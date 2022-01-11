香港移民潮：台灣收緊審批強調「國安疑慮」，陸生港人移民受挫

林祖偉

BBC中文

1 小时前

圖像來源，Getty Images

2019年年中開始，香港經歷巨大的政治風暴，香港移居台灣和申請定居的人數再創新高。許多香港人賣掉樓房車輛、放棄事業，舉家移居台灣，希望在華語土地上過自由的生活。但台灣因應「國安」風險，收緊香港居民移居當地的政策，一些大陸出生或曾在中資公司或香港政府工作的人申請定居失敗。這令一些香港家庭移民夢碎，部分人選擇被迫回流，或是移民英國。

台灣陸委會對BBC中文表示，港人申請移居台灣失敗的比例「極低」，除了「國安疑慮」外，主要是當事人沒有依要求提供補充資料，或是出現「假投資真移民」的情況，這些案例會由相關機關依實際情況作出處分，而台灣政府會就每一個案情逐一審查，如果沒有國安疑慮，即會許可居留、定居，「並無具涉陸因素者，即概不予許可、無法移民台灣情事」。

「匪夷所思」

40來歲的陳女士和丈夫從事電子產品生意，早在反修例示威風波前，已萌生移民念頭，當時中美爆發貿易戰，影響了她和丈夫的生意，而中國大陸對香港的影響力加深，令她擔心小孩子失去到其他地方讀書工作的機會。

反修例運動爆發成為移民導火線，自稱政治立場屬「深黃」（親民主派）的陳女士稱無法接受失去自由、政府不聽民意的香港，加快移民腳步，希望子女在自由的土地成長。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 離開還是留下？香港人的不同選擇

「有些人（親北京政客）說，你不喜歡就可以走，我現在就用腳投票我走，如果我是認同這個政府，我就不用走。」她一家並沒有捲入任何示威相關的案件，她形容自己如果不是因為有家庭要照顧，一定是在示威走到「很前面的人」。

陳女士和丈夫均是小時候從大陸來到香港讀書，一起來到香港的父母一代並非富裕，從沒外遊需求，所以沒有申請過英國國民海外（BNO）護照，這個回歸前的決定，令今天他們可移民的方法少了一個。

2019年年底，陳女士一家四口透過投資移民方式移居台灣，先獲准居留，住滿一年申請定居。

她和丈夫在台灣慢慢發展自己的事業，拓展當地人脈，找到了長期生意合作伙伴，會在台灣生產產品外銷。子女也逐漸適應台灣的生活，在隔岸看到香港政治環境轉差，教育政策變得「重愛國、輕批判」，她認為更加確定移民對孩子是最好的選擇，「孩子來的時候也不會國語，現在國語台語比廣東話更好，」她說。

台灣總統蔡英文從反修例運動開始多次聲援香港，這被視為她贏得大選的其中一個重要因素，令一眾港人對自己入籍存在盼望。

但事與願違，陳女士的定居申請遭台灣當局否決，目前只獲得兩年的居留許可，原因只有一個：她和丈夫在大陸出生。

她批評用出生地去判斷一個人是否適合移民的方式並不合理：「這是匪夷所思的，難道大陸出生就支持那個政府？上幾代人，有哪些人不是從大陸過去台灣？香港的梁天琦、黎智英（親民主派人士），以至吾爾開希、王丹（「六四」學運領袖）都是在大陸出生，哪怕那些元朗白衣人原居民也是香港出生，你會讓他們去台灣嗎？我為什麼要承擔這個罪名？」

理論上她仍然可以在台灣工作，按程序再次申請定居，但她預料，如果「大陸出生」作為否決原因是難以改變，入籍可能性非常低，擔心台灣當局隔兩年或之後，會突然連居留許可也不批准，令她們一家人要離開台灣。

考慮到小朋友的學業穩定性，她說，迫於無奈或把孩子帶返香港讀書，她和丈夫輪流在台灣繼續經營生意。這是她萬般不情願的事情：「香港的教育真的一言難盡，家長老師都被迫要教小朋友，不要在學校公開暢所欲言，現在這個時勢有很大風險，當初移民就是不想小朋友承擔這些東西，大家都想子女光明磊落、坦坦蕩蕩，但我們迫不得已要回去。」

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 台灣曾多次聲援香港示威。

棄台灣、選英國

今年40來歲、從事廣告業務的阿怡（化名）在2009年透過單程證嫁到香港，在2020年於移民公司幫助下一家三口移居台灣，但台灣當局去年年底否決她和丈夫定居申請，理由是兩人在大陸出生，以及在台灣經營的業務與提交移民申請的計劃書不符。

「整件事很不開心，我辛辛苦苦在香港把樓賣掉，原本想在台灣安安定定，也在這邊買了房子和車，但突然因為我是大陸出生，就不讓我定居，現在又要搬家，覺得自己被趕來趕去，四圍流浪的感覺，」她說：「當初我申請來居留的時候，你（台灣當局）就知我的背景，現在突然說大陸出世就不准留下來，為何不早點講，浪費時間。」

她向台灣當局提交的投資計劃書，是透過移民公司辦理，自己也沒有親眼看過那份文件，她認為做生意的人不一定會按計劃書行事，最重要的是自己做的生意，是台灣當局同意和允許，台灣當局只是借計劃書不符之名，去排拒大陸出生的人。

幸運的是，她的丈夫在香港回歸前就移居香港生活，並曾申請BNO身份，他們經考慮後決定離開台灣，前往英國生活。移民的心意一點也沒有變：「我從大陸走出來，不會回去了，但香港大環境也越來越不好，希望在英國生活能夠穩穩定定，至少英國沒有因為我是大陸出生就拒絶我，並且把規定寫得清清楚楚，5加1，住滿6年就可以入籍。」

圖像加註文字， 台灣曾有的的連儂牆有很多「香港加油」的張貼

移台港人創新高

台灣陸委會在2020年年中公布「香港人道援助專案」，並設立專責辦公室，協助有需要的港人。台灣內政部移民署的數字顯示，2021年1至11月獲居留許可的港人為9772人，較去年同期的9501人微增271人，獲定居許可的港人約1572人，較去年1397人增加175人，兩個數字均打破歷來的紀錄。

台方亦延長了定居申請資格年期，港人需要在當地住滿二至五年，而非一年才可申請定居。在申報資料上，申請人以往只需填寫畢業後或最近十年的工作經歷，但現在需要填寫全面的就業經歷，特別要申報有沒有在香港政府部門工作，以及在表格上表明有沒有簽署宣誓擁護《基本法》和效忠香港政府的文件。所有申請不再單一由移民署處理，而需要經過一個包括國家安全局、陸委會在內的跨部門聯合審查。

BBC中文獲得多份港人申請居留遭拒的訴願書文件，台灣當局否決香港居民定居申請的主要原因包括：

出生地為中國大陸

香港出生，但曾任職香港政府或公營機構：例如一些申請人曾在香港反貪部門廉政公署工作，或是曾在香港政府轄下的社會福利署、衛生署等部門擔任社工或護士等專業人士，他們被視為「具有國安風險」。一些人則是因為曾經簽署宣誓效忠《基本法》而申請被拒，其中一名陳姓申請人，向當局表明自己宣誓是「非完全出於自願，因無其他收入來源，只能在不情願之情況下籤署聲明」，但這理由不獲接納。

香港出生，但曾任職中資公司：文件顯示，一些曾任職中國遠洋海運、中銀國際、中國銀行（香港）旗下公司的申請人定居申請被拒，台灣當局指他們「有危害國家利益、公共安全、公共秩序或從事恐怖活動之虞，不予許可申請在台居留」，即使他們辯稱並非企業高層，或是已提取所有退休金不再在香港工作，這些理由同樣不獲接納。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 疫情下，香港機場人流大幅減少，但不乏這些移民道別的畫面。

在社交媒體上，多名在台港人表示自己居留申請遭否決，移民計劃被打亂，他們組成了一個「在台港人入籍困境關注組」，希望爭取外界關注他們的遭遇。

關注組成員之一阿傑（化名）同樣是一名苦主，因大陸出生而被拒入籍，他對BBC中文說，受影響人數眾多，批評台灣當局所用的「國安」疑慮，是「莫須有」的罪名。

「蔡英文說過支持香港，會一起同行，很多人因為這個原因過來，但台灣政府突然轉彎，令好多人失望……這印證了一個說法，我們看政治人物不是看她說什麼，而是看她做什麼，」他說，「我覺得香港移民會有國安危險的機率相當低，對比起去了大陸投資幾十年的台商，每年成千上萬的陸配，這些不是更容易滲透嗎？我覺得這令人覺得很虛偽，好像是為了選票去說某些話。」

事實上，BBC中文獲悉一些陸生港人獲得定居許可，台灣當局並非一刀切排拒所有陸生港人。多名受訪者均表示，並不清楚當局的具體審批准則，認為當局執行上欠缺公平性和透明度。

專門協助港人移民台灣的寶島移民顧問公司負責人張湘玲對BBC中文表示，自從台灣當局加強了對香港移民的背景審查，公司早已不再協助大陸出生港人，或曾經宣誓的港人辦理移民。

她指出，台灣收緊移民政策其實是堵塞過往存在的漏洞，例如以前有些專業人士前往台灣，在沒有從事相關工作就入籍，這種做法台灣政府一直沒有正面處理。

她同時強調，許多香港人以為兩岸關係變差，會令台灣對待香港移民事宜更為寬鬆，但事實上並非如此：「台灣（政府）和香港人雙方都有各自的立場，很多香港人都是夾在中間，他們以為兩岸關係變硬了，移民政策會越來越松，但其實是相反。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 北京在香港推出國安法後，正逐一剝奪香港本有的自由。隨著越來越多的人在新法下接受審判，香港的政治生態已經永遠改變。

陸委會：個案未能通過比例極低

台灣陸委會對BBC中文表示，有關申請都是依《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》相關規定辦理，並由相關機關就每一個案情形逐一審查，「倘無國安疑慮，即會許可居留、定居，並無具涉陸因素者，即概不予許可、無法移居台灣情事」。

陸委會稱，相關個案未能通過的比例「極低」，否決理由除涉國安疑慮外，主要是當事人未依要求提供補充資料、未營運或由不良中介炮製營運事實等疑涉「假投資真移民」情況，由相關機關依實際情形作出處分，而即使當事人申請定居失敗，如居留原因繼續存在，其在台居留的權益不會受到影響。

台灣當局並沒有披露申請被否決的具體數字。

陸委會強調，政府因應香港情勢持續就相關法規研議和盤點，以給予港人最實際的支持和協助，例如「外國專業人才延攬及僱用法」，從世界頂尖大學畢業來台工作者無須具兩年工作經濟、租稅優惠適用年限由3年延長至5年，港人均可凖用相關規定。