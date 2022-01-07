四川男教師梁崗猥褻多名男學生案宣判 受害人不滿裁決結果

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圖像來源，Weibo 圖像加註文字， 這是中國首例男性教師「大面積猥褻14周歲以上男性學生」而進入刑事司法程序的案件。

2022年1月7日，一起此前廣受關注的中國男教師猥褻多名男學生案件得到一審判決。

四川省成都市成華區人民法院7日公告稱，以強制猥褻罪判處教師梁崗有期徒刑八年，並禁止他在刑罰執行完畢或假釋之日起的五年內從事教育、培訓相關職業。

伴隨性侵事件在中國受到越來越多的關注，這起受害對象為多名男性、且包含未成年人的案件也吸引了公眾的注意力。中國「央視新聞」此前報道稱，這是中國首例男性教師「大面積猥褻14周歲以上男性學生」而進入刑事司法程序的案件。

案件中的男學生當事人之一向BBC中文表示，作為此類案件的先河，能有宣判結果雖然已屬不易，但這樣的判決結果顯示法律的保護力度仍然不夠，對此感到「失望、不能接受」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 資料圖片

宣判結果

成華區人民法院判決書稱，經審理查明，梁崗於2016年至2018年在成都某中學任教期間，先後將當時正在接受其教導的一名學生及六名已畢業就讀大學的學生，分別約至家中、酒店，實施強制猥褻行為。其中有兩名為未成年人。

法院稱，這屬於法律規定的強制猥褻罪中的「其他惡劣情節」，依法應當判決五年以上有期徒刑。

根據中國法律規定，強制猥褻罪的法定刑期為五年以下，有加重情節的，可能判處五年以上。

案件當事人楊洋稱，他們的訴求原本是對梁崗判處刑法下此類罪行的最高刑期十五年，並吊銷其教師資格證。

「我們大部分當事人都希望能通過這個案件在司法上樹立典型、開創一個先河，希望以後類似案件的判決都能更容易一點，」他表示。

「從這個意義上我非常失望。這樣判8年，之後怎麼讓人對司法有信心，讓更多受害人勇敢站出來維護自己的合法權益呢？」

公開信獲得關注

圖像來源，WEIBO 圖像加註文字， 在發出公開信後，當事人還在微博開設賬號發聲。

梁崗此前曾因涉嫌猥褻被捕，但檢察院當時做出不起訴決定。而2020年，在多名當事人將自己的遭遇訴諸網絡後，事件的結局發生了變化。

2020年4月30日，楊洋等自稱為梁崗受害者的人士在微信公眾號平台發表12份當事人陳述，投訴梁崗過去多年利用其高中教師身份「性侵和騷擾」班上男性學生，並在一些學生進入大學後，在學生所在城市出差時「以敘舊為由」說服學生留宿後「實行性侵害」。

公開資料顯示，梁崗此前曾獲四川省陽光教師等多項榮譽稱號。

公開信中寫道，2018年梁崗曾在有受害人舉報後被成都警方以猥褻既遂罪名逮捕並關押，但之後被保釋繼續在全國巡迴講課。有中國媒體報道稱，該次被逮捕後，成都成華區人民檢察院最終對梁崗作出不起訴決定。

「如此一個師德敗壞、作風不正的人，還整天在全國各地演講、出書，接受各種榮譽，而受他傷害過的學生卻痛苦不堪、深陷其中，很多年都沒辦法走出來。因此我們決定這一次不再沉默，勇敢發聲……避免更多無辜的孩子遭其毒手，」公開信中稱。

定刑

這一事件在社交媒體上引起巨大關注後，梁崗所在學校稱其已離職，梁崗本人再次被逮捕。

2020年8月，成華區檢察院撤銷此前的不起訴決定，將2018年案件與2020年案件一同審查，於9月4日對其以涉嫌強制猥褻罪向法院提起公訴。

據中國媒體「上游日報」報道，梁崗在2020年11月一審庭審中承認了檢方指控的3起猥褻他人的事實，但認為自己不應受到刑事處罰，稱被害人對他進行了「暗示」，對其進行了「引誘」。他的律師也為他做無罪辯護。

法院在7日公告中稱，梁崗與原告人已經達成和解，並當庭道歉，原告人已撤回起訴。

楊洋稱，由於法院不認可他們提交的心理創傷鑒定結果，不主張就此案進行賠償，他們只能選擇在庭前緊急調解，並進行撤訴。但他們將要求律師申請抗訴。

影響

圖像來源，Weibo 圖像加註文字， 最近兩年來，性侵指控與相關案件在中國受到的關注日益升高，這起案件的審理在中國網絡也引發極大討論。

公開信中稱，統計到的梁崗受害者超過20人，時間跨度為2010年至2020年。成都市成華區檢察院則是對2016至2018年期間對七名受害人的犯罪情況提起公訴。

被害人代理律師萬淼炎此前向中國媒體表示，這是因為中國直到2015年才對刑法進行修訂，在強制猥褻婦女、兒童罪條款中將犯罪對象從「婦女」改為「他人」，令14歲以上、不再是兒童的男性也成為法律適用對象。

與此同時，近幾年來性侵指控與相關案件在中國受到的關注日益升高，這起案件的審理在中國網絡也引發極大討論。

2021年8月17日，在案件第二次一審庭審開庭前，微博話題#成都教師猥褻20名男生案將開庭#吸引了超過2億瀏覽量及1.4萬討論量。許多人指出，對性侵害事件的關注中較少關注男性受害者群體，此案令大家將目光聚焦到他們身上。此外此案還涉及權力不對等的師生關係，也引發更多討論。

「男生女生都要保護自己，」許多人在微博上評論道。「怎麼對得起『為人師表』這四個字，」另一人寫道。