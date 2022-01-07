西安封城：多名孕婦和危重病人遭醫院拒診激起民憤

6 分钟前

圖像來源，Getty Images

中國西安封城防疫已超過半個月，在嚴格的封鎖措施之下，多名孕婦或危重病人在社交媒體上抱怨他們遭到醫院拒收的經歷，這在中國引起民憤。

尤其當一名懷孕八個月的孕婦稱自己因為核酸證明超出有效期幾個小時，便被醫院拒絶入內而導致流產後，人們紛紛指責當地教條和僵硬的防疫規定。當局周四（1月6日）公開道歉，並要求醫院不得以疫情為由拒絶患者就診。

截至周四（1月6日），這座1300萬人口的西北重鎮在本輪疫情中有近1900例確診病例。居民們還報告了食品和日用品短缺等問題，這喚起了很多人對於近兩年前新冠疫情爆發初期武漢被嚴格封鎖76天的回憶。

孕婦遭拒收

一段視頻周二（1月4日）開始在中國互聯網上廣為流傳。在這段長達一分鐘的視頻中，一名女士坐在醫院門外，腳底下有一灘血。

自稱是該婦女家屬的人在微博上發帖說，這名孕婦在1月1日晚上8點被送到西安西部的高新醫院，但醫院以她的核酸檢測結果有效期超過了四小時拒絶她入內。

「我小姨很艱難地用手支撐著身體那樣在椅子上坐著，血順著椅子和褲子流下來，地上全是血，」這名網民寫道。

她表示，這名孕婦在等待兩小時後，才被允許入院，但腹中八個月大的胎兒已經死亡。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 封城之後，居民不被允許外出。

這一事件在互聯網上引發激烈反應。很多網民批評當地的防疫措施過於粗暴。

「這個媽媽吃了多少苦懷了八個月就這麼在寒風裏等著，最後孩子沒了，還是在醫院門口，想想就要窒息了，」一條評論寫道，該評論獲得了23萬個讚。

「本質上就是因為官本位思想作祟！你流產了也不管我的事，但要萬一多了一例感染，官就沒了，當然是官位要緊。人命算什麼？」另一名網友評論道。

在批評聲中，當局對此做出反應，西安市衛健委主任周四（1月6日）在記者會上向流產孕婦鞠躬道歉，並將事件定性為「責任事故」。

高新醫院也被責成向社會道歉，該醫院宣佈將醫院的總經理停職，門診部、醫務部的負責人被免職。

並非個例

但這名孕婦的經歷也促使其他西安居民分享出自己的故事，顯示她的遭遇並非個例。

另一名懷孕六周的孕婦周三（1月5日）發帖稱，她對此前這名孕婦的經歷「感同身受的難過」，因為她自己在12月29日早上出現見紅，在警察護送陪同下，多家醫院依然拒診。

其中一家醫院稱她「屬於封控區」，另一家則表示該醫院「只接受紅碼和黃碼」，但綠碼不能接診。封控區指的是她居住的小區有人員確診，而綠碼則意味著她並非密切接觸者。

這名28歲的孕婦還稱，在此期間，她的丈夫撥打了多家公立醫院電話，但都遭到拒絶，而120急救電話也一直無人接聽，直到六個小時後，她才被收治入院。她最終因大出血，被迫流產。

第二名孕婦的經歷被《中國新聞周刊》等官方媒體報道，使西安當局再次遭到諸多批評。其中一家拒診的醫院在周四（1月6日）回應稱，這是由於「業務不熟練」所致。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 西安封城之後空蕩蕩的街頭。

此外，一些重症和急症患者遭醫院拒收的情況也頻頻出現。據中國媒體《大河報》報道，一名39歲的男子在12月31日突發胸悶，但因沒有48小時內核酸檢測結果，遭到「120」急救中心的拒絶。他在拿到核酸結果後，又相繼被三家醫院拒診，直到第四家醫院接收時，醫生表示「搶救希望不大」，經過搶救仍最終死亡。

還有網民發帖稱，他的母親被醫院要求每周要去做三次血液透析治療，但疫情防控點多次阻攔，即便出示證明也遭到拒絶。他表示，由於不能及時透析可能危及生命，母親只能冒險翻越高速公路前往醫院。

「從來沒有人嚴肅討論過我們從武漢學到了什麼教訓，也沒有任何辯論。（官方）敘事只有關於中國模式的成功與西方民主國家的無能，」美國外交關係委員會（Council on Foreign Relations）全球衛生問題高級研究員黃延中說道。

他對BBC說，官員們唯一學到的東西是，用一種生硬的「清零」戰略來應對疫情。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 西安在進行大規模核酸檢測。

中國自上而下的政策制定意味著，當地方官員被分配到寬泛的任務時，「他們往往別無選擇，只能依靠嚴厲的、一刀切的方法來完成工作」，正如人們在西安看到的極端措施。

民眾的憤怒也讓中國國務院副總理孫春蘭做出表態，她說，發生這樣的問題「十分痛心、深感愧疚」，暴露出防控工作存在的問題。

「疫情防控本身是為了人民的健康、為了護佑每一個生命，」她說道，「決不能以任何借口推諉拒收群眾就醫」。

封城防疫

近兩年前，新冠疫情在武漢爆發，中國當局採取嚴格的封鎖和大規模核酸檢測的措施，成功控制了疫情。這些措施如同模板，用於撲滅後來爆發的每一次疫情。

香港科技大學的公共政策專家劉浩典指出，中國地方政府的權力是分散的，許多地方官員「設定了非常雄心勃勃的目標實現清零，但中央政府提供的資源很少」，在疫情出現時沒有多少權力來應對疫情。

專門研究中國問題的維也納大學教授顧克禮（Christian Goebel）在一篇網絡帖子中分析道，這意味著「一方面，地方官員不能單槍匹馬地封鎖一個地區，但另一方面，他們需要在短時間內將食物遞送給一百萬多名居民。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 防疫人員和志願者為居民分發蔬菜。

「如果成功，功勞將歸中央，如果失敗，地方官員將受到指責並被解僱。」

目前，西安市已有兩名高級官員因此輪疫情被免職，另有數十人受到處罰。

中國是世界上少數仍執行「清零」政策的國家。該國至今累計有10萬人確診感染新冠肺炎，死亡人數4636人，這些數字對於這個人口大國來說相當低，但隨著嚴厲的措施影響生活和經濟活動，越來越多的人呼籲政府放寬限制。