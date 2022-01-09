天津疫情：中國首現奧密克戎本土傳播，感染者多為學生

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 天津大學1月9日凌晨進行核酸檢測。

天津出現中國大陸首批奧密克戎（Omicron）本土病例。當地疾控官員稱，病例至少已傳播三代，可能存在社區傳播。

這一輪天津的疫情，最早發生於周六（1月8日）凌晨主動就診人員中確診的兩例感染者。周六全天，當地政府對重點人群進行篩查，截止當日晚上九點，在密切接觸者中又發現18例確診為新冠病毒陽性的病例。

天津緊鄰中國首都北京，還有不到一個月，北京即將舉行冬季奧林匹克運動會。與此同時，中國將迎來一年中最重要的節日春節。

這個冬天中國面臨新冠疫情反彈的壓力，河南每日新增達到兩位數，陝西新增確診者一度達三位數，雖然相比於美國每日一百萬人確診而言，病例數較少，但在中國「清零」政策下，部分城市封城，民眾面臨生活不便或困擾。

天津河南多位學生確診

根據當地政府披露的信息，天津目前發現的20例感染者中含多名學生以及學生家長，軌跡涉及託管班和多所學校。

最早發現的兩個確診病例一位是29歲的托輔機構工作人員，另一位是10歲的小學生。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1月9日天津市民接受核酸檢測。

當天從他們的密接者中檢測出的18人中，8人為鹹水沽第七小學的學生，年齡為9歲或10歲；4人為高莊子小學學生，年齡為8歲到11歲；兩人為辛莊中學學生，年齡為12歲或13歲；其餘4人為上述學生家屬。

值得一提的是，1月8日，河南省鄭州市、許昌市的確診病例中共有4位學生，分別來自鄭州市第四十七中學生、梁北中心學校、禹州市雙語實驗學校西校區。此外，洛陽確診患者中也有一位學生。

與河南、陝西不同的是，經中國疾控中心確認，天津最早發現的兩例本土病例均感染奧密克戎變異株，包括此後發現的18例，均屬於同一傳播鏈。

然而，上述病例卻與天津市已發現的境外輸入病例奧密克戎變異株序列均不能確認為同一傳播鏈。這意味著，此次天津發現的本土病例具體源頭仍不明。

天津市疾控中心副主任張穎在1月8日的疫情防控新聞發佈會上稱，沒有發現最初兩個病例有津外的旅居史。通過這兩個病例的流調，發現成年人病例工作所在的託管班，和孩子所在的小學，通過其他的病例已經產生了流行病學的關聯。

張穎介紹，從病例之間的關係和傳播的鏈條上來看，18例的病例至少已經傳播了三代，這起疫情雖然是今天凌晨才發現，但有可能在社區裏已經持續傳播了一段時間。

因此，當局宣佈1月9日7時起，天津四個區24小時內完成全員檢測；其餘12區在1月10日7時起，24小時內完成全員檢測。檢測完成前，居民「在當時居住地保持原地相對靜止」。

疫苗能否抵禦奧密克戎？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 上海民眾戴著防護口罩走在街上。中國多地政府已號召民眾"就地過年"。

新冠疫情爆發兩年之際，新變種奧密克戎的廣泛傳播使全球不僅沒能走出疫情，確診數甚至再創紀錄。

美國在1月3日報告了創紀錄的100萬新增病例。英國、法國和印度等國的病例也在不斷增長。

面對奧密克戎的威脅，不同國家選擇截然不同——英國首相約翰遜表示，不會在英國實施嚴格的封鎖措施；美國總統拜登認為，儘管感染人數激增，但學校仍應繼續開放；法國總統馬克龍則警告，他打算讓未接種新冠疫苗的法國人的生活變得困難。

中國始終採取最嚴格的「清零」措施，但傳播力更強的奧密克戎首次出現在中國社區，並且有未能探明的社區傳播鏈，使「清零」壓力驟增。

BBC健康與科學事務記者加拉格爾（James Gallagher）表示，如果你感染了奧密克戎，那比起以前的變種，你的病不太可能更嚴重。全球各地的研究一致表明，奧密克戎比德爾塔病毒更溫和，讓感染者最終住院的機率降低30%至70%。奧密克戎可引起感冒級別的症狀，如喉嚨痛、流鼻涕和頭痛。

圖像來源，Reuters

正是由於這一特點，一些國家選擇直接承受奧密克戎帶來的衝擊。

不過，加拉格爾也表示，這並不意味著它對每個人都是溫和的，有些人仍然會患重病。

中國復旦大學附屬華山醫院感染科主任、國家傳染病醫學中心主任張文宏近期在一場論壇上發言稱，一些自媒體說奧密克戎引發的是「大號流感」，這是缺乏科學依據的，事實上，這種變異株「會咬人」。一個國家和地區需要強大的免疫屏障和醫療資源，才能抵禦奧密克戎的威脅。

張文宏表示，西方國家之所以在「硬闖」這波疫情，其底氣主要來自疫苗，其效果有待進一步評估。

他建議，雖然疫苗屏障沒有完全防住新冠病毒的傳播，但它已讓病毒的毒性大幅下降，降低了感染者的病死率。「要看到，疫苗在新冠疫情防控中的作用是不可低估的。」

世衛組織總幹事譚德塞1月6日表示，「奧密克戎看上去確實沒有德爾塔嚴重，特別是在已接種疫苗的人群中，但這並不意味著應該說它是溫和的。」

譚德塞補充道，「正如以前的變異株那樣，奧密克戎正在讓人們住院，正在殺人。」