘉宏的個案就需要再作調查，暫時未知區嘉宏是不是有按規定使用「安心出行」紀錄行蹤。

目前官方沒有交代有沒有人違規。林鄭月娥沒有明言會不會就周一的宴會採取法律行動，但說如果發現餐廳有任何違規，一定會嚴厲地去跟進，採取適當的行動。

香港去年一宗違反防疫措施的案件中，違規舉辦活動的人被當局檢控，最終被判入獄兩個月。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 新冠病毒為什麼會出現變種

輿論怎樣說？

過去也曾經有香港官員被揭發違反新冠肺炎的防疫規例。

去年7月，香港媒體發現多名高級官員出席中國財團恆大高層的晚餐聚會，共有9人出席，包括入境處處長區嘉宏和海關關長鄧以海，但當時防疫措施規定這種聚會最多只可以有4人出席。林鄭月娥當時指，出席聚會的人士已經按防疫規定被罰款，包括官員。

其中區嘉宏和鄧以海都出席了1月3日的宴會。他們是第二度捲入防疫醜聞。

香港民主黨醫療政策發言人袁海文形容，這些官員出席宴會的做法「如同向防疫政策相關官員摑了一巴掌」，也向公眾作出了非常差劣的榜樣。

中國全國港澳研究會副會長劉兆佳說，這是他記憶中林鄭月娥第一次公開批評官員，認為已經是較嚴厲的反應。